በሽሬ እንዳስላሴ ከተማ በ320 ሚሊዮን ብር ወጪ የአስፋልት መንገድ ግንባታ ተጀመረ

ሽሬ፤ ግንቦት 1/2012 (ኢዜአ)በሽሬ እንዳስላሴ ከተማ በህዝብና በአስተዳደሩ ትብብር በ320 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ የአስፋልት መንገድ ግንባታ ትናንት መጀመሩን የከተማው አስተዳደር ገለጸ።
የከተማው ምክትል ከንቲባ አቶ ዝናቡ ደስታ ለኢዜአ እንደገለፁት በከተማው ትናንት በይፋ ግንባታው የተጀመረው የአስፋልት መንገድ 10 ኪሎ ሜትር ርዝመት ያለው ነው።
የከተማው የውስጥ ለውስጥ መንገድ በአስፋልት የመሸፈን ሥራው የሚከናወነው የከተማ ማዘጋጃ ቤት በመደበው 224 ሚሊዮን ብርና የከተማው ነዋሪዎችባማጡት 96 ሚልዮን ብር ወጪ ነው ብለዋል።
የመንገዱ ግንባታ በሁለት ዓመት ውስጥ እንደሚጠናቀቅም ምክትል ከንቲባው ገልጸዋል።
ለግንባታው የሚውል 250 ሺህ ብር የለገሱት የከተማው ባለኃብት አቶ ሙሉአለም ገብረህይወት እንዳሉት፤ ከተማውን ውብና አረንጓዴ ለማድረግ የነዋሪዎቿ ድርሻ የላቀ ነው።
ስለሆነም ነዋሪው አቅሙ የፈቀደውን ገንዘብ በማዋጣት ከተማውን ለማስዋብ ጥረት ማድረግ እንደሚገባው አሳስበዋል ።
” የአስፋልት መንገዱ ተገንብቶ ሲጠናቀቅ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ከተማው የኢንቨስትመንት ፍሰትን ለመሳብ ሚናው የጎላ ነው ”ያሉት ደግሞ 200 ሺህ ብር ድጋፍ ያደረጉ ሌላው ባለሀብት ኮሎኔል አወል አውዱራህማን ናቸው።
“ ከተማችን ውብና አረንጓዴ የማድረግ ሃላፊነት ለመንግስት ብቻ የሚተው አይደለም። ስለሆነም የበኩላችን ድርሻ ለመወጣት እንትጋ” ያሉት ደግሞ በንግድ ሥራ ላይ የተሰማሩና 50ሺህ ብር የለገሱ ሓጂ እድሪስ አደም ናቸው።
የመንገድ አሰሪ ኮሚቴ ሰብሳቢ ኮሎኔል ደሳለኝ ገብረስላሴ እንደገለፁት በመጀመሪያው ዙር በተካሄደው የገቢ ማሰባሰቢያ እንቅስቃሴ 10 ሚልዮን ብር መሰብሰብ ተችሏል ።
በከተማው የሚገኙ የመንግስት ሰራተኞችም ለዚሁ አላማ የሚውል ገንዘብ ከወር ደመወዛቸው በመቀነስ ከሁለት ሚሊዮን ብር በላይ መለገሳቸውን ሰብሳቢው ተናግረዋል።