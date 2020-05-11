በኢትዮጵያ አሁን ያለው የኮሮናቫይረስ ስርጭት የአኗኗር ሁኔታችንን እንድንቀይር ያስገድዳል- ዶክተር ሊያ ታደሰ

አዲስ አበባ ግንቦት 3/2012 (ኢዜአ)”በኢትዮጵያ አሁን ያለው የኮሮናቫይረስ ስርጭት የአኗኗር ሁኔታችንን እንድንቀይር ያስገድዳል” ሲሉ የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ ተናገሩ።
በኢትዮጵያ እስካሁን 250 ሰዎች የኮሮናቫይረስ የተገኘባቸው ሲሆን ያለፈው ሳምንት ደግሞ ከቫይረሱ ስርጭት አንጻር ከፍተኛው ቁጥር የተመዘገበበት መሆኑ ይታወሳል።
በሳምንቱ ቀናቶች ብቻ ከመቶ በላይ ሰዎች ቫይረሱ እንደተገኘባቸው ተረጋግጧል።
የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ ዛሬ በሰጡት መግለጫ እንዳሉት ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የጉዞ ታሪክ የሌላቸው በርካታ ግለሰቦች የኮሮናቫይረስ እየተገኘባቸው ነው።
ቫይረሱ ከተገኘባቸው ሰዎች ጋር ንክኪ ሳይኖራቸው ቫይረሱ የሚገኝባቸው ሰዎች ቁጥር መጨመሩንም ተናግረዋል።
የቫይረሱ ስርጭት ጎረቤት አገራት ጋር በማይዋሰኑ አካባቢዎችም ጭምር እየሰፋ መጥቷል ብለዋል።
“ይህም አደጋው ወደ እያንዳንዳችን ቤት እየመጣ መሆኑን ያሳያል” ይላሉ ዶክተር ሊያ።
የኮሮናቫይረስ ሲከሰት በቀላሉ እየጨመረ የሚሄድ የስርጭት ባህሪ እንዳለው ጠቁመው፤ ስርጭቱ ምን ያህል ይጨምራል የሚለው ጥያቄ ግን በእያንዳንዳችን ጥንቃቄ ይወሰናል ብለዋል።
በኢትዮጵያ ያለፈው ሳምንት የቫይረሱ ስርጭት ሁኔታ ይህን በግልጽ ያሳየ መሆኑንም ጠቁመዋል።
በመሆኑም ከመደናገጥ ወጥተን የቫይረሱ ስርጭት በሚጠይቀው ልክ የአኗኗር ባህሪያችንን መቀየር አለብን በማለት መልእክታቸውን አስተላልፈዋል።
“መራራቅ፣ መታጠብ፣ መቆየት፣ መሸፈን” የሚሉ አራቱ የኮቪድ 19 “መ” ህጎችን መተግበር ደግሞ ከእያንዳንዱ ዜጋ የሚጠበቅ የጥንቃቄ አማራጭ መሆኑንም ሚኒስትሯ ገልጸዋል።