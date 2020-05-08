በአማራ ክልል 1 ነጥብ 7 ቢሊዮን ችግኝ ለተከላ እየተዘጋጀ ነው

ባህርዳር፣ ሚያዚያ 30/2012 (ኢዜአ) በአማራ ክልል በመጭው የክረምት ወቅት የአፈርና ውሃ እቀባ ስራ በተሰራባቸውና በተራቆቱ አካባቢዎች የሚተከል አንድ ነጥብ ሰባት ቢሊዮን ችግኝ እየተዘጋጀ መሆኑን የክልሉ ግብርና ቢሮ ገለጸ።
በቢሮው የደን ልማት ባለሙያ አቶ እስመላለም ምህረት ለኢዜአ እንደገለጹት ችግኞቹ እየተዘጋጁ የሚገኙት በክልሉ በተቋቋሙ ከ100 ሺህ በላይ የችግኝ ማፍያ ጣቢያዎች ነው።
እስከ አሁን በተካሄደው ቆጠራም ከተፈላው ውስጥ ከ744 ሚሊዮን በላይ የሚሆነው ችግኝ ለተከላ የተዘጋጀ ሲሆን ቀሪው በመዘጋጀት ላይ ያለና ለቆጠራ ያልደረሰ መሆኑን ተናግረዋል።
የተዘጋጀውን የባህርዛፍ፣ የዲከረንስ፣ የግራቢሊያ፣ የዋንዛ፣ የግራር፣ የወይራ፣ የዝግባና ሌሎች ችግኞች ከ187 ሺህ ሄክታር በላይ የአፈርና ውሀ እቀባ ስራ በተሰራባቸውና በተራቆቱ አካባቢዎች ላይ የሚተከል ነው።
እንደየአካባቢው ስነ-ምህዳር ተስማሚ የሆኑትን ችግኞች በመለየትም በግል፣ በመንግስት፣ በማህበራት፣ በወጣቶችና በተቋማት ለተከላ የሚሆን ቦታ እየተዘጋጀ ነው ብለዋል።
በተለይም በዘንድሮው የችግኝ ተከላ ወቅት ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ ያላቸውን ችግኞች በአግባቡ ለመትከልና ለመንከባከብ የሚያስችል በካርታ የታገዘ አተገባበር እንደሚካሄድ አስታውቀዋል።
ከኮረና ቫይረስ ስርጭት ጋር ተያይዞ የዘንድሮው የችግኝ ተከላ መርሃ ግብር የሚከናወነው ህብረተሰቡ ርቀቱን በመጠበቅ፣ ባለመነካካትና ሌሎች መከላከያ መንገዶችን በመጠቀም ይሆናል።
በክልሉ ባለፉት ዓመታት የተተከሉ ችግኞች የክልሉን የደን ሽፋን በማሳደግ፣ የአየር ንብረት ሚዛንን በመጠበቅና ህብረተሰቡ ከደን ልማቱ እንዲጠቀም በማድረግ ጉልህ አስተዋጽኦ አበርክተዋል።
በአዊ ዞን አንከሻ ወረዳ የማንጂ ተንኮሻ ቀበሌ ነዋሪ አርሶ አደር ይርጋ ሰሎሞን እንዳሉት ለመጭው ክረምት ተከላ የሚውል ዘላቂ ኢኮኖሚያዊ ጥቅም የሚሰጡ 2 ሺህ 500 ችግኞች በግላቸው ማዘጋጀታቸውን ገልጸዋል።
አንድ ሺህ የሚሆነውን በራሳቸው መሬት ለመትከል መዘጋጀታቸውን ጠቁመው ቀሪውን ችግኝ በመሸጥ እስከ ስድስት ሺህ ብር ተጨማሪ ገቢ ለማግኘት አቅደው እየሰሩ ነው።
ከዚህ ቀደም ለምነቱን የተሟጠጠውን ግማሽ ሄክታር መሬታቸውን የዲከረስ አካሺያ ችግኝ በመትከላቸው አሁን ላይ ባለው የገበያ ዋጋ ከ60 ሺህ ብር በላይ እንደሚያወጣ አስረድተዋል።
በምዕራብ ጎጃም ዞን ሰከላ ወረዳ የኮለል ለቻ ቀበሌ አርሶ አደር አማረ ላቀ በበኩላቸው ደን የሚሰጠውን ጥቅም በመገንዘባቸው ለአንድ ሄክታር ሩብ የቀረው ለምነቱን ያጣ መሬታቸውን በደን በመሸፈን እያለሙ ይገኛሉ።
በመጭው የክረምት ወቅትም ከኮሮና ቫይረስ ራሳቸውን በመጠበቅ በግልና በወል መሬቶች ጥቅም የሚሰጡ ችግኞችን ተክለው እንደሚንከባከቡም አስረድተዋል።
ባለፈው የክረምት ወቅት በክልሉ ከተተከለው አንድ ነጥብ ስድስት ቢሊዮን ችግኝ አብዛኛው ጸድቆ በጥሩ ሁኔታ እንደሚገኝ ከቢሮው የተገኘው መረጃ ያመለክታል።