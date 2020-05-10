አርብቶ አደሩን ከኮሮናቫይረስ ለመከላከል በጋራ እንደሚሰሩ በአፋር የሚንቀሳቀሱ ፓርቲዎች ገለጹ

ሰመራ፣ ግንቦት 2/2012 (ኢዜአ) አርብቶ አደሩን ማኅበረሰብ ከኮሮና ቫይረስ ለመከላከል ዋና የትኩረት አቅጣጫቸው አድርገው በጋራ እንደሚሰሩ በአፋር ክልል የሚንቀሳቀሱ የፖለቲካ ፓርቲዎች ገለጹ።
ሀገራዊ ምርጫ መራዘሙን እንደሚደግፉም አስታውቀዋል።
ብልፅግናን ጨምሮ በክልሉ የሚቀንሳቀሱ ፓርቲዎች ይህንን የገለጹት በሰመራ ከተማ በወቅታዊ የሀገሪቱና ክልላዊ ሁኔታዎች ዙሪያ ባካሄዱት ምክክር ላይ የደረሱበትን የጋራ ሥምምነት ተከትሎ ባወጡት ባለአምስት ነጥብ የጋራ አቋም መግለጫ ላይ ነው።
በዚሁ መግለጫቸው እንዳሉት ክልሉ ዋናው የሀገሪቱ ገቢና ወጪ ንግድ መስመር ከመሆኑም ባለፈ ከጅቡቲና ኤርትራ ጋር ስለሚዋሰን ለኮሮና ቫይረስ የመጋለጡ ሁኔታ ሰፊ ነው።
ተጋላጭነቱን ለመቀነስ የክልሉና የፌዴራል መንግሥት የጋራ ቅንጅታዊ ሥራዎችን የሚጠይቅ ከመሆኑም ባሻገር ተፎካካሪ ፖለቲካ ፓርቲዎችም የበኩላችንን አስተዋጽኦ እንደሚያደርጉ በመግለጫቸው አመላክተዋል።
ከየትኛውም አጀንዳዎች በላይ የአርብቶ አደሩን ማኅበረሰብ ሕይወት ለመታደግ ቅድሚያ በመስጠት በጋራ እንደሚረባረቡ አስታውቀዋል።
ለዚህም ሁሉም ፓርቲዎች እስከታችኛው መዋቅር ድረስ ያሏቸውን አባላትን በማነቃነቅ ኅብረተሰቡን በማስተማርና የበጎ ፍቃድ አገልግሎት በማመቻቸት ወርሽኙን በጋራ እንመክታለን ብለዋል።
ከወርሽኙ መከሰት ጋር ተያይዞ መንግሥት የኅብረተሰቡን ጤናና የሀገርን ሕልውና ለመጠበቅ ያወጣውን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በማክበርና በማስከበርም ላይ ንቁ ተሳትፎ እንደሚያደርጉ ፓርቲዎቹ በጋራ አቋም መግለጫቸው ላይ አስታውቀዋል።
በአጎራባቾቹ ኤርትራና ጅቡቲ አዋሳኝ አካባቢዎች የኮሮና መከላከል ሥራዎች መንግሥት ከሁለቱ ሀገራት ጋር በመቀናጀት በተለየ ትኩረት እንዲሰራም ፓርቲዎቹ በጋራ አቋም መገለጫቸው ላይ ጠይቀዋል።
በተለይም አሁን ባለው ወቅታዊ ተጨባጭ ሁኔታ ምርጫ ማካሄድ የኅብረተሰቡንና ሀገር ደህንነትን አደጋ ላይ የሚጥል በመሆኑ መራዘሙን እንደሚደግፉም ገልጸዋል።
ከሕዳሴ ግድቡ ጋር ተያይዞ ኢትዮጵያ እየተከተለች ያለችው ፍትሐዊ የጋራ ተጠቃሚነት መርህ በሚጻረር መልኩ ግብፅ እየካሄደች ያለችውን ያልተገቡ ዲፕሎማሲያዊ አንቅስቃሴዎች አጥበቅው እንደሚያወግዙም አስታውቀዋል።
ለግድቡ ግንባታ አስፈላጊውን ድጋፍ እንደሚያደርጉም ገልጸዋል።
የአቋም መግለጫውን ያወጡት ብልጽግናን ጨምሮ በክልሉ የሚንቀሳቀሱ አምስት የፖለቲካ ፓርቲዎች መሆናቸውን ሪፖርተራችን ከሰመራ ዘግቧል።