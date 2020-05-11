በማዕከላዊ ጎንደር በመብራት መስመር ላይ ጉዳት ያደረሱ 10 ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር ዋሉ

ጎንደር ግንቦት 3/2012 በማእከላዊ ጎንደር ዞን በጠገዴ ወረዳ ዋና ከተማ በቅራቅር በተዘረጋው የመብራት መስመር ላይ ጉዳት አድርሰዋል ያላቸውን 10 ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር ማዋሉን ፖሊስ አስታወቀ፡፡
የወረዳው ፖሊስ ጽህፈት ቤት ሃላፊ ዋና ኢንስፔክተር ጀንበሩ ሙሉ ለኢዜአ እንደተናገሩትተጠርጣሪዎቹ በቁጥጥር ስር የዋሉት ወደ ቅራቅር ከተማ የተዘረጋው ሶስት የሃይል ተሸካሚ የኮንክሪት ምሰሶዎች ከጥቅም ውጪ በማድረጋቸው ነው።
በደረሰው ጉዳትም ከሚያዚያ 27 ቀን 2012 ዓ/ም ጀምሮ የከተማዋ ነዋሪ ያገኘው የነበረው የ24 ሰአት የኤሌትሪክ ሃይል አገልግሎት ሙሉ በሙሉ ሊቋረጥ መቻሉን ተናግረዋል ።
በወረዳው ሰጋሎ በተባለው ቀበሌ የሚያልፉትን የሃይል ተሸካሚ ምሰሶዎች ላይ ጉዳት መድረሱን ጠቁመው ከፍተኛ የኤሌክትሪክ ሃይል አስተላላፊ ሽቦዎች ጭምር ለጉዳት ተዳርገዋል።
በአሁኑ ወቅት ተጠርጣረዎችን ለህግ ለማቅረብም አንድ የምርመራ ግብረ ሃይል በማቋቋም አስፈላጊውን ማስረጃ በማጠናቀር ላይ መሆኑን ዋና ኢንስፔክሩ አስታውቀዋል፡፡
በተጨማሪም ሃላፊነትን ባለመወጣት የህዝብንና የመንግስት ንብረት እንዲጎዳ ባሳዩት ቸልተኝነት ሌሎች 11 የቀበሌ አመራሮችና የጸጥታ አካላት በህግ ጥላ ስር መዋላቸውንም ገልጸዋል፡፡
በደረሰው ችግርም ከ460 በላይ መኖሪያ ቤቶች፣ የንግድ ድርጅቶችና የመንግስት ተቋማት ላይ የመብራት አገልግሎት እንዲቋረጥ አስዳጅ ሁኔታ መፈጠሩን ተናገረዋል።
በወረዳው የቅራቅር ከተማ ነዋሪ አቶ ሞገስ ታደሰ በሰጡት አስተያየት ለበርካታ ዓመታት የከተማው ነዋሪዎች አስታዋሽ በማጣት የመብራት ተጠቃሚ አልነበርንም ብለዋል፡፡
“በቅርቡ ያገኘነው የ24 ሰአት የመብራት አገልግሎት ደስታችንን ሳናጣጥም ጸረ-ልማት ሃይሎች በፈጸሙት እኩይ ድርጊት ዳግም ወደ ጨለማ መግባታችን አሳዝኖናል ካሉ በኋላ አጥፊዎቹ ለህግ ይቀረቡልን” ሲሉ ጠይቀዋል፡፡
መንግስት ለከተሞች ልማትና እድገት በሰጠው ትኩረት የወረዳው ዋና ከተማ የሆነው ቅራቅር በመጋቢት ወር 2012 ዓ/ም የ24 ሰአት የኤሌትሪክ ሃይል ተጠቃሚ እንዲሆን ተደርጎ ነበር ።
ከተቆረቆረች ከ100 አመት በላይ እድሜ ያስቆጠረችው የቅራቅር ከተማ ከ30 ሺህ በላይ ህዝብ እንደሚኖርባት ከወረዳው የተገኘው መረጃ ያመለክታል፡፡