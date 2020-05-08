በክልሉ ወባን ለመከላከል የኬሚካልና አጎበር ስርጭት እንደሚካሄድ ተገለጸ

አሶሳ፣ ሚያዚያ 30/2012 ( ኢዜአ) በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል የኬሚካል ርጭትና አልጋ አጎበር በማሰራጨት ወባን ለመከላከል ዝግጅት እየተካሄደ መሆኑን የክልሉ ጤና ቢሮ ገለጸ፡፡
በቢሮው የወባ መከላከል ፕሮግራም አስተባባሪ አቶ ሰይፈዲን አልፈኪ ለኢዜአ እንደተናገሩት በክልሉ ክረምቱን ተከትሎ ሊከሰት የሚችለውን ወባ ከወዲሁ የመከላከሉ ስራ በሚቀጥለው ሳምንት ይጀምራል፡፡
ለዚህም እስከ ሰኔ ወር መጨረሻ 637 ሺህ 767 የአልጋ አጎበር ለህብረተሰቡ እንደሚያሠራጩ አስታውቀዋል፡፡
በታላቁ የህዳሴ ግድብ፣ ጣናበለስ የስኳር ኮርፖሬሽን እና ሰዎች በብዛት በሚገኙባቸው ፕሮጀክቶች አካባቢ ተንቀሳቃሽ የምርመራ እና ህክምና አገልግሎቶች እንደሚመቻች አስረድተዋል፡፡
“ከ255 ሺህ በላይ ቤቶች ደግሞ የኬሚካል ርጭት ለማካሄድ ዝግጅት እየተደረገ ይገኛል “ብለዋል፡፡
በክልሉ በተለይም የገጠር ህብረተሰብ፣ በግብርና ዘርፍ የተሰማሩ ባለሀብቶች፣ ሰራተኞች እና የሌሎችም መኖሪያ ቤቶች በጭቃ እንደማይመረጉ የገለጹት አስተባባሪው ይህም ባለፉት ዓመታት በወባ መከላከል ሥራ ችግር በማጋጠሙ መሆኑን ጠቅሰዋል፡፡
ከቀበሌ እስከ ክልል በየደረጃው የበሽታውን አጠቃላይ ሁኔታ የሚቆጣጠር የተቀናጀ አደረጃጀት እየተመቻቸ መሆኑን ገልጸው ለመከላከሉ ስራ የሚያስፈልገው ከስድስት ሚሊዮን ብር በላይ እንደሚገመት አስታውቀዋል፡፡
በአሶሳ ወረዳ አምባ አምስት ቀበሌ አርሶ አደር ጀማል እሸቱ በሰጡት አስተያየት የአምስት ቤተሰብ አስተዳዳሪ እንደሆኑ ጠቅሰው እየጣለ ያለው ዝናብ ተከትሎ በመኖሪያ ቤታቸው እና አካባቢያቸው የወባ ትንኝ እየታየ መሆኑን ጠቁመዋል፡፡
ቤተሰባቸው የአልጋ አጎበር ዓመቱን ሙሉ እንደሚጠቀም አውስተው አካባቢን ማጽዳት ወባን ለመከላከል ሌላው መፍትሔ እንደሆነ ገልጸዋል፡፡
በክልሉ ባለፈው ዓመት ከ250 ሺህ በላይ ሰዎች በወባ በሽታ ተጠቅተው በተደረገላቸው ህክምና መፈወሳቸውን ከጤና ቢሮው የተገኘው መረጃ ያመለክታል፡፡