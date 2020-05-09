በድንበር መግቢያና መውጫ በሮች የኮሮና ስርጭትን ለመከላከል በቅንጅት እየተሰራ ነው

ሁመራ/አክሱም፤ ግንቦት 1/2012 (ኢዜአ) የኮሮና ቫይረስ መስፋፋትን ተከትሎ ከጎረቤት አገራት ወደ ኢትዮጵያ የሚገቡ ሰዎች ቁጥር ከጊዜ ወደ ጊዜ በመጨመሩ የተፈጠረውን ስጋት ለመቀነስ በቅንጅት እየተሰራ መሆኑ ተገለጸ።
የትግራይ ምእራባዊ ዞን የቃፍታ ሁመራ የኮሮና መከላከል ግብረ ሀይል አባልና የጤና ቴክኒካል ኮሚቴ አስተባባሪ አቶ ነጋሲ ብሪ ለኢዜአ እንደገለጹት በጎረቤት ሱዳን የኮሮና ቫይረስ መስፋፋትን ተከትሎ በርካታ ኢትዮጵያዊያን ወደ አገራቸው በመግባት ላይ ናቸው ።
ባለፉት አምስት ተከታታይ ቀናት ብቻ በልጉዲ፣ ዓውደራፎዕ፣ በሓምዳይት፣ ዲማ መስመር ወደ ትግራይ 1ሺህ 260 ሰዎች ገብተዋል።
ኢትዮጵያ በትግራይ ክልል በኩል ከሱዳን በምትጋራባቸው አካባቢዎች አምስት የሙቀት መለኪያ ስፍራዎች የተዘጋጁ ቢሆንም እየገባ ከሚገኘው የሰው ብዛት አንፃር የቦታ ጥበትና የትራንስፖርት ችግር እንዳጋጠማቸው ተናግረዋል።
በዚህም የኮሮና ቫይረስ ድንገት በአካባቢው ሊስፋፋ ይችላል የሚል ስጋት እንዳደረባቸውም ገልፀዋል ።
በአካባቢው በጸጥታ ማስከበር ስራ የተሰማሩት አቶ አለምሰገድ በሪሁ በበኩላቸው ሰሞኑን ከሱዳን ወደ ኢትዮጵያ 350 ሰዎች ድንበር ተሻግረው መግባታቸውን ገልጸዋል።
ኢትዮጵያውያን በመሆናቸው ከድንበሩ ለመመለስ እንደተቸገሩም አስረድተዋል።
የኮሮና ቫይረስ በሱዳን ላይ በስፋት እየተዛመተ መሆኑን ተከትሎ በርካታ ኢትዮጵያውያን ወደ አገራቸው እየመጡ በመሆኑ ድንበሩ አካባቢ የተሻለ ጥበቃና ምርመራ ካልተደረገ አስቸጋሪ እንዳይሆን ስጋታቸው ገልጸዋል።
በቃፍታ ሁመራ ወረዳ የዲማ ድንበር ከተማ ነዋሪ ወይዘሮ ፍረህይወት ኣርኣያ በበኩላቸው አካባቢያቸው ከሱዳን ወደ ኢትዮጵያ መግቢያ በር በመሆኑ ለኮሮና ቫይረስ ተጋላጭ እንዳይሆኑ ስጋት እንዳደረባቸው ገልጸዋል።
በሱዳን መድኒ፣ወደልሂሎ፣ሉግዲ በተባሉ አካባቢዎች የኮሮና በሽታ መስፋፋቱን ሰምቶ ወደ አገሩ መምጣቱን የተናገረው ደግሞ ወጣት ሚኪኤለ መንግስቱ ነው
ወጣቱ ህግን በማክበር በቃፍታ ሁመራ ለይቶ ማቆያ ማእከል መግባቱን ጠቅሶ በርካታ ሰዎች ወደ አገራቸራቸው እየመጡ በመሆኑ ማቆያ ማእከል እንዲገቡ ክትትል ያስፈልጋል ብሏል።
የትግራይ ምእራባዊ ዞን የኮሮና መከላከል ግብረ ሀይሉ አባል አቶ ዳንኤል ጸጋይ እንዳሉት፤ ከሱዳን ወደ ኢትዮጵያ እየገቡ ያሉት ሰዎች ኢትዮጵያውያን በመሆናቸው ወደ ኋላ ልንመልሳቸው አንችልም ብለዋል።
በአከባቢው ያለውን የማቆያ ጣብያ እጥረትና የትራንስፖርት ችግር ከባለሀብቶች ጋር በመግባባት ለመፍታት ጥረት እየተደረገ መሆኑንም አስረድተዋል።
ከኤርትራ በሚያዋስኑ መውጫና መግቢያ በሮች ቫይረሱን ለመከላከል የክልሉ ጸጥታ አካላት ከኢፌዴሪ መከላከያ ሰራዊት አባላት ጋር በመሆን ጥብቅ ክትትል እየተደረገ መሆኑን የገለጹት ደግሞ ፤የትግራይ ማእከላዊ ዞን የግብረ ሀይል አባል አቶ ግደይ በርሔ ናቸው ።
ከተለያዩ የጎረቤት አገራት ድንበር አቋርጠው የሚገቡ ግለሰቦች በለይቶ ማቆያ ማእከል እንዲገቡ እየተደረገ ነው ብለዋል ።
የአስቸኳይ ጊዜ ከታወጀ ወዲህ ድንበር አቋርጠው ወደ ኢትዮጵያ የገቡ 500 ሰዎች በለይቶ ማቆያ እንዲቆዩ ተደርጎ 260 በምርመራ ከቫይረሱ ነጻ መሆናቸውን በመረጋገጡ ወደ ማህበረሰቡ እንዲቀላቀሉ መደረጉን ተናግረዋል።