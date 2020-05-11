ታሪካዊ ቅርስ ለሆነው የሼህ ሆጀሌ ቤተ- መንግስት እድሳት ለማድረግ ጥናቱ እየተገባደደ ነው

አዲስ አበባ ግንቦት 3/2012 (ኢዜአ) ታሪካዊ ቅርስ ለሆነው የሼህ ሆጀሌ ቤተ- መንግስት እድሳት ለማድረግ የጥናት ስራው 80 በመቶ መጠናቀቁ ተገለጸ።
ለቅርሱ እድሳት 100 ሚሊዮን ብር የሚጠይቅ ሲሆን አጠቃላይ ስራውም በሶስት ዓመታት ውስጥ እንደሚጠናቀቅ ይጠበቃል።
ሼህ ሆጀሌ በ1880ዎቹ አካባቢ በቤንሻንጉል ጉሙዝ ገዢ ከነበሩና በወቅቱ ታዋቂ የነበሩ የጠቅላይ ግዛት አስተዳዳሪዎች አንዱ እንደነበሩ የታሪክ ድርሳናትያስረዳሉ።
በወቅቱ ለሼህ ሆጀሌ የሚያርፉበትና ቤተሰቦቻቸውንም ለማኖር የሚያስችላቸውን ሰፊ የከተማ ቦታ አዲስ አበባ ውስጥ በአጼ ምኒሊክ ተሰጥቷቸው እንደነበርም ይነገራል።
በአሁኑ መጠሪያው ጉለሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 09 ሩፋኤል አካባቢ በሚገኘው ይዞታቸው በ1880 ዓ.ም ያሰሩት መኖሪያ ቤታቸው ይገኛል።
ይህም ይዞታቸው በቅርስነት የተመዘገበ ታሪካዊ ቤት በመሆኑ አሁን ላይ እድሳት የሚያስፈልግበት አኳኋን ላይ ይገኛል።
በመሆኑም ቅርሱ ያለበትን ሁኔታና እድሳቱን አስመልክቶ በሚከናወንበት ሁኔታ ላይ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከፍተኛ የስራ ሃላፊዎች በስፍራው ተገኝተው ጎብኝተዋል።
በምክትል ከንቲባ ማዕረግ የመንግስት አገልግሎት ሰጭ ተቋማት አስተባባሪ ኢንጂነር እንዳወቅ አብጤ እንዲሁም የባህልና ቱሪዝም ከፍተኛ የስራ አመራሮችና ሌሎችም አካላት በጉብኝቱ ላይ ተገኝተዋል።
የአዲስ አበባ ባህል ኪነጥበብና ቱሪዝም ቢሮ የቅርስ ጥናትና ጥበቃ ዳይሬክተር አቶ ደረጄ ስዩም እንደገለጹት፤ ቅርሱ ከተገነባ እስካሁን ድረስ ምንም አይነት ጥገና እና እድሳት ተደርጎለት አያውቅም።
በአሁኑ ወቅት ለቅርሱ አስፈላጊውን እድሳትና ጥገና በማከናወን ለቱሪስት ተደራሽ እንዲሆን ለማድረግም ስራዎች እየተሰሩ ይገኛሉ ብለዋል።
በዚህ ታሪካዊ ቅርስ ውስጥ ከ30 በላይ አባወራዎች የሚገኙ ሲሆን ተለዋጭ ቤት እንዲሰጣቸውና ቅርሱንም የቱሪስት መስህብ ለማድረግ ከከተማ አስተዳደሩ ጋር በመሆን ስራዎች እየተሰሩ መሆናቸውንም ገልጸዋል።
እስካሁንም የቅርሱን የእድሳት ስራ ለማከናወን 80 በመቶ ጥናት የተጠናቀቀ ሲሆን የጥናት ስራው ሙሉ ለሙሉ ከተጠናቀቀ በኋላ የእድሳትና ጥገና ስራው ይጀመራል።
እድሳቱ 100 ሚሊዮን ብር የሚፈጅ ሲሆን አጠቃላይ የእድሳትና ጥገና ስራውም በሶስት አመታት ጊዜ ውስጥ ይጠናቀቃል ተብሏል።
የባህልና ቱሪዝም ሚኒስትር ድኤታ ወይዘሮ ቡዜና አልከድር በበኩላቸው፤ ዘርፉን ከማስፋፋትና ከማልማት አንጻር ታሪካዊ የሆኑ ቦታዎችን በተለይም እድሳትና ጥገና የሚያስፈልጋቸው ላይ እየተሰራ ይገኛል።
በአዲስ አበባም ሆነ በየክልሉ የሚገኙ ቅርሶችንና ታሪካዊ ቤተ-መንግስቶችን ለቱሪዝሙ ክፍት አንዲሆኑ በማድረግ ረገድ እንስቃሴዎች እየተደረጉ እንደሚገኙ ገልጸዋል።
በዚህም የአገሪቱን ቱሪዝም ለማልማት በሚደረገው ጥረትም ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ እድሳትና ጥገና ለሚያስፈልጋቸው ቅርሶች አስፈላጊውን ድጋፍና እገዛ የሚያደርግ መሆኑንም ተናግረዋል።
ሼህ ሆጀሌ በአጼ ምኒልክ ዘመነ መንግሥት በአድዋ ጦርነት ወቅት 5000 ወታደርና ፈረሰኛ በማሳተፍ ለድሉ ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንደነበራቸው ይነገራል።
በአጼ ኃይለሥላሴ ዘመንም የኢጣሊያ ጦር ዳግም ኢትዮያን ሲወር ወደ ጦርነቱ ዘምተው በ1931 ዓ.ም በጥይት ተመተው ከዚህ ዓለም በሞት መለየታቸውን ታሪክ ያወሳል።
ከአምስት ዓመቱ የኢጣሊያ ወራራ በኋላም ነጻነት ሲመለስ በአዲስ አበባ ከተማ ከቅዱስ ሩፋኤል ቤተ ክርስቲያን አጠገብ አንስቶ እስከ አርበኞች መንገድ የሚደርሰው “የሼኽ ሆጄሌ መንገድ ” ተብሎ ተሰይሞ የነበር ሲሆን እስከአሁንም አካባቢው “ሸጎሌ” ተብሎ ይጠራል።
በአዲስ አበባ ከተማ ብቻ ከ440 በላይ በቅርስነት የተመዘገቡ ቤቶች እንዳሉ መረጃዎች ይጠቁማሉ።