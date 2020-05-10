ድርጅቱ 150 ለሚሆኑ አቅመ ደካሞች የአንድ ወር የምግብ ድጋፍ አደረገ

አዲስ አበባ፣ ግንቦት 2/2012 (ኢዜአ) የበድር ፋውንዴሽን በአራዳ ከፍለ ከተማ ለሚገኙ 150 ድጋፍ ለሚሹ አቅም ደካማ ሰዎች ለአንድ ወር የሚሆን የምግብ ፍጆታ ድጋፍ አደረገ።
የበድር ፋውንዴሽን መስራች ኢንጅነር በድሩ ሁሴን ”የኔ ቤተሰብ” በሚል በከፈቱት ድረ-ገጽ አማካኝነት ባሰባሰቡት ገንዘብ በአራዳ ክፍለ ከተማ ለሚኖሩ 150 አቅመ ደካሞች ለእያንዳንዳቸው 2 ሺህ ብር ግምት ያለው የምግብ ሸቀጥ ሰጥተዋል።
”ቤተሰብ ዶት ኮም” በሚል የተከፈተው ድረ-ገጽ የኮሮናቫይረስ (ኮቪድ-19) ወረርሽኝን መከሰት ተከትሎ ችግረኛ ቤተሰቦችን መርዳት የሚፈልግን ግለሰብም ይሁን ተቋም የማገናኘት ስራ የሚሰራ ነው።
”እነዚህ በጎ አድራጊዎች አቅማቸው በፈቀደ መጠን በቋሚነት ይሁን በጊዜያዊነት ችግረኞችን እንዲረዱ የማድረግ ስራ እየተሰራ ነው” ብለዋል።
እስካሁን ለ400 የሚሆኑ ቤተሰቦች ለአንድ ወር የሚሆን የምግብ ፍጆታ ድጋፍ የተደረገ ሲሆን 300 የሚሆኑት ደግሞ ለቀጣዩ ሶስት ወራት ድጋፍ የሚያደርጉላቸውን ቤተሰቦች ማገናኘት መቻሉን ገልጸዋል።
በዛሬው ዕለትም ”የኔ ቤተሰብ” የሚለው ድረ-ገጽ ይፋ የሆነ ሲሆን በውጭም ይሁን በአገር ውስጥ የሚገኙ በጎ አድራጊዎች እንዲቀላቀሉ ጠይቀዋል።
የፋውንዴሽኑ ዓላማ የማህበራዊና ስነ ልቦናዊ ትስስርን በመፍጠር ሰዎች ”የኔ ቤተሰብ” በሚል የተጎዱ ወገኖችን በፍላጎት እንደራሳቸው አድርገው እንዲደግፉ ማድረግ እንደሆነም ገልጸዋል።
”ፋውንዴሽኑ በከተማው የሚገኙ 40 ሺህ ችግረኞችን ከረጂዎች ጋር ለማጣመር እቅድ ይዞ እየተንቀሳቀሰ ነው” ያሉት ኢንጂነር በድሩ ድጋፉ የኮቪድ-19 ወረርሽኝ እስኪገታ ድረስ የሚቆይ መሆኑን ገልጸዋል።
የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በምክትል ከንቲባ ማዕረግ የመንግስት አገልግሎት ሰጭ ተቋማት አስተባባሪ ኢንጂነር እንዳወቅ አብጤ በበኩላቸው ”በተከሰተው ወረርሽኝ ሳቢያ ለጉዳት የሚዳረጉ ዜጎችን ለመደገፍ የመንግስት አቅም ብቻ በቂ አይደለም” ብለዋል።
ሁሉም የአቅሙን በመደገፍ ይህንን የችግር ጊዜ ለማለፍ መረባረብ እንዳለበት አስገንዝበዋል።
በአሁኑ ወቅት በከተማው ያሉ ተቋማትም ይሁን ግለሰቦች እያደረጉ ያሉት ድጋፍ ከፍተኛ ሲሆን ይህም በቀጣይ ተጠናክሮ እንዲቀጥል ጥሪ አቅርበው ለተደረገው ድጋፍ ምስጋና አቅርበዋል።
የአራዳ ክፍለ ከተማ ዋና ስራአስፈጻሚ ወይዘሮ አበባ እሸቴ ዛሬ ከተደረገው ድጋፍ ባለፈ በክፍለ ከተማ የሚገኙ 53 ፈቃደኛ ዳቦ አምራቾች ድጋፍ እንደሚያደርጉ ዛሬ ቃል ገብተዋል።