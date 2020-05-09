የኤካ ኮተቤ ሆስፒታል ስነ- አዕምሮ ህክምና ክፍል ለኮቪድ-19 ህሙማን አገልግሎት መስጠት ሊጀምር ነው

አዲስ አበባ፤ ግንቦት 1/2012( ኢዜአ) በአዲስ አበባ የኤካ ኮተቤ ሆስፒታል የስነ-አዕምሮ ህክምና ክፍል ለኮሮናቫይረስ (ኮቪድ-19) ህሙማን የህክምና አገልግሎት መስጠት ሊጀምር ነው።
በሆስፒታሉ የስነ-አዕምሮ ህክምና ክፍል ሃላፊ ዶክተር አይዳ ከበደ ለኢዜአ እንደተናገሩት ሆስፒታሉ የኮሮናቫይረስ ላለባቸው ሰዎች የህክምና አገልግሎት እየሰጠ ይገኛል።
የህክምና አገልግሎቱ የተለያዩ የስነ-ልቦና እና የስነ-አዕምሮ ችግሮች ለታየባቸው ህሙማንም አገልግሎት እየተሰጠ ይገኛል።
ቫይረሱ ተገኝቶባቸው ወደ ሆስፒታሉ የሚመጡ አንዳንድ ታካሚዎች አላስፈላጊ ጭንቀት፣ ፍርሃት፣ መረበሽ እንዲሁም የእንቅልፍ ማጣት እንደሚስተዋልባቸው ገልጸዋል።
በኢትዮጵያ ቫይረሱ እንደተከሰተ በየክፍሉ የስነ-ልቦና ህክምና እየተሰጠ የነበረ ቢሆንም ለኮቪድ-19 መከላከያ የሚደረገው ልብስ ከስነ-ልቦና ምክክር ጋር ምቹ ባለመሆኑ በአሁኑ ወቅት ህክምና በስልክ እየተሰጠ ይገኛል።
ይህንንም በማሻሻል ሆስፒታሉ ለስነ-አዕምሮና ስነ-ልቦና ህክምና እያስገነባ ያለው ክፍል ተጠናቆ ስራ እንደሚጀምር ነው የገለጹት።
የአዕምሮ ህክምና ክፍሉ የተወሰኑ የማጠናቀቂያ ስራዎች አልቀው በቀጣይ ሳምንት አገልግሎት መስጠት እንደሚጀምርም ሃላፊዋ ገልጸዋል።
የኮሮና ወረርሽኝ ከበሽታው በተጨማሪ የስነ-ልቦና መረበሽ ችግር እየሆነ መምጣቱንም ዶክተር አይዳ አንስተዋል።
በተለያዩ የመገናኛ ዘዴዎች የሚለቀቁ ትክክለኛነታቸው ያልተረጋገጠ መረጃዎችም ለችግሩ መባባስ ምክንያት መሆናቸውንም ይናገራሉ።
በመሆኑም ከአለም የጤና ድርጅት፣ የጤና ሚኒስቴር እንዲሁም ከጤና ባለሙያዎች የሚሰጡ መረጃዎችንና ምክሮችን መከተል ተገቢ እንደሆነ ነው ገልጸው፤ ሳይንሳዊ ምክሮችን በመከተልና ፍርሃትን በማስወገድ በሽታ የመከላከል አቅምን ማጠናከር እንደሚያስፈልግም መክረዋል።
ታማሚዎች አገግመው ከሆስፒታሉ ከወጡ በኋላ በአካል በመምጣት አገልግሎት ማግኘት እንደሚችሉም ጠቁመዋል።
እንደ ሃላፊዋ ገለጻ በጤና ሚኒስቴር የሚገኝ የስነ-ልቦና እና ስነ-አዕምሮ ህክምና አድቫይሰሪ ካውንስል በተለያዩ ለይቶ ማቆያ ለሚገኙ ሰዎች የስነ-ልቦና ድጋፍና እዳታ እየተደረገላቸው ነው።
በቻይና ውሃን የተከሰተው የኮሮናቫይረስ በፍጥነት እየተዛመተ መጥቶ አሁን ላይ ከ276 ሺህ በላይ የዓለም ህዝቦች ለህልፈት ተዳርገዋል።
ለበሽታው እስካሁን ይህ ነው የተባለ ክትባትም ሆነ መድሃኒት ሳይገኝ የዓለም የጤና ቀውስ ሆኖ ቀጥሏል።