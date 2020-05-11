በምእራብ ጎንደር ዞን ብዛት ያለው ህገ-ወጥ የጦር መሳሪያ ተያዘ

መተማ (ኢዜአ) 03/09/2012 በምዕራብ ጎንደር ዞን ገንዳ ውኃ ከተማ 289 ሽጉጥና 4 ሺህ 526 ጥይት በህገ ወጥ መንገድ ሲያዘዋውር የተገኘ አንድ ግለሰብ በቀጥጥር ስር መዋሉን የዞኑ ፖሊስ መምሪያ አስታወቀ።
በመምሪያው የሚዲያና ኮሙኒኬሽን ሃላፊ ዋና ኢንስፔክተር ወርቄ ጫኔ ለኢዜአ እንደተናገሩት ግለሰቡ በቁጥጥር ስር የዋለው ዛሬ ከጠዋቱ 12 ሰዓት ላይ በተሽከርካሪ ጭኖ ሊያሳልፍ ሲሞክር በገንዳ ውሃ ከተማ በሚገኘው ኬላ በተደረገ ፍተሻ ነው።
ግለሰቡ በቁጥጥር ስር በዋለበት ወቅትም 289 ቱርክ ሰራሽ ሽጉጥ፣ 4 ሺህ 337 የሽጉጥ ጥይት፣ 189 የብሬን ጥይትና ሁለት ክላሽን ጠብመንጃ ይዞ መገኘቱን ገልፀዋል።
መነሻውን መተማ ወረዳ ኮኪት ቀበሌ ያደረገው የሰሌዳ ቁጥር ኮድ 03 አማ 07696 የጭነት አይሱዚ ተሽከርካሪ መሳሪያውን ከእቃ መጫኛው በታች በረቀቀ መንገድ በተበየደ ተጨማሪ ስፖንዳ ውስጥ ደብቆት መገኘቱን ገልፀዋል።
ህገወጥ የጦር መሳሪያው ወደ ጎንደር ከተማ ሊገባ እንደነበር የጠቆሙት ዋና ኢንስፔክተሯ ተጠርጣሪው ምርመራ እየተደረገበት መሆኑን ጠቅሰዋል።
“የህብረተሰቡን ጤና ለመጠበቅ ሁሉም አካል እየተረባረበ ባለበት ወቅት ይህን ህዝብን ለከፋ አደጋና ጉዳት የሚያጋልጥ ስራ መስራት ከወንጀል በላይ ሰብአዊነት የጎደለው ድርጊት ነው” ብለዋል።
እንደዚህና መሰል ህገ-ወጥ ተግባራት ሲፈፀሙ ከህዝብ እይታ የሚወጡ ባለመሆናቸው ህብረተሰቡ ለሚመለከተው አካል ጥቆማ እንዲሰጥ አሳስበዋል፡፡
ዞኑ ከሱዳን ጋር የሚዋሰን በመሆኑ በድንበር አካባቢ ጥብቅ ቁጥጥር እየተደረገ እንደሚገኝ ጠቁመው ህዝቡ ከፀጥታ አካላት ጎን እንዲቆም ጥሪያቸውን አስተላልፈዋል፡፡