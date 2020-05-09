በሀረሪ ክልል እየተከናወኑ ያሉ የኮቪድ-19 መከላከል ስራዎች ተጠናክረው ይቀጥላሉ…አቶ ኦርዲን በድሪ

ሐረር (ኢዜአ.) ግንቦት 1/.2012 በሐረሪ ክልል የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን ለመከላከል እየተከናወኑ የሚገኙት ስራዎች ተጠናክሮ እንደሚቀጥሉ የክልሉ ርዕሰ-መስትዳደር አቶ ኦርዲን በድሪ ገለጹ።
ርዕሰ መስተዳደሩ በክልሉ የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን እየተከናወኑ ያሉ ተግባራት ዛሬ ጎብኝተዋልተከናወኑ ያሉ ተግባራት ዛሬ ጎብኝተዋል።
በጉብኝቱ ወቅት የክልል ርእሰ መስተዳድር አቶ ኦርዲን በድሪ እንደገለጹት የክልሉ መንግስት የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን ከመከላከል እና ከቫይረሱ ጋር በተያያዘ የተለያዩ የዝግጅት ስራዎች እየተከናወኑ ይገኛሉ።
የቫይረሱን መከሰት ተከትሎ በክልሉ መግቢያና መወጫ በሮች ላይ እየተደረገ ያለው የቁጥጥርና ሙቀት የመለካት ስራ በጥሩ ሁኔታ መቀጠሉን በመጥቀስ በቀጣይም በይበልጥ የተጠናከረ ስራዎች እንደሚከናወኑ አስረድተዋል።
ርእሰ መስተዳድሩ አያይዘውም በክልሉ የትራንስፖርት አገልግሎት ላይ በመናኸሪያ ውስጥ ቫይረሱን ከመከላከል አንጻር እየተከናወነ የሚገኘው ስራ የሚበረታታ መሆነን ጠቅሰው መመሪያና ደንቦችን ተግባራዊ ከማድረግ አንጻር ያሉት ክፍተቶች በቀጣይ እንደሚሻሻሉ አብራርተዋል፡፡
ህብተሰቡ በከተማ የግብይት እንቅስቃሴዎች ላይ ርቀትን ከመጠበቅ አንጻርና የፊት መሸፈኛ ጭንብል ከመጠቀም አኳያ የግንዛቤ ክፍተት እንደሚታይ ጠቅሰው የእጅ ንጽህናን በመጠበቅ ረገድ የሚታዩት አበረታች ውጤቶች ወደፊትም የሚቀጥሉ መሆናቸውን ጠቁመዋል።
በለየቶ ማቆያ፤ መከታተያና ማከሚያ ማዕከላት እየተከናወኑ ያሉት የዝግጅት ስራዎች በጥሩ ሁኔታ መቀጠላቸውን ጠቁመው ተደራሽ ከማድረግ አንጻር ቀጣይ የተሻለ ስራ መስራት እንደሚጠበቅ አስረድተዋል።
ቫይረሱን ለመከላከል የተለያዩ አደረጃጀቶች መዋቀራቸውን የገለጹት ደግሞ የክልሉ ምክትል ርዕሰ መሰተዳድርና የክልሉ ግብረ ሃይል ምክትል ሰብሳቢ አቶ ወርዲ ሐሺም ናቸው።
የአደረጃጀቶቹም ዋና አለማበህብረተሰቡ ዘንድ የባህሪ ለውጥ እንደሚጣ ማስቻል መሆኑን በመጥቀስ በቀጣይም ህብተረተሰቡን በተሻለ የማንቃት ሥራን በስፋት እንደሚሰራ ተናግረዋል፡፡
በመመሪያ ደረጃ የወጡ ደንቦች አተገባበር ላይ ክፍተቶች መኖራቸውን ጠቅሰው የኮሮና ቫይረስ ማህበራዊ፤ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ቀውስ እንደሚያስከትል ተገንዝቦ በአግባቡ ተግባራዊ በማድረግ ህብረተሰቡ መንቀሳቀስ እንዳለበትም አስገንዘበዋል።
ጉብኝቱ በወረዳዎች ላይ የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል እየተሰሩ የሚገኙ ስራዎችን ለማነቃቃት እገዛ አድርጓል ያሉት የክልሉ ጤና ቢሮ ኃላፊ እና የኮቪድ 19 መከላከል ግብረሃይል ጸሃፊ አቶ ኢብሳ አብራሂም ናቸው።
“አመራሩም በወረዳዎች ላይ ያሉትን ክፍተቶችን የለየበትና በቀጣይ በትኩረት መሰራት የሚገባቸውን አቅጣጫ ያስቀመጠበት ነው” ሲሉ ተናግረዋል
አመራሮቹ በሁለት ቀናት ጉብኝታቸው በክልሉ የተቋቋሙትን የለይቶ ማቆያና ማከሚያ ስፍራዎች ፣የትራንስፖርት አገልግሎት አሰጣጥ ፣ በመግቢያ መውጫ በሮች የሚከናወነውን የሙቀት ልኬት ስራ፣ የገበያ ስፍራዎችንና ሌሎች እንቅስቃሴዎችን ተዘዋውረው ተመልክተዋል።