በጋምቤላ ክልል የሙቀት መጠኑ በመቀነሱ የመንግስት የስራ ሰዓት ወደ መደበኛው እንዲመለስ ተደረገ

ጋምቤላ፤ ግንቦት 3/2012 (ኢዜአ) በጋምቤላ ክልል የሙቀት መጠኑ በመቀነሱ የመንግስት የስራ ሰዓት ወደ መደበኛ የስራ ሰዓት እንዲመለስ መደረጉን የክልሉ መስተዳድር ምክር ቤት ገለፀ።
የመስተዳድሩ ጽህፈት ቤት ዛሬ ለኢዜአ በላከው መግለጫ እንዳመለከተው የሙቀት መጠኑ በመቀነሱ ላለፉት ሶስት ወራት ተቀይሮ የነበረው የመንግስት የስራ ሰዓት ከግንቦት1 ቀን 2012 ጀምሮ ወደ ቀድሞው መደበኛ የስራ ስዓት እንዲለወጥ ተደርጓል።
በለውጡ መሰረትም ባለፉት ሶስት ወራት ከጧቱ አንድ ሰዓት እስከ አምስት ሰዓት ተኩል የነበረው የስራ ሰዓት ከአንድ ሰዓት እስከ ስድስት ሰዓት ተኩል እንዲሆን ተወስኗል።
እንዲሁም ከስዓት በኋላ ከአስር ሰዓት እስከ አስራ ሁለት ሰዓት ተኩል የነበረው ከዘጠኝ እስከ አስራ አንድ ሰዓት ተኩል እንዲሆን መወሰኑን ጽህፈት ቤቱ በላከው መግለጫ አመልከቷል።
በመሆኑን በተጠቀሰው የስራ ሰዓት ሰራተኛው በስራ ገበታው ላይ በመገኘት ስራው እንዲያከናውን ጽህፈት ቤቱ አሳስቧል።
በብሔራዊ ሜትሮዎሎጂ ኤጀንሲ የጋምቤላ ክልል የሜትሮሎጂ አገልግሎት ማዕከል ዳይሬክተር አቶ ሙሴ ትዛዙ እንዳሉት በክልሉ ባለፉት ሶስት ወራት የቀኑ ከፍተኛ የሙቀት መጠን በአማካይ 43 የሌሊቱ ደግሞ 28 ድግሬ ሸልሸስ ደርሶ እንደነበር ተናግረዋል።
አሁን ላይ ግን የቀኑ ከፍተኛ የሙቀት መጠን 36 የሌቱ ደግሞ 24 ድግሪ ሸልሸስ መድረሱን ነው ዳይሬክተሩ የገለጹት።