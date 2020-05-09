”ከኮቪድ 19 ጋር ተያይዞ የገጠመንን ችግር በተናጠል ሳይሆን ተባብረን ልናልፈው ይገባል” … አቶ ንጉሱ ጥላሁን

አዲስ አበባ፤ ግንቦት 1/2012 (ኢዜአ) ከኮቪድ 19 ጋር ተያይዞ የተጋረጠውን ችግር በተናጠል ሳይሆን፥ የኢትዮጵያዊነት መገለጫ በሆኑት በመተባበርና በመከባበር ማለፍ እንደሚገባ የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ፕሬስ ሴክሬታሪያት ኃላፊ አቶ ንጉሱ ጥላሁን ተናገሩ።
የሰንሻይን ኢቨስትመንት ግሩፕ አካል የሆነው ‘ሳንሻይን ፊላንትሮፊ ፋውንዴሽን’ በሰሜን ሸዋ ዞን ኮቪድ 19 ለመከላከልና አረጋውያንን ለማገዝ የሚውል 3 ነጥብ 3 ሚሊዬን ብር ድጋፍ አድርጓል።
በመርሐ ግብሩ ላይ የተገኙት አቶ ንጉሱ ”ይህን ከባድ ጊዜ ማለፍ የሚቻለው በተናጠል ሳይሆን በጋራ ነው” ብለዋል።
በዚህ ወቅት በኢትዮጵያ እውቀት ያለው እውቀቱን፣ አቅም ያለው አቅሙን፤ ሃብት ያለው ሃብቱን ተጠቅሞ አለኝታነቱን እንዲያሳይ ጠይቀዋል።
እንዲያም ሆኖ ”ወገን ለወገን ደራሽነቱን ካላስመሰከረና ወደ ቀደመው የኢትዮጵያዊነት መተጋገዝ ባህል ካልተተገበረ ችግሩን ማለፍ አይቻልም” ብለዋል።
በመሆኑም ኢትዮጵያውያን ከችግሩ ለመውጣት የመንግሥትን ጥሪ ተቀብለው በኅብረት በመንቀሳቀስ ላይ መሆናቸው ደስ ያሰኛል ሲሉም አቶ ንጉሱ ተናግረዋል።
እንደ እነ አቶ ሳሙኤል ታፈሰ አይነት ለህዝባቸው የወገኑ በርካታ ባለሃብቶች ከአገር ውስጥ ከውጪም ለሕዝባቸው እየደረሱ መሆኑ ሊበረታታ እንደሚገባም ኃላፊው ጠቁመዋል።
የሰንሻይን ኢቨስትመንት ግሩፕ ባለቤትና ዋና ሥራ አስፈጸሚ አቶ ሳሙኤል ታፈሰም ወቅቱ ወገንን ለማገዝ ትክክለኛ ጊዜ ነው ይላሉ።
ፋውንዴሽኑ ለዞኑ 2 ነጥብ 3 ሚሊዮን ብር የሚገመት የምግብና የንጽህና መጠበቂያዎች ፣ ዘይት፣ የፊትና አፍንጫ መሸፈኛ ጭምብሎች መለገሱን አስታውቀዋል።
ከዚህ ጎን ለጎን ፋውንዴሽኑ በደብረ ብርሃን ከተማ በ15 ሚሊዮን ብር ወጪ ትምህርት ቤት እየገነባ መሆኑን ገልጸዋል።
የወቅቱን በሽታ ከመከላከል ጎን ለጎን ፋውንዴሽኑ በአራት ክልሎች በሚገኙ ሶስት ትምህርት ቤቶቹ ለሚያስተምሩ መምህራን ደሞዝና ለተማሪዎች ደግሞ በነፍስ ወከፍ 200 ብር የኪስ ገንዘብ እየከፈለ ነው ብለዋል።
እስካሁን ከሰሜን ሸዋ ዞን በተጨማሪ ለአዲስ አበባ፣ ለዱከምና ለወልቂጤ ከተሞች ድጋፍ አድርጓል ብለዋል።
የሰሜን ሸዋ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ታደሰ ገብረፃድቅ በበኩላቸው ኩባንያው ያደረገውን ድጋፍ ለዞኑ ህዝብ በማሰራጨት ከበሽታው ራሱን እንዲከላከል ይደረጋል ብለዋል።
በአገሪቷ የሚገኙ ባለሃብቶች በሽታውን ለመከላከል እያደረጉት ያለውን ድጋፍ አድንቀው፣ ከችግሩ ስፋት አንጻር ድጋፉ ቀጣይነት እንዲኖረው ጠይቀዋል።
ባለሀብቱ በተጨማሪም ፋውንዴሽኑ በደብረ ብርሃን ከተማ ለሚገኘው ‘ሀበሻ አረጋዊያን መርጃ ማዕከል’ አንድ ሚሊየን ብር ጥሬ ገንዘብ የለገሱ ሲሆን፣ የአረጋውያንን ችግር በተወሰነ መልኩ ያቃልላል ብለዋል።
የማዕከሉ መስራችና ሥራ አስኪያጅ ወጣት ዮርዳኖስ ፍቃዱ ድጋፉ 120 ችግረኞችን በመንከባከብ ላይ እንደሚገኝና ተጨማሪ አቅመ ደካሞችን ለማገዝ ማቀዱን ተናግሯል።
ፋውንዴሽኑ በአዲስ አበባ እያስገነባው የሚገኘው የአረጋውያን ማቆያ ሲጠናቀቅ 100 አረጋውያንን ወደ አዲስ አበባ ወስዶ ለመንከባከብም ቃል ገብቷል።