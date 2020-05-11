ማስክ ያላደረጉ የትራንስፖርት ተጠቃሚዎችን በሚያስተናግዱ የአውቶቡስ ሾፌሮች ላይ እርምጃ እንደሚወሰድ ተገለጸ

አዲስ አበባ ግንቦት 3/2012 (ኢዜአ) የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ማስክ ያላደረጉ የትራንስፖርት ተጠቃሚዎችን በሚያስተናግዱ የአውቶቡስ ሾፌሮች ላይ እርምጃ እንደሚወስድ የፐብሊክ ሰርቪስ ሰራተኞች ትራንስፖርት አገልግሎት ድርጅት አስታወቀ።
በኢትዮጵያ የኮሮናቫይረስ (ኮቪድ-19) ወረርሽኝ መግባቱ ከተረጋገጠ በኋላ መንግስት ስርጭቱን ለመቆጣጠር የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ማወጁ ይታወቃል።
በዚህም አካላዊ ርቀትን ለመጠበቅ በትራንስፖርት አገልግሎት አሰጣጥ የተሳፋሪዎችን ቁጥር በመቀነስ በግማሽ እንዲጭኑ ተደርጓል።
በቅርቡ ደግሞ የትራንስፖር እጥረቱን ለመቀነስ የፐብሊክ ሰርቪስ ትራንስፖርት ሰጭ አውቶብሶች በወንበር ልክ እንዲጭኑ ተፈቅዷል።
የፐብሊክ ሰርቪስ ሰራተኞች ትራንስፖርት አገልግሎት ድርጅት ዋና ዳይሬክተር ወይዘሮ ፍሬህይወት ትልቁ ለኢዜአ እንዳሉት፤ አስገዳጅ ህጎች ተግባራዊ ከመደረጋቸው በፊት ስወረርሽኙ አጠቃላይ ሁኔታ በተለያዩ መንገዶች ትምህርት ተሰጥቷል።
”ድርጅቱ የሙቀት መለኪያ፣ የእጅ ማጽጃ አልኮል ለሰራተኞቹና ደንበኞቹ ያቀርባል፤ ተሽከርካሪዎችም በየቀኑ በበረኪና እንዲጸዱ ይደረጋል” ብለዋል።
ይህም ቢሆን ግን አልፎ አልፎ የአፈፃፀም ውስንነቶች እንዳሉ አልሸሸጉም።
የወረርሽኙ ስርጭት በየቀኑ እየጨመረ በመምጣቱ ማንኛውም የፐብሊክ ሰርቪስ ትራንስፖርት ተጠቃሚ የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ማስክ የግድ እንዲጠቀም መደረጉንም አስታውሰዋል።
“የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ማስክ ሳያደርጉ ወደ አውቶቡሶች መግባት አይቻልም” የሚለው ክልከላ የተጀመረው በቅርቡ ቢሆንም ተጠቃሚዎች አሁን እየተረዱት መምጣታቸውን ተናግረዋል።
”ይሁን እንጂ ከተቀመጠው ክልከላ ውጭ የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ የማያደርጉ ተሳፋሪዎች የሚጭን አሽከርካሪ እርምጃ ይወሰድበታል” ብለዋል።
ድርጅቱ በአሰሪና ሰራተኛ አዋጁ መሰረት የሚተዳደር በመሆኑ ”መመሪያውን በሚጥሱና ተግባራዊ በማያደርጉት ላይ ከስራ እስከማሰናበት የሚደርስ ርምጃ እንወስዳለን” ብለዋል።
ኅብረተሰቡ በሽታው ቀላል ነው በሚል የተሳሳተ አረዳድ ምክንያት ዜጎቻቸው እንደቅጠል ከረገፉባቸው አገሮች በመማር ከመዘናጋት መቆጠብ እንዳለበት በመግለጽ የጥንቃቄ መልዕክት አስተላለፈዋል።