የምርጫውን መራዘም የሚያጣጥሉ አካላት ለራሳቸው ጥቅም መቆማቸውን የሚያሳይ ነው

ጋምቤላ፣ ግንቦት 2/2012 ( ኢዜአ) በኮሮና ወረርሽኝ ምክንያት ምርጫው እንዲራዘም በመንግሥት የተላለፈውን ውሳኔ የሚያጣጥሉ አካላት ለሕዝብና ለሀገር ሳይሆን ለራሳቸው ጥቅም መቆማቸውን እንደሚያሳይ ተገለጸ።
የጋምቤላ ክልል የብልጽግና ፓርቲ ከፍተኛ አመራሮች በኮሮና ቫይረስና በምርጫ ዙሪያ ተወያይተዋል።
በውይይቱ ወቅት አመራሮቹ እንደተናገሩት አንዳንድ የፖለቲካ ፓርቲዎች የኮሮና ወረርሽኝ ቀውስ ባለበት ወቅት ምርጫ መካሄድ አለበት የሚል ሃሳብ መያዛቸው አግባብ አይደለም።
ለሕዝብና ለሀገር ሳይሆን ለራሳቸው ጥቅም ብቻ የቆሙ መሆናቸውን እንደሚያሳይ ገልጸዋል።
ከአመራሮች መካከል አቶ ደፋር ተሬሳ እንዳሉት ምርጫው እንዲካሄድ የየትኛውም ፓርቲ ፍላጎት ቢሆንም ከተፈጠረው ወረርሽኝ አኳያ መጀመሪያ ሕዝብንና ሀገርን ማዳን ይቀድማል።
ምርጫው እንዲራዘም መንግሥት ውሳኔ ያስተላለፈው በኮኖና ወረርሽኝ ምክንያት ቦርዱ የምርጫ ሥራውን ለማከናወን በመቸገሩ ጭምር መሆኑ እየታወቀ አንዳንድ ፓርቲዎች ውሳኔውን ላለመቀበል የሚያደርጉት ማጣጣል አግባብነት የሌለው መሆን ተናግረዋል።
በመንግሥት የተላለፈው ውሳኔ ያልተዋጠላችው አንዳንድ የፖለቲካ ፓርቲዎች ምርጫው ካልተካሄደ ከመስከረም በኋላ መንግሥት አይኖርም እያሉ ሕዝቡን ለማደናገር የሚያደርጉት እንቅስቃሴ ተገቢነት እንደሌለው የገለጹት ደግሞ ሌላው አመራር አቶ ድንገቱ ረጳሽ ናቸው።
“በሀገሪቱ የተከሰተውን ችግር ተባበሮ ማለፍ ሲገባ ፓርቲዎች ተጨማሪ ችግር ለመፍጠር የሚደረጉት ጥረት ለሕዝብና ሀገር የማያስቡ መሆኑን ያሳያል “ብለዋል።
ሌላው አመራር አቶ ኝጌዎ ኦቦሆ በበኩላቸው አንዳንድ የፖለቲካ ፓርቲዎች በሕገ መንግሥቱ ባልተደነገገ ጉዳይ የሽግግር መንግሥት መመሥረት አለበት እያሉ የሚነሱት ሀሳብ ተቀባይነት እንደሌለው ገልጸዋል።
የሽግግር መንግሥት መመሥረት ኢሕገ -መንግሥታዊ ከመሆኑ ባለፈ ግጭትን የሚፈጥርና ሀገርን የሚያፈርስ ነው ብለዋል።
የብልጽግና ፓርቲ ሥራአስፈጻሚ አቶ ዑሞድ ኡጁሉ በበኩላቸው “በመንግሥት የቀረቡት አራቱም አማራጮች ሕገ -መንግሥታዊ መሆናቸው ብቻ ሳይሆን መንግሥት ሀገርንና ሕዝብን ለማዳን ያቀረባቸው አማረጮች ጭምር ናቸው” ብለዋል።