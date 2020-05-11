በኢትዮጵያ 11 ተጨማሪ ሰዎች የኮሮናቫይረስ ተገኘባቸው

አዲስ አበባ ግንቦት 3/2012 (ኢዜአ) በኢትዮጵያ ባለፉት 24 ሰዓታት 1764 የላብራቶሪ ምርመራ ተደርጎ 11 ተጨማሪ ሰዎች የኮሮናቫይረስ እንደተገኘባቸው የጤና ሚኒስቴር አስታውቋል፡፡
በዛሬው እለት ከቫይረሱ 6 ሰዎችም አገግመዋል፡፡
ባለፉት 24 ሰዓታት ከተደረገ የላብራቶሪ ምርመራ ቫይረሱ የተገኘባቸው ሰዎች ሁሉም ኢትዮጵያውያን ሲሆኑ እድሜያቸውም ከ18 እስከ 38 ዓመት መሆኑም ታውቋል፡፡
ቫይረሱ ከተገኘባቸው ሰዎች መካከል 5ቱ ከአዲስ አበባ ሲሆኑ 2ቱ በትግራይ ክልል ለይቶ ማቆያ የነበሩ፤ 3ቱ በአፋር ክልል ለይቶ ማቆያ ውስጥ የነበሩ እንዲሁም 1 ሰው በኦሮሚያ ክልል አዳማ ለይቶ ማቆያ የነበረ ነው ተብሏል፡፡
ከትግራይ ክልል የተካተቱት ሁለቱ ሰዎች በትናንትናው እለት በክልሉ በተደረገ የላብራቶሪ ምርመራ ቫይረሱ የተገነባቸዉ ቢሆንም ለፌደራል መንግስት ሪፖርቱ ዘግይቶ በመድረሱ በእለቱ አለመገለጹን ጨምረው አስረድተዋል፡፡
በምርመራ ቫይረሱ ከተገኘባቸው ሰዎች 5ቱ የውጭ ሀገር የጉዞ ታሪክ ያላቸው ሲሆኑ 6ቱ ደግሞ በበሽታው ከተያዘ ሰው ጋር ንክኪ እንዳላቸው ተጠቁሟል።
በኢትዮጵያ ቫይረሱ የተገኘባቸው ሰዎች ቁጥር አሁን ላይ 250 ሲደርስ 105 ሰዎችም ከህመሙ አገግመዋል።
እስካሁን በቫይረሱ ሳቢያ ህይወታቸው ያለፉ ዜጎች ቁጥር 5 መሆኑ ይታወቃል።