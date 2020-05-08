በአዳማ ከተማ በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ለሚገኙ 500 ሴቶች ድጋፍ ተደረገ

አዳማ፣ ሚያዚያ 30/2012 (ኢዜአ) ከቱርክ ነጋዴዎች ማህበር የተገኘ የምግብና አልባሳት ድጋፍ በአዳማ ከተማ በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ለሚገኙ 500 ሴቶች ተሰጠ።
ማህበሩ ያበረከተውን ድጋፍ በሴቶች ፣ ህፃናትና ወጣቶች ጉዳይ ሚኒስቴር በኩል ለአዳማ ከተማ አስተዳደር ያስረከቡት የኦሮሚያ ክልል ምክትል ፕሬዚደንት ወይዘሮ ጫልቱ ሳኒ ናቸው።
በአዳማ ከተማ በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ለሚገኙ ሴቶችም ተሰጥቷል።
ወይዘሮ ጫልቱ በርክክቡ ወቅት እንደገለጹት ማህበሩ ታላቁን የረመዳን ፆም ምክንያት በማድረግ በክልሉ ከተሞች በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ ለሚገኙ ሴቶች ድጋፍ አድርጓል።
በተለይም ድጋፉ ሴቶችን ማዕከል ያደረገ መሆኑ የእለት ጉርስ አጥተው በሚቸገሩ እናቶች ዘንድ ትልቅ ሚና እንዳለው አመልክተው በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ያሉ ዜጎች እንዲረዳ ለተደረገው ድጋፍ አመስግነዋል።
የኮሮና ቫይረስ ሀብታም፣ ደሃ፣ ዘር፣ ቀለምና ኃይማኖት ብሎም ህፃን አዋቂ የማይል አስከፊ በሽታ በመሆኑ የአዳማ ከተማም ሆነ የክልሉ ነዋሪዎች አሁን ከሚታይባቸው መዘናጋት ወጥተው ራሳቸውን እንዲጠብቁም ወይዘሮ ጫልቱ አሳስበዋል።
የሴቶች፣ ህፃናትና ወጣቶች ጉዳይ ሚኒስትር ወይዘሮ ፊልሰን አብዱላሂ በበኩላቸው ሴቶች ቤተሰቦቻቸውን ከኮሮና ቫይረስ በመጠበቅ ያለባቸውን ኃላፊነት መወጣት እንደሚገባቸው ተናግረዋል።
ኮሮናን ማሸነፍ የምንችለው የሴቶች ንቁ ተሳትፎ ሲታከልበት እንደሆኑ የገለጹት ወይዘሮ ፊልሰን፤ በተለይም የቤት ውስጥና የአካባቢያቸውን ንፅህና በመጠበቅ የቫይረሱ ስርጭትን ለመግታት የሚደረገው ጥረት ግንባር ቀደም ተዋናይ መሆን አለብን ብለዋል።
በሽታው መድኃኒት ያልተገኘለት በመሆኑ ራስን ከበሽታው ለመጠበቅ መከላካያው መንገድ ከመንግስትና ጤና ባለሙያዎች የሚተላለፍ መልዕክት ተግባራዊ በማድረግ መሆኑን ገልጸዋል።
የአዳማ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አቶ አሰግድ ጌታቸው ቱርክ ባለሃብቶች በአዳማ በተለያየ የኢንቨስትመንት መስክ ተሰማርተው እየሰሩ መሆናቸውን ተናግረዋል።
የነጋዴዎች ማህበሩ በሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ በኩል ለከተማዋ ላደረገው ድጋፍ አመስግነዋል።
አስተዳደሩ በሽታውን ለመከላከል ከሚያደርገው ጥረት በተጓዳኝ ምቹ የኢንቨስትመንት ሁኔታዎችን ለመፍጠር እየሰራ እንደሚገኝም አስረድተዋል።
ድጋፍ ከተደረገላቸው ሴቶች መካከል በሻዱ ቱፋ በሰጡት አስተያየት በበሽታው ምክንያት እንቅስቃሴ በመገደቡ ለልጆቻቸው የእለት ጉርስ በማጣት እንደተቸገሩ ገልጸው “ድጋፉ በአስቸጋሪ ወቅት የደረሰልን በመሆኑ የረዱንን አካላት እናመሰግናለን” ብለዋል።