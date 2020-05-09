ወቅታዊውን ችግር ለመሻገር “የሕገ መንግስት ትርጉም” የተሻለ አማራጭ መሆኑን የሱማሌ ክልል የጎሳ መሪዎችና ምሁራን ተናገሩ

አዲስ አበባ ግንቦት 1/2012 (ኢዜአ) አሁን ያለውን ወቅታዊ ችግር ለመሻገር “የሕገ መንግስት ትርጉም” የተሻለ አማራጭ መሆኑን የሱማሌ ክልል የጎሳ መሪዎችና ምሁራን ተናገሩ።
ዘንደሮ ሊካሄድ የነበረውን ምርጫ ለማራዘም የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ያሳለፈው ውሳኔም ትክክለኛና ወቅታዊ መሆኑንም ገልጸዋል።
ስድስተኛውን ብሄራዊ ምርጫ ለማራዘም ከቀረቡት አራት አማራጮች መካከል “ሕገ መንግስት መተርጎም” በሚለው የመፍትሄ አማራጭ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት መወሰኑ ይታወሳል።
በዚህም ውሳኔውን የፌዴሬሽን ምክር ቤት የሕገ መንግስት ጉዳዮች አጣሪ ጉባኤ እንዲመለከተው ተልኳል።
ከምክር ቤቱ ውሳኔ በኋላ የተለያዩ የአገሪቷ የፖለቲካ ባለድርሻ አካላት ሕገ መንግስትን መተርጎም ከተባለው ውሳኔ ይልቅ የሽግግር መንግስት የተሻለ ነው ሲሉ ይደመጣሉ።
ከኢዜአ ጋር ቆይታ ያደረጉት የሱማሌ ክልል የጎሳ መሪዎችና ምሁራን በምክር ቤቱ የተወሰነው ውሳኔ ለኢትዮጵያ የሚበጅ ትክክለኛ ውሳኔ መሆኑን ገልጸዋል።
ከዚህ በተቃራኒ የኮቪድ-19 ወረርሺኝ አስፈሪና በአስጊ እየሆነ በመጣበት ወቅት “ምርጫው ይደረግና የሽግግር ምንግስት ይመስረት” የሚሉ አካላት ለአገርና ህዝብ ሊያስቡ ይገባቸዋል ብለዋል።
የጎሳ መሪው ሃርጋንቲ ጀማል ባርጊች ከወረርሺኙ በላይ የአንበጣ መንጋ ከፍተኛ ውድመት እያደረሰ ባለበት ወቅትና የታላቁ የኢትዮጵያ ሕዳሴ ግድብ ለማጠናቀቅ ጥረት እየተደረገ ባለበት አጋጣሚ በጋራ መቆም ያስፈልጋል ብለዋል።
መንግስት ዓለም አቀፉን የኮሮናቫይረስ ጨምሮ ሌሎች ፈታኝ ሁኔታዎች ገጥመውት የተለያዩ ጥረቶችን እያደረገ ባለበት ወቅት ማገዝ ሲገባ አፍራሽ ሆኖ መገኘት የሚሹ አካላትም እየተሳሳቱ መሆኑን ይናገራሉ።
በመሆኑም እሳቸው እንደ ጎሳ መሪና እንደ ሱማሌ ሕዝብ ተወካይ ምክር ቤቱ የደረተሰበን ውሳኔ እንደሚደግፉ አረጋግጠዋል።
የሽግግር መንግስት ይመስረት የሚሉ አካላት በአገሪቷ ውስጥ ምን ያከል ውስብስብ ችግር እንደሚፈጥር መረዳቱ እንደማያቅታቸውም እንገነዘባለን ብለዋል።
”ነገሩ ወደ 1983 ዓ.ም ለመመለስና ነገሮችን ከዜሮ ለመጀመር መሞከር ነው” በማለት እሳቤው ችግር ውስጥ የሚከት መሆኑን ተናግረዋል።
ለኢትዮጵያ ጠቃሚ ያልሆኑ አማራጮችን የሚመሩ የፖለቲካ ድርጅቶችን ህዝቡ በፍጹም መስማት የለበትም ያሉት ደግሞ አቶ አብዱ መሓመድ ኡስማን ናቸው።
እሳቸውም እንደ አንድ የአገሪቷ ዜጋም ሆነ እንደ ሶማሌ ሕዝብ የምክር ቤቱ ውሳኔ የተሻለና የሚያወጣ ሆኖ እንዳገኙት ይናገራሉ።
በአሁኑ ጊዜ ከኮቪድ 19 በላይ ለኢትዮጵያ አሳሳቢ ጉዳይ ባለመኖሩ ሌላው ጊዜውን ጠብቆ መከናወን የኖርበታል የሚሉት ደግሞ ዶክተር አብዲ መሓመድ ናቸው።
በቀደሙት ዘመናትም ከሌሎች ክልሎች በላይ ተጎጂ ሆኖ የቆየው የሱማሌ ክልል ከምርጫውም ቀድሞ ብዙ የሚያሳስቡ ነገገሮች አሉት ብለዋል።
መሰል ሁኔታዎች ሲያጋጥሙ በየትኛውም ዓለም ቢሆን ቅድሚያ ለህዝብና ለአገር ደህንነት ነው የሚሰጠው ብለዋል የጎሳ መሪዎቹና ምሁራኑ።
ስለሆነም እሳቸውና የክልሉ ምሁራን ቀጣዩን ምርጫ ለማራዘም እየተሄደበት ያለው መንገድ ትክክለኛ ነው ብለው ያምናሉ።
ሌሎች የተሻለ ዴሞክራሲያዊ አስተዳደር የገነቡ አገራት እንኳ ምርጫና መሰል ህዝባዊ ስብስቦችን የሚጠይቁ ሁነቶችን እያራዘሙ መሆኑም ገልጸዋል።
ኮቪድ 19 አሁን ላይ ዓለም አቀፍ ወረርሽኝ ሆኖ ሚሊዮኖችን ታማሚ አድርጓል።
እስካሁን በቫይረሱ የሚቱ ሰዎች ቁጥርም ከ 274 ሺህ 900 በላይ መሻገሩን የጆንስ ሆፕኪንስ ዩኒቨርሲቲ መረጃ ያመለክታል።