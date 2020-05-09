ተቋማቱ ኮቪድ-19ን ለመከላከል የሚረዳ የምግብና ቁሳቁስ ድጋፍ ለከተማው አስተዳደር አስረከቡ

አዲስ አበባ፤ ግንቦት 1/2012(ኢዜአ) ግብርና ሚኒስቴር፣ ትምህርት ሚኒስቴር ና አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የኮቬድ-19 ወረርሽኝን ለመከላከል የምግብና የቁሳቁስ ድጋፍ ለአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ዛሬ አስረከቡ።
በዚህም መሠረት የግብርና ሚኒስቴር አንድ ሺህ ኩንታል ስንዴ ለግሷል።
የትምህርት ሚኒስቴር በበኩሉ ለከተማዋ የመንግሥት ትምህርት ቤቶች የምገባ መርሐ ግብር የሚውሉ ኢንዱስትሪያል ስቶቮች(ማብሰያዎች)ን ሰጥቷል።
የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በበኩሉ ሁለት ሚሊዮን ብር የሚገመት የምግብና የንጽህና መጠበቂያ ቁሶችን አስረክቧል።
የአስተዳደሩ ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለ ኡማ ተቋማቱ ላደረጉት ድጋፍ ምስጋናቸውን አቅርበዋል።
ምክትል ከንቲባው አስተዳደሩ በተለይ ከግብርና ሚኒስቴር ጋር በመሆን በከተማ ግብርና የጀመረው ሥራ አበረታችና ውጤቱም በቅርብ ይታያል ብለዋል።
የትምህርት ሚኒስትር ዶክተር ኢንጂነር ጌታሁን መኩሪያ በዚሁ ወቅት እንዳሉት፤ ኢንዱስትሪያል ስቶቮች(ማብሰያዎች) በአስተዳደሩ የተጀመረውን የምገባ መርሐ ግብር ለማስቀጠል ያስችላሉ።
የግብርና ሚኒስትሩ አቶ ዑመር ሁሴን በበኩላቸው ሚኒስቴሩ ያደረገው ድጋፍ የመጀመሪያው መሆኑን ጠቅሰው ቀጣይም ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ገልጸዋል።
የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት ፕሮፌሰር ጣሰው ወልደሃና ዩኒቨርሲቲው የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ የሚያስከትለውን ችግር ለማቃለል ድጋፉ መደረጉን አስታውቀዋል።
ወረርሽኙ በተለይ በምጣኔ ሃብት ላይ የሚያሳርፈውን ጫና ለመቀነስ የመንግሥትና የግል ተቋማት የሚያደርጉትን ድጋፍ እንዲቀጥሉ ተጠይቋል።