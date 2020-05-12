ጠቅላይ ሚኒስትር ዓቢይ ከደቡብ ብሔር፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች የዞን አመራሮችጋር ተወያዩ

ግንቦት 4/2012 (ኢዜአ) ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር ዐቢይ አህመድ ዛሬ ከደቡብ ብሔር፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች የዞን አመራሮች ጋር ተወያዩ።
ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ ከአመራሮቹ ጋር ያደረጉት ውይይት በክልሉ ዕድገትና ዘላቂ ሰላም በመፍጠር ላይ ያተኮረ እንደነበር በፌስ ቡክ ገጻቸው አመልክተዋል።
ለዚህም አስተዳደራዊ አወቃቀሩን ማየት እንደሚያስፈልግ ከመግባባት ላይ መደረሱንም ገልጸዋል።
በውይይቱ የተነሱና በዝርዝር የሚታዩ ጉዳዮች ታክለውበት በቀጣይ ለመወያየት ከሥምምነት መደረሱን ዶክተር ዐቢይ አመልክተዋል።
”የደቡብ ብሔር፣ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክልል በብዙ የተፈጥሮና የባህል መስህቦች የታደለ ነው።” ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ፤ ሀብቶቹን ተጠቅሞ በጋራ ከተሰራ፣ ክልሉ ለሌሎች የሚተርፍ የልማት ማዕከል እንደሚሆን እምነታቸውን ገልጸዋል።
”ባለፉት ሁለት ዓመታት፣ ወደ ክልሉ በተደጋጋሚ በመጓዝ ለማኅበረሰብ ልማት በእጅጉ ስለሚያስፈልጉ ጉዳዮች ከአንደበታቸው አድምጫለሁ። ሁሉንም መሠረታዊ ፍላጎቶች በአንድ ጊዜ ለማሟላት የሚቻል ባይሆንም፤ በዚህ ወቅት ዐበይት የመሠረተ ልማት፣ የኢንቨስትመንትና ተያያዥ ሥራዎች ተከናውነዋል።” ሲሉም ጽፈዋል።
ክልሉ ከ56 ያላነሱ ብሔር፣ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ያሉበት መሆኑ ይታወቃል።