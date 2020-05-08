የህዝብ ህይወት እና የሀገር ደህንነት ከየትኛውም የፖለቲካ አጀንዳ በላይ ነው… በኦሮሚያ ክልል የሚንቀሳቀሱ ፓርቲዎች

ሚያዝያ 30/2012(ኢዜአ) የህዝብ ህይወት እና የሀገር ደህንነት ጉዳይ ከየትኛዉም የፖለቲካ አጀንዳ በላይ ነዉ ሲሉ በኦሮሚያ ክልል የሚንቀሳቀሱ ፓርቲዎች ገለጹ።
በኦሮሚያ ክልል ከሚንቀሳቀሱ ተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲዎች የኦሮሞ ዴሞክራሲያዊ ግንባር (ኦዴግ) ፣ የኦሮሞ አንድነት ነፃነት ግንባር (ኦአነግ) ፣ የተባበሩት የኦሮሞ ነፃነት ግንባር (የተኦነግ) እና የኦሮሞ ሀርነት ፓርቲ (ኦአፓ) ዛሬ በሀገሪቱና እና በኦሮሚያ ክልል ወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ተወያይተዋል።
ፓርቲዎቹ ከውይይታቸው በኋላ ባወጡት የአቋም መግለጫም በኮሮና ምክንያት የህዝቡ ጤንነት እና ህይወት ለአደጋ በተጋለጠበት፣ በህዳሴ ግድብ ውሃ ሙሌት ምክንያት የሀገሪቱ ሉአላዊነት ስጋት ላይ ባለበት እና በኮሮናና በሌሎች ምክንያቶች በኢኮኖሚ ላይ ከፍተኛ የድቀት አደጋ ተጋርጦበታል ብለዋል።
ሀገሪቱ በዚህ ሁኔታ ውስጥ ባለችበት በዚህ ወቅት ልዩነቶችን አቻችሎ በአንድነት መቆም ሲገባ፤ ትናንሽ አጀንዳዎችን በመፍጠር ህዝቡ ራሱንና ሀገሩን ለማዳን እንዳይረባረብ ማድረግ “ከክህደቶች ሁሉ በላይ ክህደት” ብሏል።
ፓርቲዎቹ በዚህ ወሳኝ ወቅት የፖለቲካ ልዩነቶቻቸውን ወደጎን በመተው የህቡንና የሀገሪቱን ህልውና ለመታደግ በጋራ ለመስራት መወሰናቸውን በአቋም መግለጫቸው ገልጸዋል።
በኦሮሚያ ክልል የሚንቀሳቀሱ ፓርቲዎች ያወጡት የጋራ አቋም መግለጫ
እኛ በኦሮሚያ ክልል የሚንቀሳቀስ ተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲዎች ማለትም የኦሮሞ ዴሞክራሲያዊ ግንባር (ኦዴግ) ፣ የኦሮሞ አንድነት ነፃነት ግንባር (ኦአነግ) ፣ የተባበሩት የኦሮሞ ነፃነት ግንባር (የተኦነግ) እና የኦሮሞ ሀርነት ፓርቲ (ኦአፓ) ዛሬ ሚያዝያ 30/2012 በሀገራችን እና በክልላችን ወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ውይይት አድርገናል።
በውይይታችንም አራት ከባባድ ችግሮች በአንድ ጊዜ አገራችን ላይ መደቀናቸዉን አይተናል። እነሱም ኮቪድ-19፣ በህዳሴ ግድብ ምክንያት የተደቀነ የሉአላዊነት አደጋ፣ በኮቪድ እና በሌሎች ምክንያቶች ሊከሰት የሚችለዉ የኢኮኖሚ ድቀት እና በያዝነዉ ዓመት ሊወከናወን የነበረዉ ምርጫ 2012 ናቸዉ።
