የጤና ሚኒስትሯ በአዳማና ሞጆ ከተሞች የኮሮና ህሙማን መታከሚያ ሆስፒታሎችን ጎበኙ

አዲስ አበባ፤ ግንቦት 1/2012(ኢዜአ) የጤና ሚኒስትር ዶክተር ሊያ ታደሰ በአዳማና ሞጆ ከተሞች የተዘጋጁ የኮሮና ህሙማን መታከሚያ ሆስፒታሎችን ዛሬ ጎበኙ።
በኦሮሚያ ክልል የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን ለመግታት የሚሰሩ ባለሙያዎችን አበረታተዋል።
የአዳማ ሆስፒታል ከመደበኛ ህክምና በተጓዳኝ 150 አልጋዎች የያዘ የኮሮና ቫይረስ ለይቶ ህክምና አዘጋጅቷል።
ከተዘጋጁት አልጋዎች መካከልም 12ቱ አልጋዎች ለፅኑ ህሙማን መከታተያነት የሚያገለግሉና የመተንፈሻ መሳሪያዎች የተገጠመላቸው ናቸው።
ሚኒስትሯ የማዕከሉን እንቅስቃሴ ከጎበኙ በኋላ በተመለከቱት ሥራ መደሰታቸውንም ተናግረዋል።
ሆስፒታሉ በተለይ መደበኛ ሥራውን ሳያቋርጥ ለኮሮና ቫይረስ ህሙማን ህክምና የሚሰጥ የተለየ ማዕከል በአጭር ጊዜ በማዘጋጀቱም አድናቆተቸውን ገልጸዋል።
በተጨማሪም ሙሉ ለሙሉ ለኮሮና ቫይረስ ህክምና እንዲውል የተዘጋጀውን የሞጆ መጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታልን ጎብኝተዋል።
ሆስፒታሉ ለኮሮና ህክምና የሚውሉ 78 አልጋዎችን ያዘጋጀ ሲሆን፤ ከነዚህም አምስቱ ለጽኑ ህሙማን እንደሚውሉ ተገልጿል።
ሆስፒታሉ ለኮሮና ቫይረስ ምላሽ ለመስጠት ለሚዘጋጁ የጤና ተቋማትና ማዕከላት የባለሙያዎች ስልጠና እንደሚሰጥ የተገለጸላቸው ሲሆን፤ “ይህም ሊበረታታና ተጠናክሮ ሊቀጥል ይገባል” ብለዋል ዶክተር ሊያ።
ሆስፒታሉ አገልግሎቱን ተደራሽ ለማድረግ የማስፋፊያ ግንባታ እያከናወነም ይገኛል።
ዶክተር ሊያ በኦሮሚያ ክልል ጤና ቢሮ በመገኘትም የኮሮና ቫይረስን በመከላከል ዙሪያ የሚሰሩ ባለሙያዎችን አበረታተዋል።
የክልሉ ጤና ቢሮ ኃላፊ ዶክተር መንግሥቱ በቀለ በዚሁ ወቅት በጤና ኤክስቴንሽን ባለሙያዎችና በመምህራን አማካኝነት የቤት ለቤት ግንዛቤ ማስጨበጫ ሥራ እየተከናወነ መሆኑን ገልጸዋል።
እስካሁን ባለው ሂደትም 23 ሚሊዮን የሚሆኑ የክልሉ ነዋሪዎችን ተደራሽ ያደረገ የቅኝትና የአሰሳ ሥራ መካሄዱን ተናግረዋል።
ከዚህ በተጓዳኝ የላቦራቶሪ ምርመራን ለማስፋፋት ዝግጅት እየተደረገ መሆኑንና በቅርቡም በያቤሎ ከተማ የቫይረሱ ምርመራ እንደሚጀመር ተናግረዋል።
ምርመራው የአካባቢው ማህበረሰብ የሚያነሳውን ጥያቄ ከመመለስ ባሻገር፤ በድንበር አካባቢ ያለውን የቫይረሱን ስርጭት ለመቆጣጠር እንደሚያግዝም ኃላፊው አብራርተዋል።
በተጨማሪም በክልሉ 22 ሆስፒታሎች ለቫይረሱ የህክምና አገልግሎት ለመስጠት ዝግጅት እየተደረገ መሆኑን ጠቁመው ከነዚህም 12ቱ አገልግሎት መስጠት ጀምረዋል ብለዋል።
ቀሪዎቹም በቀጣዮቹ ቀናት ሥራ እንደሚጀምሩ ዶክተር መንግሥቱ ገልጸዋል።
በኢትዮጵያ በኮቪድ 19 የተያዙ ሰዎች ቁጥር 210 የደረሰ ሲሆን፤ አምስት ሰዎች ሕይወት አልፏል፤ 97 ሰዎች ደግሞ አገግመዋል።