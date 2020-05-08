በድንበር አካባቢ የተጠናከረ የኮሮና መከላከል ስራ እየተካሔደ ነው

ሽረ፣ ሚያዝያ 30/2012 (ኢዜአ) በትግራይ ሰሜናዊ ምእራብ ዞን ከድንበር ጋር በተያያዘ የኮሮና ቫይረስ ስርጭት እንዳይስፋፋ የተጠናከረ የመከላከል ስራ እየተካሔደ መሆኑን የዞኑ የኮሮና መከላከል ግብረ ሃይል ገለፀ ።
በዞኑ አስተዳደር የኮሮና ቫይረስ መከላከል ግብረ ሃይል አስተባባሪ አቶ ሃፍቶም ፋንታሁን ለኢዜአ እንደገለጹት ድንበር ተሻጋሪውን የኮሮና ቫይረስ ለመከላከል ዞኑን በሚያዋስኑ ድንበሮች ጭምር የተጠናከረ የመከላከል ስራ በመካሔድ ላይ ነው ።
የኮሮና ቫይረስ መከላከል ስራው እየተከናወነ ያለው ከክልሉ ጤና ቢሮ ፣ ከዞኑ አስተዳደር ፣ ከስደተኞችና ከስደት ተመላሾች ጉዳይ አስተዳደርና መንግስታዊ ካልሆኑ ድርጅቶች ጋር በመቀናጀት መሆኑን ገልፀዋል።
የዞኑ ህዝብና በዞኑ በሚገኙ መጠለያ ጣቢያዎች የሚገኙ ስደተኞች ከቫይረሱ ለመከላከል ከግንዛቤ መፍጠር ጀምሮ አስፈላጊው ቁሳቁሶች በማቅረብ እየተሰራ መሆኑን ከአስተባባሪው ገለፃ ለማወቅ ተችሏል።
በትግርኛ፣ በሳሆና በኩናምኛ ቋንቋዎች በታተሙ በራሪ ወረቀቶች አማካኝነት የቫይረሱ መተላለፊያ መንገዶችና የመከላከያ አማራጮች ላይ ያተኮሩ የግንዛቤ ማስጨበጫ ትምህርት በስፋት እየተሰጠ ነው ብለዋል።
በዞኑ የስደተኞችና ከስደት ተመላሾች ጉዳይ አስተዳደር ጽህፈት ቤት የሰብአዊ ድጋፍና ልማት ፕሮግራም ኃላፊ አቶ መሓመድ ምትኬ በበኩላቸው በዞኑ በአራት መጠለያ ጣብያዎች ከ60 ሺህ በላይ ስደተኞች እንደሚገኙ ገልፀዋል።
በመጠለያ ጣብያ የሚኖሩ ሰዎች ለበሽታው ይበልጥ ተጋላጭ በመሆናቸው የመከላከሉ ስራ ውጤታማ ለማድረግ በቅንጅት እየተሰራ ነው ብለዋል።
ስደተኞቹ ከቫይረሱ እራሳቸውን እንዲጠብቁ ከውኃ አቅርቦት ጀምሮ ሳሙና ፣ የአፍና የአፍንጫ መሸፈኛ ጭንብል፣ ጓንትና የንፅህና መጠበቂያ ሳኒታይዘር እየተሰጣቸው መሆኑን ኃላፊው ተናግረዋል።
በማይ ዓይኒ የስደተኞች መጠለያ ጣቢያ የሚኖሩ ኤርትራዊ ስደተኛ አቶ ተስፋልደት አረፈይኔ በሰጡት አስተያየት ቫይረሱ ከሰው ወደ ሰው የሚተላለፍበት መንገድና የመከላከያ ስልቶች በተመለከተ ተደጋጋሚ ትምህርት እንደሚሰጣቸው ገልፀዋል።
ይህም ከአካላዊ ንክኪ በመራቅና አስፈላጊው የመከላከያ መንገዶችን በመጠቀም ራሳቸውን በመጠበቅ ላይ እንደሚገኙ ተናግረዋል።
የግልና የአካባቢያቸውን ንፅህና በመጠበቅና የመከላከያ መንገዶችን በሚገባ ተግባራዊ በማድረግ ከቫይረሱ ራሳቸውና ልጃቸውን እየተከላከሉ መሆናቸውን የተናገሩት ደግሞ ወይዘሮ ኤልሳ ፍስሃፅዮን የተባሉ የአካባቢው ነዋሪ ናቸው።