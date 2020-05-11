ባለዛፍ የአልኮልና መጠጥ ፋብሪካ የንጽህና መጠበቂያ ሳኒታይዘር ድጋፍ አደረገ

አዲስ አበባ፤ ግንቦት 3/2012(ኢዜአ) ባለዛፍ የአልኮልና መጠጥ ፋብሪካ 96 ሺህ ብር የሚያወጣ የንጽህና መጠበቂያ ሳኒታይዘር ለጤና ሚኒስቴር ድጋፍ አደረገ።
የፋብሪካው የሽያጭና ማርኬቲንግ ኃላፊ አቶ ደረጄ ጸጋዬ፤ ፋብሪካቸው የኮሮናቫይረስ ወረርሽኝ ከተከሰተ ጀምሮ የንጽህና መጠበቂያዎችን እያመረተ መቆየቱን ገልፀዋል።
ምርቱንም በተመጣጣኝ ዋጋ ለኅብረተሰቡ እያከፋፈለ መሆኑን ጠቁመው፤ ይህንን አጠናክሮ እንደሚቀጥልም ገልጸዋል።
ፋብሪካው በዓለም ጤና ድርጅት መሠረት ደረጃውን የጠበቀ የንጽህና መጠበቂያ ሳኒታይዘር በስፋት እያመረተ መሆኑን ነው የጠቆመው።
የጤና ሚኒስቴር የሕዝብ ግንኙነትና ኮሙዩኒኬሽን ዳይሬክተር ዶክተር ተገኔ ረጋሳ በበኩላቸው በድጋፍ የተሰጠው ሳኒታይዘር ደረጃውን የጠበቀ መሆኑን ገልጸዋል።
የዓለም ጤና ድርጅት ባስቀመጠው መሠረት የአልኮል መጠኑም 80 በመቶ መሆኑን ጠቁመው፤ ”ይህም ለጤና ተቋማት ከፍተኛ ጥቅም አለው” ብለዋል።
ድጋፉም የኮሮናቫይረስን በቀዳሚነት ለመከላከል ለሚሰሩ የጤና ተቋማት እንደሚከፋፈል ተናግረዋል።
ሳኒታይዘር የኮሮናቫይረስ ወረርሽኝን ለመከላከል የራሱ አስተዋጽኦ ያለው መሆኑን የተናገሩት ዶክተር ተገኔ፤ ”ወረርሽኙን ለመከላከል የባለሙያዎችን ምክር ተግባራዊ ማድረግ ወሳኝ ነው” ብለዋል።
ስለዚህም ኅብረተሰቡ እጅን በሳሙና አዘወትሮ መታጠብ፣ አካላዊ ርቀትን መጠበቅና በተቻለ መጠንም ከቤት መውጣት የለበትም ነው ያሉት።