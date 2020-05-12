ለ5 ሺህ የህብረተሰብ ክፍሎች የአንድ ወር የምግብ ቁሳቁስ ድጋፍ ተደረገ

ግንቦት 4/2012 (ኢዜአ) በአዲስ አበባ ከተማ 5ሺህ ለሚደርሱ ድጋፍ ለሚሹ ልዩ ልዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ለረመዳን ጾም ማፍጠሪያ የሚውል ለእያንዳንዳቸው የአንድ ወር የምግብ ቁሳቁስ እርዳታ ተደርጓል።
እርዳታው የተደረገው አለም አቀፍ ስጋት በሆነው የኮሮና ቫይረስ መከሰትን ተከትሎ ከስራቸው ለተስተጓጎሉና በተለያዩ ምክንያቶች ድጋፍ ለሚሹ የህብረተሰብ ክፍሎች ነው።
የምግብ ቁሳቁሶቹ በአዲስ አበባ ቁጥራቸው 30 ለሚሆኑ መስጅዶች የእርዳታ ቅስቀሳውን እንዲያስተባብሩ ሃላፊነት የተሰጣቸው አካላት ባደረጉት ጥሪ መሰረት ከተለያየ በጎ አድራጊ ወገኞች የተገኙ ናቸው።
ከድጋፍ አሰባሳቢዎች መካከል አንዱ የሆኑት አቶ አዱኛው ሙጨ እንደገለጹት የእርዳታው ዋና አላማ የኮሮና ቫይረስ በሀገር ደረጃ ሊያስከትለው የሚችለውን ጥፋት ለመከላከል በመንግስት የተላለፈውን ከቤት የመቀመጥ ውሳኔ ተከትሎ ስራቸውን ያቆሙ ወገኞች የረመዳንን ጾም እንዲያፈጥሩ ለማስቻል ነው።
ታላቁ የረመዳን ጾም እንደገባ የድጋፍ አሰባሳቢ በማቋቋምና ማህበራዊ ሚዲያን በመጠቀም ወገናዊ የእርዳታ ጥሪ የተላለፈ ሲሆን ህብረተሰቡም የተላለፈውን ጥሪ በደስታ ተቀብሎ ፈጣን ምላሽ ሰጥቷል ብለዋል።
አማኙም ረመዳን የእዝነት ወር መሆኑን በመገንዝብ እንደየአቅሙ ለምግብነት የሚውሉ እንደ ቴምር፣ ፓስታ፣ ዱቄት፣ ስኳር፣ ዳቦ እንዲሁም የኮሮናን ቫይረስን ለመከላከል የሚያስችሉ የተለያዩ የንጽህና መጠበቂያ ቁሳቁሶችን በማዋጣት ድጋፍ አድርጓል ነው ያሉት አቶ አዱኛው።
ረመዳን የእዝነት ወር ነው እዝነት ደግሞ ለሰው ልጆች ሁሉ ነውም ብለዋል።
እዝነት በአላህ ዘንድ ዋገው ከፍ ያለ መሆኑን የገለጹት አስተባባሪው ፤ በቅዱስ ቁራን “በምድር ላይ ላለው ሁሉ እዘኑ ሰማይ ላይ ያለው አላህ ያዝንላችሁልና” የሚል አስተምሮ መኖሩንም አውስተዋል።