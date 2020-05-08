ወሎ ዩኒቨርሲቲ የኮሮና ቫይረስ ምርመራ ስራ ጀመረ

ደሴ፣ ሚያዚያ 30/2012 (ኢዜአ) የወሎ ዩኒቨርሲቲ የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝን ለመከላከል የሚያግዝ የምርመራ ስራ ዛሬ በይፋ ጀመረ።
በዩኒቨርሲቲው ማዕከል የተጀመረው የምርመራ ስራው የአማራ ክልል ርዕስ መስተዳድር አቶ ተመስገን ጥሩነህ በተገኙበት ነው።
በዚህ ወቅት ርዕሰ መስተዳድሩ እንዳሉት የምርመራ ስራውን በማስፋት የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል የሚደረገው ጥረት ተጠናክሮ ይቀጥላል።
በወሎ ዩኒቨርሲቲው የሚገኘው የምርመራ ማዕከሉ በምስራቅ አማራ ለሚገኙ ዞኖችና ወረዳዎች ቫይረሱን ለመከላከል የሚያደርገውን ጥረት እንደሚያግዝ ገልጸዋል።
በተጨማሪም ከጂቡቲና ሌሎች አረብ ሀገራት በአፋር በኩል የሚመጡ ዜጎችን በለይቶ ማቆያ ሆነው ጤንነታቸው ተረጋግጦ ወደ ቤተሰባቸው እንዲቀላቀሉ ለማድረግ እንደሚረዳም አመልክተዋል።
ህዝቡም በመንግስትና ጤና ባለሙያዎች የሚተላለፉ የኮሮና መከላከያ መልዕክቶችን በአግባቡ በመተግበር እራሱን ከቫይረሱ እንዲጠብቅም ርዕሰ መስተዳድሩ አሳስበዋል።
“መንግስት ያወጣውን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ማስፈጸሚያ ደንብ በሚተላለፍ ማንኛውም ግለሰብ ላይ ህጋዊ እርምጃ ለመውሰድ ክልሉ ቁርጠኛ ነው፤ ሁሉም የድርሻውን ሊወጣ ይገባል” ብለዋል፡፡
የወሎ ዩኒቨርሲቲ ጤና ሳይንስና ህክምና ኮሌጅ ዲን አቶ ወንድወሰን ደምሳሽ በበኩላቸው “ዛሬ ስራውን የጀመረው ምርመራ ማዕከል በየቀኑ ከ600 በላይ ናሙናዎችን መመርመር የሚያስችል አቅም አለው” ብለዋል።
የኮሮና ስርጭቱ እየጨመረ ከሄደ የማዕከሉን የመመርመር አቅም በእጥፍ ማሳደግ የሚቻል መሆኑን በኢትዮጵያ ጤና ኢንስቲቲዩት መረጋገጡንም አስታውቀዋል።
ማዕከሉም ለደቡብ ሰሜን ወሎ፣ እንዲሁም ከኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር ዞንና ለደሴ ከተማ አስተዳደር የምርመራ አገልግሎት እንደሚሰጥ አስረድተዋል።
ማዕከሉን በቁሳቁስ ከማሟላቱ በተጓዳኝ የጤና ባለሙያዎችን በማሰልጠን ስራቸውን በጥራትና በብቃት እንዲያከናውኑ ማመቻቸታቸውን ጠቁመው “ለብቻቸው የሚኖሩበት ተዘጋጅቶላቸዋል” ብለዋል።
ዩኒቨርሲቲው የኮሮና ቫይረስ ምርመራ መጀመሩ ወደ አዲስ አበባ የሚላኩ ናሙናዎች እስከ አስር ቀናት ይዘገይ የነበረውን እንደሚያስቀር የገለጹት ደግሞ የደሴ ከተማ አስተዳደር ጤና መምሪያ ኃላፊ አቶ አብዱልሃሚድ ይመር ናቸው።
“በዩኒቨርሲቲው የተጀመረው ምርመራ በምስራቅ አማራ የሚደረገውን ምርመራ ያጠናክራል”ብለዋል።
ርዕሰ መስተዳደሩ ለምስራቅ አማራ ለህክምና ማዕከል የተዘጋጁትን የቦሩ ሜዳ ሆስፒታልንና የደሴ ቲሹ ካልቸርን ያሉበትን ደረጃ ተመልክተዋል።