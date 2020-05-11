ያለፈው ሳምንት እስካሁን ካሳለፍናቸው ሳምንታት የከፋ ነበር … ዶክተር ሊያ ታደሰ

አዲስ አበባ፤ ግንቦት 3/2012( ኢዜአ) በኢትዮጵያ ባለፈው ሳምንት ብቻ 104 ሰዎች በኮሮናቫይረስ (ኮቪድ-19) መያዛቸውን ተከትሎ ሣምንቱ “የከፋ ሳምንት” ነበር ሲሉ የጤና ሚኒስትር ዶክተር ሊያ ታደሰ ገለጹ።
የጤና ሚኒስትሯ ዛሬ በሰጡት መግለጫ እንዳስታወቁት፤ በኢትዮጵያ የኮሮናቫይረስ ስርጭት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ መጥቷል።
በተለይም ባለፈው ሣምንት ብቻ 104 ሰዎች በኮሮናቫይረስ መያዛቸውን ገልጸው፤ ”ሣምንቱን ከሌሎቹ ሳምንታት የከፋ ያደርገዋል” ብለዋል።
በሳምንቱ በአንደኛው ቀን 17 ሰዎች የኮሮናቫይረስ እንደተገኘባቸው ገልጸው፤ በተከታዩ 24 ሠዓታት ውስጥ ደግሞ ተጨማሪ 29 ሰዎች ላይ ቫይረሱ በመገኘቱ በሁለት ቀናት ብቻ 46 ሰዎች ላይ ቫይረሱ መገኘቱን ገልጸዋል።
ከዚያም በተከታታይ በርካታ ሰዎች በቫይረሱ እየተያዙ መምጣታቸውን ተናግረዋል።
በትናንትናው ዕለትም 29 ሰዎች፤ ዛሬው ደግሞ 11 ሰዎች የኮሮናቫይረስ የተገኘባቸው ሲሆን በአጠቃላይ 250 ሰዎች ላይ ቫይረሱ ሊገኝ መቻሉን ገልጸዋል።
ይህ ውጤት የቫይረሱ ስርጭት አሁን ላይ በከፍተኛ ሁኔታ እየጨመረ መምጣቱን የሚያሳይ መሆኑን ገልጸው፤ ኅብረተሰቡ ጥንቃቄ አንዳይለየውም አሳስበዋል።
የቫይረሱን ስርጭት ለመከላከል በአገር አቀፍ ደረጃ በባለሙያዎች እየተካሄደ ያለው የቤት ለቤት ቅኝት ሥራ ተጠናክሮ መቀጠሉን ዶክተር ሊያ ጠቁመዋል።
ለዚህም ሥራ ስኬታማነት ኅብረተሰቡ ድጋፉን አጠናክሮ እንዲቀጥል ጠይቀዋል።
በሌላ በኩል የላቦራቶሪ የመመርመር አቅምን ለማስፋት በተሰራው ሥራ በቀን እስከ 6 ሺህ 500 ናሙናዎችን ለመመርመር የሚያስችል አቅም መኖሩን ጠቁመዋል።
የሚመረመሩ ሰዎችን ቁጥር ከፍ ለማድረግ በተከናወኑ ተግባራት በቀን እስከ 2 ሺህ ሰዎች እየተመረመሩ መሆኑንም ገልጸዋል።
በኢትዮጵያ እስካሁን በኮሮናቫይረስ ህይወታቸው ያለፈ ሰዎች 5 ሲሆን 105 ሰዎች ማገገም ችለዋል።
እስከ ዛሬ ድረስ 36 ሺህ 624 አጠቃላይ የላቦራቶሪ ምርመራ ተካሂዷል።