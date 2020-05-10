በዶሮ እርባታ የተሰማራው ቢኒያም ከ183 ሺህ ብር በላይ የሚገመት እንቁላል ለ170 ቤተሰቦች ድጋፍ እንደሚያደርግ ገለጸ

አዲስ አበባ ፤ ግንቦት 2/2012 (ኢዜአ) ቢኒያም አድማሱ የዶሮ እርባታ ድርጅት በኮሮና ቫይረስ (ኮቪድ-19) ወረርሽኝ ምክንያት አነስተኛ ገቢ ላላቸው 170 ቤተሰቦች በየሁለት ሳምንቱ 18 እንቁላል ድጋፍ እንደሚያደርግ አስታወቀ።
ይህም ወደ ገንዘብ ሲቀየር ከ183 ሺህ ብር በላይ ነው።
የድርጅቱ ባለቤት አቶ ቢኒያም አድማሱ እንደተናገሩት፤ በድጋፍ ማዕቀፉ የተካተቱት ሰዎች በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የካ ክፍለ ከተማ ወረዳ 13 ነዋሪዎች ናቸው።
ድጋፉ ከ4 እስከ 6 ወር የሚቆይ መሆኑን ገልጸዋል።
በአሁኑ ወቅት የተከሰተው የኮቪድ-19 ወረርሽኝ አነስተኛ ገቢ ባላቸው ቤተሰቦች ላይ የከፋ ጫና የሚያሳድር በመሆኑ ሁሉም ባለው አቅም ድጋፍ እንዲያደርግ ጠይቀዋል።
ድርጅቱ ከዚህ በፊት ለበዓላት ድጋፍ ለሚያስፈልጋቸው ሰዎች ተመሳሳይ ድጋፍ ማድረጉን ተናግረዋል።
አቶ ቢኒያም ከሶስት ዓመት በፊት ስራአጥ የነበሩ ሲሆኑ በጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዝ ተደራጅተው በዶሮ እርባታ ተሰማርተው አሁን ከራሳቸው አልፈው ሌሎችን ለመርዳት መብቃታቸውን ጠቁመዋል።
ድጋፍ የተደረገላቸው ሰዎች በበኩላቸው ለተደረገላቸው ድጋፍ አመስግነዋል።
በክፍለ ከተማው የወረዳ 13 ስራ አስፈጻሚ ወይዘሮ ኢየሩሳሌም ግዛው በበኩላቸው በክፍለ ከተማው ለ2 ሺህ ያህል ቤተሰቦች የተለያየ ድጋፍ ተደርጓል።
በቀጣይም በሽታው የሚያስከትለውን ጉዳት ለመቀነስ ከባለሀብቶችና በጎ ፈቀደኛ ወጣቶች ጋር በመሆን ድጋፍ ለሚያስፈልጋቸው ቤተሰቦች ድጋፍ ለማድረግ የሚያስችል ስራ እንደሚሰራ ጠቁመዋል።
የየካ ክፍለ ከተማ ዋና ስራአስፈጻሚ አቶ አስፋው ለገሰ እንዳሉት፤ የኮሮናቫይረስ ወረርሽኝ በኢትዮጵያ መግባቱ ከተገለጸበት ጊዜ ጀምሮ ግንዛቤ የመፍጠርና ሀብት የማሰባሰብ ስራ እየተካሄደ ይገኛል ።
በክፍለ ከተማው በኮሮናቫይረስ ምክንያት ጉዳት እንዳይደርስባቸው ድጋፍ የሚሹ እና አቅመ ደካማ የሆኑ 45 ሺህ አባወራዎች መለየታቸውን ገልጸዋል።
የኮሮናቫይረስን ለመከላከል ከባለሀብቶች፣ ከበጎ ፈቃደኞች ከተለያዩ አካላት ወደ 44 ሚሊዮን ብር የሚሆን ገንዘብ መሰብሰቡን ተናግረዋል።
በሽታውን በዘላቂነት ለመግታት ህብረተሰቡ ሳይዘናጋ የተጀመሩትን ጥንቃቄዎች አጠናክሮ እንዲቀጥሉ ጥሪ አቅርቧል አቶ አስፋው።