እነዚህ ችግሮች ተደራርበዉ ይቅርና በተናጠልም የተባበረ አቅም የሚጠይቁ መሆናቸዉ አያጠያይቅም። ስለሆነም ከፓርቲ ወይም ከቡድን ፍላጎት በመዉጣት የሀገሪቱን ችግሮች ለመቅረፍ እና ሀገራዊ ለዉጡን ለማስቀጠል አብሮ ተባብሮ መስራት እጅግ ወሳኝ መሆኑን እና መንግስት ደግሞ የጋራ ስራዎችን አቀናጅቶ በመምራት የሚጠበቅበትን ህጋዊ እና ሞራላዊ ኃላፊነት በአግባቡ መወጣት እንዳለበት ተስማምተናል። በዛሬ ዕለት በሀገራችን አጠቃላይ ወቅታዊ ሁኔታ ላይ በጥልቀት እና በዝርዝር ከተወያየን በኋላ ባለሦስት ነጥብ የአቋም መግለጫ አዉጥተናል።
1. የህዝብ ህይወት እና የሀገር ደህንነት ጉዳይ ከየትኛዉም የፖለቲካ አጀንዳ በላይ ነዉ። በኮሮና ምክንያት የህዝባችን ጤንነት እና ህይወት ለከፍተኛ አደጋ በተጋለጠበት፤ በህዳሴ ግድብ ዉሃ ሙሌት ምክንያት የሀገራችን ሉአላዊነት ስጋት ላይ ባለበት እና በኮሮናና በሌሎች ምክንያቶች በኢኮኖሚያችን ላይ ከፍተኛ የድቀት አደጋ በተጋረጠበት በአሁኑ ወቅት ልዩነቶችን አቻችሎ በአንድነት መቆም ሲገባ ትናንሽ አጀንዳዎችን በመፍጠር ህዝቡ ራሱንና ሀገሩን ለማዳን እንዳይረባረብ ማድረግ ከክህደቶች ሁሉ በላይ ክህደት ነዉ። እኛ በኦሮሚያ ክልል የሚንቀሳቀስ ፓርቲዎች በዚህ ወሳኝ ወቅት የፖለቲካ ልዩነቶቻችንን ወደጎን በማድረግ የህዝባችንና የሀገራችንን ህልውና ለመታደግ በጋራ ለመስራት ወስነናል።
2. በየትኛዉም አለም የትኛዉም ችግር በምርጫ አይከሰትም። ለሚደርሱብን ችግሮች ግን መፍትሔዎችን መምረጥ እንችላለን። በአሁኑ ወቅት ካለንበት ሁኔታ እና ከተጀመረዉ ሀገራዊ ለውጥ አንፃር በየትኛዉም ደረጃ ለሚፈጠሩ ችግሮች የሚሰጡ መፍትሔዎች ፍፁም ህጋዊ እና ህገ-መንግስታዊ መሆን አለበቸዉ። ስለሆነም እኛ የኦሮሚያ ክልል ፓርቲዎች ከምርጫ ጋር ተያይዞ እየተነሱ ላሉት ችግሮች ኢ-ህገመንግስታዊ መፍትሔዎችን የማንቀበል መሆናችንን እናረጋግጣለን።
3. በአሁኑ ወቅት በሀገራችን ላይ ከተደቀኑ ተደራራቢ እና አስቸጋራ ጫናዎች አንፃር ጠንካራ መንግስት ያስፈልጋል። በሽግግር ስም ዓላማቸዉ የሰማይና የምድር ያህል የተራራቀ ፓርቲዎችን የሚያካትት መንግስት በየትኛዉም መስፈርት ጠንካራ ሊሆን አይችልም። ኮቪድ-19 በአለምና በሀገራችን ከፍተኛ ስጋት በደቀነበት ምርጫ ማካሄድ ቀርቶ ማሰቡም ለህዝብ ህይወት ደንታቢስነት ነዉ። እኛ የኦሮሚያ ክልል ፓርቲዎች በስልጣን ጥማት የተነሳ በሽግግር መንግስት ወይም በምርጫ ስም ህዝብንና መንግስትን ለማወናበድ የሚደረገዉን ሩጫ በጥብቅ የሚናወግዝ መሆናችንን እናሳዉቃለን!
አዲስ አበባ (ፊንፊኔ)