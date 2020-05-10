በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ስጋት ከጤና ተቋም የራቁ ህመምተኞች ለተባባሰ የጤና ችግር ተጋላጭ እየሆኑ ነው

አዲስ አበባ፣ ግንቦት 2/2012 (ኢዜአ) በኮሮናቫይረስ (ኮቪድ-19) ወረርሽኝ ስጋት ከጤና ተቋም የራቁ ህመምተኞች ለተባባሰ የጤና ችግር ተጋላጭ ሊሆኑ እንደሚችሉ የህክምና ባለሙያዎች አስጠነቀቁ።
ኢዜአ ያነጋገራቸው የጤና ባለሙያዎች እንደገለጹት፤ የኮሮናቫይረስ ወረርሽኝ በኢትዮጵያ መከሰቱ ከተነገረ ወዲህ በጤና ተቋማት አገልግሎት ለማግኘት የሚሄዱ ህመምተኞች ቁጥር ቀንሷል።
በተለይ ተመላላሽ ታካሚዎች፣ የእናቶችና የህጻናት አገልግሎት ተጠቃሚዎች ቁጥር ከሌሎች ጊዜ አንጻር ቁጥሩ አነስተኛ መሆኑን ተናግረዋል።
የዓለም ባንክ ጤና ጣቢያ ሜዲካል ዳይሬክተር አቶ ወንድሙ በላይ እንዳሉት፤ ቫይረሱ ተከሰተ በኋላ የመደበኛ ታካሚዎች ቁጥር መቀነሱ ተስተውሏል።
አንዳንድ እናቶች ቤት ውስጥ ከመውለዳቸው ባሻገር የመደበኛ የህጻናት ክትባት ተጠቃሚዎች ቁጥርም ቀንሷል።
ከጤና ተቋማት ውጪ የሚወልዱ እናቶች ለደም መፍሰስና በሌሎች ኢንፌክሽኖች በመጋለጥ ለማይድን በሽታዎች ሊዳረጉ የሚችሉበት ሁኔታ መኖሩን የጠቆሙት ባለሙያው፤ የጤና ተቋማት የኮሮናቫይረስ ተጋላጭነት ለመቀነስ ጥንቃቄ በማድረግ የተለያዩ የህክምና አገልግሎቶችን እየሰጡ እንደሆነ ገልጸዋል።
በመሆኑም የጤና ሚኒስቴርና የጤና ባለሙያዎች የኮሮናቫይረስ ወረርሽኝን ለመከላከል የሚሰጡትን የጥንቃቄ መልዕክት በአግባቡ በመተግበር ሌሎች የጤና እክሎች ሲያጋጥሙ አገልግሎቱን ማግኘት እንደሚገባ ገልጸዋል።
በኮልፌ ቀራንዮ ክፍለ ከተማ ጤና ጽህፈት ቤት ሃላፊ አቶ እንጋ እርቀታና የፖሊስ ክሊኒክ ባለሙያ ሲስተር ኤደን ሃይለማርያም በበኩላቸው እንደ ደም ግፊት፣ ስኳርና ሌሎች ተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎች ህመምተኞች ያልተቋረጠ የህክምና ክትትል ማግኘት እንዳለባቸው አመልክተዋል።
ክትትል ካላደረጉና በሚገባ መድሃኒታቸውን ካልወሰዱ ስር ለሰደደ በሽታ ስለሚዳረጉ መደበኛ ክትትላቸውን በሚገባ ማድረግ ይጠበቅባቸዋል።
”መንግስት የኮቪድ-19 ቫይረስን ከመከላከል ጎን ለጎን መደበኛ ታካሚዎች የተሻለ አገልግሎት እንዲያገኙ እየተደረገ ነው” ብለዋል።
የቤት ለቤት አገልግሎቶችን አካላዊ ርቀትን ለማስጠበቅ በፕሮግራም ለታካሚዎች አገልግሎት እየተሰጠ መሆኑን አቶ እንጋ ጠቁመዋል።
ነገር ግን በሚፈለገው ደረጃ ታካሚዎቹ ወደ ጤና ተቋማት መጥተው አገልግሎት እያገኙ አለመሆኑን ባለሙያዎቹ ይገልጻሉ።
ታካሚዎቹ ከፍተኛ ክትትል የሚፈልጉና በወቅቱ ህክምናና የሃኪም ምክር ካላገኙ ለከፍተኛ የጤና ቀውስ የሚዳረጉ ናቸው።
ህብረተሰቡ ህመም ሲሰማው ፈጥኖ ወደ ጤና ተቋም በመሄድ በሽታው ስር ሳይሰድ እንዲታከም ጥሪ አስተላልፈዋል።
ቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል እህታቸውን ለማሳከም የመጡት ተገልጋይ እንዳሉት ‘’ወደ ህክምና ተቋም ለመምጣት ፍራቻ ነበረን ቢሆንም ከመጣሁ በኋላ ግን የተሻለ አገልግሎት አግኝተናል” ብለዋል።
ታካሚዎች ከውጭ የሚወራውን ሳይሆን በተግባር እየተሰራ ያለውን ስራ በማየት ከህመማቸው እንዲያገግሙ ጠይቀዋል።