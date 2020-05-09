በኮሮና ቫይረስ የተያዙ ሰዎች 210 ሲደርስ የ1 ሰው ህይወት አለፈ

ግንቦት 1/2012( ኢዜአ) በኢትዮጵያ ባለፉት 24 ሰዓት በተደረገ 2383 የላቦራቶሪ ምርመራ ተጨማሪ 16 ሰዎች የኮሮና ቫይረስ ሲገኝባቸው እስካሁን በቫይረሱ የተያዙ ሰዎች ቁጥር 210 መድረሱን የጤና ሚኒስቴር አስታወቀ።
በዛሬው እለት በጽኑ ህክምና ላይ የነበሩ የ65 ዓመት ኢትዮጵያዊው የአዲስ አበባ ነዋሪ ህይወታቸው በማለፉ በቫይረሱ ህይወታቸው ያለፉ ሰዎች ቁጥርን 5 አድርሶታል።
በሌላ መልኩ በትናንትናው ዕለት በአዲስ አበባ ሁለት ሰዎች ከቫይረሱ በማገገማቸው ከህመሙ ያገገሙ ሰዎች 97 ሆዋል።
በዛሬው እለት በቫይረሱ መያዛቸው በላቦራቶሪ የተረጋገጠ ሰዎች 7 ወንድ ና 9 ሴት ሁሉም ኢትዮጵያውያን ሲሆኑ ፤ እድሜያቸው ከ20 እስከ 60 ዓመት ናቸው።
ቫይረሱ የተገኘባቸው ሰዎች 13ቱ የአዲስ አበባ ነዋሪ፣ 1 በአማራ ክልል ወልዲያ ለይቶ ማቆያ እና 2ቱ ደግሞ በደቡብ ክልል (ወላይታ ሶዶ ለይቶ ማቆያና በጉራጌ ዞን ቡታጅራ ከተማ) የሚገኙ መሆናቸውን ጤና ሚኒስቴር ገልጿል።
ቫይረሱ እንዳለባቸው ከተረጋገጡት 16 ሰዎች፤ 2ቱ የውጭ ሀገር የጉዞ ታሪክ ያላቸው፣ 13 በበሽታው ከተያዘው ሰው ጋር ግንኙነት ያላቸው ሲሆኑ፤ 1 ሰው የወጭ ሀገር ጉዞ ታሪክም ሆነ በበሽታው ከተያዘ ሰው ጋር ንክክ እንደሌላቸው መረጋገጡም ተጠቅሷል።
በአጠቃላይ ቫይረሱ ተገኝቶባቸው በለይቶ ህክምና ውስጥ ያሉ ሰዎች 106 መሆናቸውንም ሚኒስቴሩ ገልጿል።
የጤና ሚኒስቴርና የህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት በዛሬው እለት በቫይረሱ ህይወታቸው ባለፈው ግለሰብ የተሰማቸውን ሀዘን በመግለጽ ለቤተሰቦቻቸውም መጽናናትን ተመኝተዋል።