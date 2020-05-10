በአማራ ክልል ወባን ለመከላከል ጥረት እየተደረገ ነው

ባሕርዳር፣ ግንቦት 2/2012 (ኢዜአ) በአማራ ክልል የበልግ ዝናብን ተከትሎ እየጨመረ የመጣውን የወባ በሽታ ሥርጭት ለመከላከል ጥረት እየተደረገ መሆኑን የክልሉ ኅብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት አስታወቀ።
በኢንስቲትዩቱ የወባ ፕሮግራም አስተባባሪ ወይዘሮ ማስተዋል ወርቁ ለኢዜአ እንደተናገሩት በክልሉ አንዳንድ አካባቢዎች የጣለውን ዝናብ ተከትሎ የወባ ሥርጭት እየጨመረ መምጣቱን በተካሄደ የቁጥጥር ሥራ ማረጋገጥ ተችሏል።
ያለፈው ሣምንት ሪፖርት እንደሚያሳያው ከቀዳሚው ሣምንት ጋር ሲነጻጸር የ12 ነጥብ ሰባት በመቶ ጭማሪ ያለው የወባ ታማሚ መገኘቱን ጠቅሰዋል።
መከላከል ካልተቻለ እስከ ሰኔ ወር መጨረሻ ከዚህም በላይ ሊሆን እንደሚችል ተናገረዋል።
ይህን መሠረታዊ የኅብረተሰብ ጤና ችግር ለመቋቋምም ባለፉት ዓመታት የተሰራጩ ከሰባት ሚሊዮን በላይ አጎበሮች ኅብረተሰቡ በአግባቡ እንዲጠቀም በባለሙያዎች ትምህርት እንዲሰጥ ጥረት እየተደረገ ነው።
የግልና የአካባቢ ንጽሕናን ለኮሮና ቫይረስ በማያጋልጥ መልኩ እንዲያከናውኑ በየደረጃው ያለው የጤና ባለሙያ አስፈላጊውን ድጋፍ እንዲያደርግ የሥራ ሥምሪት መሰጠቱን አመልክተዋል።
በ114 ወረዳዎች የፀረ ትንኝ ኬሚካል እንዲረጭም ከወዲሁ ለሚመለከተው አካል በማሳወቅ ክትትል እያደረጉ እንደሚገኙም አስረድተዋል።
ሆኖም በሁሉም የጤና ተቋማት ያለው የሕክምና ቁሳቁስና መድኃኒት አቅርቦትን ለመገምገም በተደረገ ጥረት “ፕሪማኩዩን፣ አርቱሲኔትና ኮአርተም “የተባሉ መድኃኒቶች እጥረት መኖሩን እንደለዩ አስተባባሪዋ አሰታውቀዋል።
የመድኃኒት አቅርቦት እጥረቱን በማቃለል ኅብረተሰቡን ከወባ ለመጠበቅ ከአቅራቢ ድርጅቶችና ከፌደራል ጤና ሚኒስቴር ጋር በጋራ እየሰሩ እንደሚገኙም አመልክተዋል።
በሰሜን ወሎ ዞን የመርሳ ወረዳ ነዋሪ አቶ መሀመድ ሰይድ በሰጡት አስተያየት ከቤተሰባቸው ውስጥ አንድ ልጅ ታሞባቸው ጤና ጣቢያ ሲወስዱ ወባ ተገኝቶበት አሁን ላይ መድኃኒት እየወሰደ መሆኑን ተናግረዋል።
የወባ በሽታ ቀደም ባሉት ዓመታት በእርሻ ወቅት እየተከሰተ ችግር ላይ ይጥላቸው እንደነበር የገለጹት ደግሞ የደቡብ አቸፈር ወረዳ ነዋሪ ወይዘሮ ባንችአምላክ ታምሩ ናቸው።
ከቅርብ ዓመታት ወዲህ አጎበር በመጠቀማቸውና የአካባቢያቸውን ንጽሕና በመጠበቃቸው እየቀነሰ መምጣቱን አስረድተዋል።