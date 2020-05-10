በትግራይ ክልል 100 ሚሊዮን ችግኞችን ለመትከል ዝግጅት እየተደረገ ነው

መቀሌ፣ ግንቦት 02/2012 ( ኢዜአ) በትግራይ የተራቆቱ አካባቢዎችን በደን ለማልማት በተያዘው ዓመት 100 ሚሊዮን ችግኞችን ለመትከል ዝግጅት እየተደረገ መሆኑን የክልሉ ግብርናና ገጠር ልማት ቢሮ አስታወቀ።
በቢሮው የአካባቢና ተፈጥሮ ሃብት ዳይሬክተር አቶ ደስታ ገብረስላሴ እንደገለጹት እየተደረገ ያለው ዝግጅት የተለያዩ ችግኞችን በማፍላት በክልሉ የደን ሃብታቸውን የተራቆቱ አካባቢዎችን በመለየት ለማልማት ነው።
ለዚህም በክልል ደረጃ በዓመቱ ልዩ ትኩረት ተሰጥቶት የችግኞች ዝግጅት የሚተከልባቸው አካባቢዎች የማመቻቸት ስራ እየተካሄደ መሆኑን አስረድተዋል።
ችግኞቹ የሚተከሉት በ1ሺህ 440 የተፋሰስ ልማት አካባቢዎች እንደሆነ ዳይሬክተሩ አመልክተዋል።
በዓመቱ የሚካሄደው የደን ልማት ቀደም ብለው የተተከሉትን ከመንከባከብ በተጓዳኝ ህብረተሰቡን በማሳተፍ እንደሆኑ ተናግረዋል።
በደቡባዊ ምስራቅ ዞን የእንደርታ ወረዳ የግብርናና ገጠር ልማት ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ፀጋዬ ገብረተክሌ በበኩላቸው ባለፉት ዓመታት የተከናወኑት የተፈጥሮ ሃብት ጥበቃ ስራዎች ውጤት እያመጡ ናቸው ብለዋል።
ዘንድሮም ህብረተሰቡን በማስተባበር ከ3 ሚሊዮን 800 ሺህ በላይ ችግኞችን ለተከላ ለማብቃት የማፍላት ስራና የጉድጓድ ቁፋሮ ዝግጅት እየተደረገ ነው።
እስካሁንም አንድ ሚሊዮን ጉድጓዶችን በመቆፈር እርጥበትን እንዲያከማቹ እየተደረገ መሆኑን አቶ ፀጋዬ ተናግረዋል።
በወረዳው የመሰቦ ቀበሌ ነዋሪ ወይዘሮ ፀጋ ግርማይ በሰጡት አስተያየት ” ቀደም ብሎ የወደመውን አካባቢያችንን በደን ለመተካት ችግኝ እያፈላን እንገኛለን “ብለዋል።
በቀበሌያቸው ባሉ አራት መንደሮች የጠፋውን የደን ሃብት መልሶ ለመተካት የየድርሻቸውን ችግኞች በማዘጋጀት ላይ እንደሚገኙ ተናግረዋል።
የደን ጠቀሜታው በመረዳታቸው ከወዲሁ የአፈርና ውሃ ጥበቃና ለተከላው የሚያስፈልጉ ዝግጅቶች በማድረግ ላይ እንደሚገኙ የተናገሩት ደግሞ በዚሁ ወረዳ የደብረቅብኢ ቀበሌ አርሶ አደር በርሀ ሽፈረ ናቸው።
በትግራይ ክልል በየዓመቱ ከ1ሚሊዮን 400ሺህ በላይ ህዝብ በማሳተፍ ሲካሄድ በቆየው የችግኝ ተከላ ልማት ሶሰት በመቶ የነበረው የደን ሽፋን አሁን ላይ ከ16 በመቶ በላይ እንደደረሰ በጥናት መረጋገጡን ከግብርናና ገጠር ልማት ቢሮው የተገኘው መረጃ ያመለክታል።