የግል ትምህርት ቤቶች የተማሪዎችን ክፍያ የወላጆችን አቅም ባገናዘበ መልኩ እንዲያደረጉ ተጠየቀ -ቢሮው

አዲስ አበባ ግንቦት 1/2012 (ኢዜአ) የከተማው የግል ትምህርት ቤቶች የተማሪዎችን ወርሃዊ ክፍያ የወላጆች አቅም ባገናዘበ መልኩ እንዲያደርጉ የአዲስ አበባ ትምህርት ቢሮ ጠየቀ። ክፍያው 75 በመቶ ብቻ መሆኑ ተገቢነት እንደሌለውም አመልክቷል።
አንዳንድ ትምህርት ቤቶቹ ክፍያው ከኪሳራ አያወጣንም ይላሉ።
የትምህርት ሚኒስቴር ትምህርት ቤቶች ከ50 እስከ 75 በመቶ የተማሪዎችን ወርኀዊ ክፍያ እንዲቀበሉ መመሪያ ማስተላለፉ ይታወሳል።
የቢሮው ምክትል ኃላፊ አቶ ዳኘው ገብሩ ለኢዜአ እንዳሉት ትምህርት ቤቶቹ ክፍያውን የወላጆችን የመክፈል አቅም ባገናዘበ መልኩ መሰብሰብ ይገባቸዋል።
ነገር ግን አብዛኛዎቹ ትምህርት ቤቶች መንግሥት ያስቀመጠውን የመጨረሻ ጣሪያ ወይም 75 ከመቶ በላይ ክፍያ መጠየቃቸው ጊዜውን ታሳቢ አለማድረጉንም ይናገራሉ።
ትምህርት ቤቶቹ ገቢያቸው የቀነሰባቸውንና ሥራቸው የተዘጋባቸውን ወላጆችን ከግምት ማስገባት ማስከፈል እንደሚኖርባቸው ምክትል ኃላፊው አሳስበዋል።
ትምህርት ቤቶቹ የሚጠይቁት ክፍያ ካልተፈጸመ እንወስዳለን የሚሏቸው እርምጃዎች ተገቢነት የሌላቸው ከመሆናቸውም በላይ፤እርምጃ ስለሚያወስዱ ጥንቃቄ እንዲያደርጉ አስገንዝበዋል።
አንዳንድ ትምህርት ቤቶች ትምህርት በሌለበትና ተማሪዎቹ ቤታቸው በተቀመጡበት ሁኔታ የጥናትና ሌሎች ክፍያዎች መጠየቃቸው ተገቢ እንዳልሆነ አቶ ዳኘው አስታውቀዋል።
ምንም ገቢ የሌላቸው ወላጆችም ከክፍያ ነፃ የሚሆኑበት መንገድ መመቻቸት እንደሚገባው ምክትል ኃላፊው አሳስበዋል።
የፊውቸር ጀኔሬሽን ሆፕስ ፣የኤሎን አካዳሚና የጂቫ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ከወላጆች ኮሚቴ ጋር በመነጋገር የተማሪዎችን 75 በመቶ ወርኅዊ ክፍያ እየተቀበሉ መሆናቸውን ገልጸዋል።
የጂቫ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ርዕሰ መምህር አቶ ዘላለም ቸርነት ወርኅዊ ክፍያውን በተመለከተ ከወላጆች ኮሚቴ ጋር በደረስነው መሠረት እየተቀበልን ነው ብለዋል።
የፊውቸር ጀኔሬሽን ሆፕስ ትምህርት ቤት ርዕሰ መምህር አቶ አብርሃም ተሰማ እንደሚሉት መንግ
ሥት ያስቀመጠውን መመሪያ መሠረት አድርገው ከወላጆች ኮሚቴ ጋር በመነጋገር ክፍያውን እያስከፈሉ ነው።
የኤሎን አካዳሚ ሥራ አስኪያጅ አቶ ዳንኤል ተከስተ በበኩላቸው ለወላጆች ኮሚቴ ተነጋገረው 75 በመቶ እያሰከፈሉ ቢሆንም፤ከኪሳራ እንደማያወጣቸው ይናገራሉ።ሆኖም ወላጆች ክፍያውን አምነውበት በመክፈል ላይ እንደሆኑ ገልጸዋል።
ከወላጆቹ 15 በመቶ የሚሆኑት ከመኖሪያ ወረዳቸውና ከሚመለከተው አካል አሳማኝ ማስረጃ ካመጡ ልጆቻቸው በነፃ እንዲማሩ ይደረጋል ብለዋል።
በአገሪቱ ትምህርት ቤቶች ከመጋቢት መጀመሪያ መዘጋታቸው ይታወሳል።