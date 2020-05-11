በደቡብ ወሎ ዞን የሚታየው መዘናጋት አሳሳቢ ሆኗል ተባለ

ደሴ ኢዜአ ግንቦት 03/2012 በኢትዮጰያ በኮሮና ቫይረስ የሚያዙ ሰዎች ቁጥር እያደገ ቢመጣም በደቡብ ወሎና አካባቢው የሚስተዋለው ከልክ ያለፈ መዘናጋት እንዳሳሰባቸው ነዋሪዎች ተናገሩ።
በክልሉ እየተስተዋለ ያለውን መዘናጋት ለመከላከልና የአስቸኳይ ጊዜ አውጁን ለማስተግበር እየተሰራ ነው ሲል የአማራ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ገልጿል፡፡
የደሴ ከተማ ነዋሪ አቶ አለባቸው ይማም ለኢዜአ እንደገለፁት የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተስፋፋ አሳሳቢና አስጨናቂ እየሆነ መጥቷል።
ወረርሽኙን ለመከላከል በጤና ባለሙያዎችና በብዙሃን መገናኛ መልዕክት ቢተላለፍም በደሴ ከተማ እየተስተዋለ ያለው መዘናጋት ከፍተኛ ስጋት እንደፈጠረባቸው ተናግረዋል፡፡
ቫይረሱ ወደ ኢትዮጵያ እንደገባ የተወሰነ ጥንቃቄ መደረግ ተጀምሮ እንደነበረ ያስታወሱት አቶ አለባቸው አሁን ግን ቫይረሱ የሌለ እስኪመስል ድረስ የህብረተሰቡ መዘናጋቱ የህይወት ዋጋ ሊያስከፍለው ይችላል ብለዋል፡፡
ክልከላ ተደርጎባቸው የነበሩ ጫት ቤቶች፣ መጠጥ ቤቶችና ሌሎችም ብቅ ብቅ ማለት ከመጀመራቸውም ባለፈ የከተማው የእለት ተዕለት እንቅስቃሴ እንደቀደመው ሁሉ መደበኛ በሚመስል አግባብ እየተከናወነ ይገኛል።
የሐይቅ ከተማ ነዋሪ አቶ ሰይድ አብዱሰመድ በበኩላቸው የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል ሲባል ጫት ቤቶች፣ ሺሻ ቤቶች፣ ገበያና መጠጥ ቤቶች የመሳሰሉ ሰው የሚበዛባቸው አካባቢዎች ተዘግተው ቆይተዋል።
የተለያዩ እንቅስቃሴዎችም ተዘግተው መልካም ጅምር እንደነበር ያስታወሱት አቶ ሰይድ ወረርሽኙ ከአገር ሳይጠፋ እንደ ፋሽን የአንድ ሰሞን ጥንቃቄ ብቻ ሆኖ መቅረቱ እንዳሳዘናቸው ጠቅሰዋል።
ገደብ ተጥሎባቸው የነበሩ እንቅስቃሴዎች ወደ ቀድሞው ሁኔታ መመለሱ የከፋ ችግር ያመጣብናል የሚል ስጋት እንደፈጠረባቸው ተናግረዋል፡፡
በሽታው ከቀን ወደ ቀን እየጨመረ በመሆኑ መዘናጋቱ አያዋጣም ያሉት አቶ ሰይድ መንግስትም የወጣውን አዋጅ በማስተግበር የህብረተሰቡን ደህነነት መጠበቅ እንዳለበት ጠይቀዋል።
የአማራ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር አበረ አዳሙ በበኩላቸው ከቫይረሱ ስርጭት ጋር በተያያዘ በክልሉ እየተስተዋለ ያለውን መዘናጋት ለመከላከል እየተሰራ ነው፡፡
መንግስት የተለያዩ ክልከላዎችን ማድረጉ ለህብረተሰቡ ደህንነት መሆኑን ሁሉም ተረድቶ አስፈላጊውን ጥንቃቄ ማድረግ ይጠበቅበታል ሲሉ ተናግረዋል።
የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁንም ለማስተግበር የፀጥታው መዋቅሩ ከህብረተሰቡ ጋር ተቀናጅቶ እየሰራ ነው ያሉት ኮሚሽነሩ አዋጁን በሚተላለፉት ላይም እርምጃ እየተወሰደ መሆኑን አስረድተዋል፡፡
ከውጭ ወደ ክልሉ የሚገቡ ግለሰቦችን ለመከላከልም ከአጎራባች ክልሎች ጋር በቅንጅት እየተሰራ እንደሚገኝ አስታውቀዋል፡፡
በተለያዩ ዞኖች እየተስተዋለ ያለው መዘናጋትና ቸልተኝነት ዋጋ ሊያስከፍል ይችላል ያሉት ኮሚሽነሩ ሁሉም አስፈላጊውን ጥንቃቄ በማድረግ ራሱን፣ ቤተሰቡንና ሃገሩን መታደግ ይጠበቅበታል፡፡