በትግራይ ክልልና በሀዲያ ዞን የደም ልገሳ ፕሮግራም ተካሔደ

መቐለ/ ሆሳዕና፣ ሚያዝያ 30/2012 (ኢዜአ) በትግራይ ክልል በተለያዩ ከተሞች የሚገኙ ነዋሪዎችና የሀዲያ ዞን አመራሮች ደም በመለገስ የደም እጥረቱን ለማቃለል በጎ ተግባር መፈጸማቸው ተገለጸ።
በትግራይ የተለያዩ ከተሞች ዓለም አቀፍ የቀይ መስቀልና ቀይ ጨረቃ ማኅበራት የተመሠረቱበትን ቀን ምክንያት በማድረግ ደም በመለገስ እየተከበረ መሆኑን በኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማኅበር የትግራይ ቅርንጫፍ አስታውቋል።
በክልሉ ከተሞች የማኅበራቱን የምሥረታ ቀንን ምክንያት በማድረግ ከስምንት ሺህ በላይ ዩኒት ደም ለመሰብሰብ ዕቅድ ተይዞ እየተሰራ መሆኑን በኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማኅበር የትግራይ ቅርንጫፍ ኃላፊ አቶ ብርሃኑ መኮንን ተናገረዋል።
ቅርንጫፍ ማኅበሩ ከደም ማሰበሳብ ፕሮግራም በተጨማሪም ከአባላቱ ባገኘው የገንዘብ ድጋፍ የገዛቸውና 195 ሺህ ብር የሚያወጡ የሕክምና ቁሳቁሶች ዛሬ ለክልሉ ጤና ቢሮ ማስረከቡን ኃላፊው ገልጸዋል።
በአገር አቀፍ ደረጃ ለ63ኛ ጊዜ ዛሬ በመከበር ላይ ያለውን የሁለቱም ማኅበራት የምሥረታ ቀንን ምክንያት በማድረግ በደም ልገሳ ሥነ ሥርዓቱ ከተሳተፉት የጤና ባለሙያዎች መካከል የዓይደር ስፔሻላይዝድ ሪፈራል ሆስፒታል ሐኪም ዶክተር ኪዳነ ማርያም አብርሃ አንዱ ናቸው።
ዶክተር ኪዳነማርያም እንዳሉት፣ ”እዚህ ተገኝቼ ደም የለገስኩት ሕዝባዊ ወገንተኛነቴን በተግባር ለመግለጽ ነው ብለዋል።”
በሚሰሩበት ሆስፒታል ውስጥ በደም እጥረት ምክንያት በየዓመቱ የሚሞቱ እናቶች ቁጥር በርካታ መሆናቸውን ኅብረተሰቡ ተገንዝቦ ደሙን በመለገስ ሕይወት እንዲታደግም ጥሪ አቅርበዋል።
ሁሉም ዜጋ በተለይ ደግሞ ወጣቱ ትውልድ ደም እየለገሰ ወገኑን ለማዳን በንቃት እንዲሳተፍና ከዚህ ጎን ለጎንም የኮሮና ቫይረስን የመከላከል ሥራው ማጠናከር አለበት ያለችው ደግሞ በደም ልገሳ ሥነ ሥርዓቱ ላይ የተሳተፈችው የመቀሌ ከተማ ነዋሪ ወጣት መብርሂት ሳህሉ ናት።
ዘንድሮው በትግራይ ክልል 20 ሺህ ዩኒት ደም ለመሰብሰብ ዕቅድ መያዙን የገለጹት በትግራይ ክልል ጤና ቢሮ የድንገተኛ ሕመም አስተባባሪ ዶክተር አቤኔዘር እፀድንግል በበኩላቸው በክልሉ ባለፉት ዘጠኝ ወራት ውስጥ 13 ሺህ 268 ዩኒት ደም መሰብሰብ መቻሉን ገልጸዋል።
ይህ በእንዲህ እንዳለ በሀዲያ ዞን የሚገኙ አመራሮች በደም እጥረት የሚሞቱ ዜጎችን ሕይወት ለመታደግ የሚደረገውን አገራዊ ንቅናቄ ለማጠናከር ደም ለግሰዋል።
ዛሬ በተካሄደው የደም ልገሳ ፕሮግራም ከተሳተፉ አመራሮች መካከል የሀዲያ ዞን እርሻና ተፈጥሮ ሀብት ልማት መምሪያ ኃላፊ አቶ ካሣሁን ኤርቆጮ በሰጡት አስተያየት ከወረርሽኙ ጋር በተያይዘ በአገር አቀፍ ደረጃ የተቀዛቀዘውን የደም እጥረት ለማቃለል በማሰብ ደም ለግሰዋል።
ደም ሲለግሱ የአሁኑ ለሁለተኛ ጊዜ መሆኑን የተናገሩት አቶ ካሣሁን በደም እጥረት ምክንያት ክብር የሆነው የሰው ሕይወት እንዳይጠፋ ኅብረተሰቡ የበኩሉን ሊወጣ ይገባል ብለዋል።
በደም እጥረት የሚመቱ ዜጎችን ሕይወት መታደግ ያለብን እኛው ነን ያሉት ደግሞ የዞኑ የከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን መምሪያ ኃላፊ ወይዘሮ ሊረንሴ ለማ ናቸው።
ከወቅታዊ ሁኔታ ጋር ተያይዞ በሀገሪቱ የተከሰተውን የደም እጥረት ለማቃለል የሚደረገውን ጥረት ለማገዝ በየሦስት ወሩ ደም በመለገስ የበኩላቸውን እንደሚወጡም ተናግረዋል።
ሌላኛው የባሕል፣ ቱሪዝምና ስፖርት መምሪያ ኃላፊ አቶ ሲሳይ እውነቱ ለሰባተኛ ጊዜ ደም መለገሳቸውን ገልጸዋል።
ይህንን በማድረጋቸው ጤናማ የሆነ የደም ዝውውር እንዲኖራቸው ከማድረጉም ባሻገር ሕይወት ማዳን በመቻላቸው የመንፈስ እርካታ እንደሚሰማቸው ተናግረዋል።
ደም መስጠት የዜጎችን ሕይወት የማዳን ታላቅ ተግባር ስለሆነ ኅብረተሰቡ ደም በመለገሱ የሚደርስበት ምንም ዓይነት ተጽዕኖ እንደሌለ በመረዳት በበጎ ተግባሩ እንዲሳተፍ ጠይቀዋል።
የሆሳዕና ደም ባንክ ተወካይ ወይዘሮ መልኬ ባሳ ወረርሽኙ በአገሪቱ መከሰቱን ተከትሎ በደም ልገሳው ላይ ተጽዕኖ ማሳረፉን ጠቅሰው በአሁኑ ወቅት የመንግሥትን ጥሪ ተከትሎ በኅብረተሰቡ ዘንድ የሚስተዋለው መነቃቃት የሚበረታታ መሆኑን ተናግረዋል።
ኅብረተሰቡ ደም በመለገስ የሚፈጠርበት የጤና እክል ባለመኖሩ በደም እጥረት ሊከሰቱ የሚችሉ ጉዳቶችን ለማስቀረት እንዲነሳሳ ጥሪ አቅርበዋል።
የደም ባንኩ በበጀት ዓመቱ ዘጠኝ ሺህ ዩኒት ደም ለማሰባሰብ አቅዶ እስከ አሁን ድረስ ከስድስት ሺህ ዩኒት በላይ ደም መሰብሰብ እንደተቻለ ከወይዘሮ መልኬ ገለጻ ለማወቅ ተችሏል።