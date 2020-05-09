የአክሱም ዩኒቨርሲቲ ሪፈራል ሆስፒታል የኮሮና ቫይረስ ምርመራ ዛሬ ጀመረ

አክሱምኢዜአ) ግንቦት 01/12 ዓ/ም–የኣክሱም ዩኒቨርሲቲ ሪፈራል ሆስፒታል በ24 ሰአት ውስጥ 1080 ናሙናዎችን የመመርመር አቅም ያለው የኮሮና ቫይረስ የምርመራ ማእከል ዛሬ ስራ እንዲጀምር አደረገ ።
የአክሱም ዩኒቨርሲቲ ኮምፕረሄንሲቭ ስፔሻላዝድ ሆስፒታል ዋና ሃላፊ ዶክተር ደጀን ገብረገርግስ ለኢዜአ እንደተናገሩት ሆስፒታሉ የምርመራ ስራ ዛሬ የጀመረው ከትግራይ ክልል ጤና ቢሮ፣ከክልሉ የጤና ኢንስቲዩቲት እና ከቅድስት ማሪያም ሆስፒታል ጋር በመተባበር ነው።
የኮሮና ቫይረስ የምርመራ ማእከሉ በሁለት ሰዓታት ውስጥ የ90 ናሙናዎች ምርመራ የማከናወን አቅም ያለው መሆኑን ዋና ኃላፊው ተናግረዋል።
ማእከሉ በቀን በአጠቃላይ 1080 ናሙናዎች በመመርመር ውጤቱ እንዲታወቅ ያደርጋል ።
ማእከሉ ከኢትዮጵያ የህብረተሰብ ጤና ኢንስቲዩቲት የብቃት ማረጋገጫ እንደተሰጠው የገለጹት ደግሞ የትግራይ የጤና ምርምር ኢንስቲዩቲት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ተወልደ ውብኣየሁ ናቸው።
የትግራይ የጤና ምርምር ኢንስቲዩቲት ከኢትዮጵያ ማህበረሰብ ጤና ኢንስቲዩቲት ጋር በመተባበር ያሰለጠናቸው የሁለቱ ኢንስቲዩቲት አራት ባለሙያዎች የምርመራ ሂደቱን እንደሚመሩት ዶክተር ተወልደ ጨምረው ገልጸዋል።
የምርመራ ስራ መጀመሩ የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል በሚደረገው ጥረት የሚያጠናክር ሲሆን በአገልግሎቱ ሶስት ዞኖችን ተደራሽ ያደርጋል ብለዋል ።
”የኮሮና ቫይረስ ምርመራ ተጀመረ ማለት ህክምና እና መድሓኒት ተገኘ ማለት አይደለም ”ያሉት ዶክተር ተወልደ በህብረተሰቡ ያለው የተሳሳተ አመለካከት ሊታረም እንደሚገባ አሳስበዋል።
በኮሮና ቫይረስ የመከላከል ቅድመ ጥንቃቄ ላይ በህብረተሰቡ ዘንድ መዘናጋት እየታየ በመሆኑ ማህበረሰቡ ሃላፊነት ሊሰማው ይገባል በማለትም ምክራቸውን ለግሰዋል ።