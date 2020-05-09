የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ እየተስፋፋ በመሆኑ ህብረተሰቡ መዘናጋቱን ሊያቆም ይገባል ተባለ

ባሀርዳር ግንቦት 01/2012 የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ እየተስፋፋ የመጣበት ወቅት በመሆኑ ህብረተሰቡ እያሳየ ያለውን መዘናጋት ማቆም እንዳለበት የአማራ ክልል ኮሮና ቫይረስ ቅድመ መከላከል ግብረ-ሃይል አሳሰበ።
የግብረ-ሃይሉ አስተባባሪ ዶክተር ሙሉነሽ አበበ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ኮሮናን ለመከላከል መንግስት ከሌሎች አካላት ጋር በቅንጅት እየሰራ ነው።
በዚህም በሽታው እንደ ሀገር የገባ ሰሞን የጤና ባለሙያዎች፣ መንግስት፣ የሃይማኖት አባቶችና ህብረተሰቡ በሰጡት ፈጣን ምላሽ አበረታች ለውጥ ተመዝግቦ እንደነበር አውስተዋል።
ቫይረሱ ወደ ክልሉ የገባ ሰሞን ለመከላከያነት የሚያስፈልጉ የመታጠቢያ ውሃ፣ የንጽህና መጠበቂያ ሳሙናና ሳኒታይዘር በየቤቱ በራፍ ተቀምጦ እንደበር አውስተው አሁን ላይ በአብዛኛው መነሳቱ ተገቢ አይደለም ብለዋል ።
የተገኘውን መልካም ውጤት አጠናክሮ ማስቀጠል ሲገባ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን በመጣስ ሰርግ፣ ተዝካርና ሌሎች ማህበራዊ እንቅስቃሴዎች መካሄዳቸው የበሽታው ስርጭት እንዳይጨምር ስጋት ፈጥሯል።
ለዚህም የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲና የክልሉ ማህበረሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ባካሔዱት የጋራ ጥናት 81 በመቶ የሚሆነው የክልሉ ህዝብ ስለበሽታው ግንዛቤ ቢኖረውም የሚከላከሉት ግን 21 በመቶዎቹ ብቻ ናቸው።
ግብረ ሃይሉ በወሰደው እርምጃ በአንድ ሳምነት ብቻ 207 የሰርግ ድግሶች እንዲቋረጡ የተደረገ ሲሆን በህገ ወጥ ድርጊት ተሳትፈው የተገኙ አሸከርካሪዎች ደግሞ እንዲቀጡ ተደርጓል።
የቫይረሱ ባህሪ ውስጥ ለውስጥ በመሰራጨት ባልተጠበቀ ፍጥነት በመስፋፋት የሰውን ህይወት የሚያሳጣ በመሆኑ ማህበራዊና ኢኮኖሚአዊ ችግሮችን በመፍጠር መመሰቃቀል እንዳይፈጥር ጥንቃቄ ማድረግ አስፈላጊ ነው ብለዋል ።
በአለም ጤና ድርጅትና በመንግስት መረጃ መሰረት በሽታው በአፍሪካ ብሎም በኢትዮጵያ አሁን ላይ መስፋፋት እያሳየ በመሆኑ የጸጥታ ሃይሉም አዋጁና ደንቡና የማስፈጸም ሃላፊነቱን ሊወጣ እንደሚገባው አሳስበዋል ።
ህዝቡ የራሱን ህይወት ለማትረፍ አካላዊ ርቀትን መጠበቅ፣ ሳኒታይዘርና አልኮል መጠቀምና እጁን መታጠብ እንዳለበት መክረዋል ።
በተለይም በሱዳን በኩል ወደ ክልሉ የሚገቡ ከስደት ተመላሾችን ዘጠኝ ቦታዎችን በመለየት የቁጥጥር ስራ ከፌዴራል መንግስት ጋር በመተባበር እየተካሄደ እንደሚገኝ አስረድተዋል ።
ምንም እንኳ የሃይማኖት መሪዎች ምዕመኑ በየቤቱ ሆኖ ጸሎት እንዲያደርግ ቢመክሩም አሁን ድረስ ወደ ቤተ እምነት እንዲሄዱ የሚያነሳሱ አንዳንድ ግለሰቦች በመኖራቸው መንግስት እርምጃ ለመውሰድ ይገደዳል ብለዋል።
ወርርሽኙን በተባበረ ክንድ ካልሆነ በስተቀር መከላከልና መግታት ስለማይቻል ከህዝቡ ጀምሮ ባለድርሻ አካላት በጋራ በመናበብና በመቀናጀት አገርን የማዳን ዘመቻውን ተግባራዊ እንዲያደርጉ ጥሪ አቅርበዋል ።
በክልሉ በባህርዳር፣ ደሴ፣ ጎንደር ዩኒቨርሲቲና ደብረብረሃን የኮሮና ቫይረስ ለመመርመር የሚያስችሉ መሳሪያዎች ተተክለው ወደ ስራ መግባታቸው ይታወቃል።