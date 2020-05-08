ድርጅቱ በአዲስ አበባ ከአንድ ሺህ በላይ የጎዳና ተዳዳሪዎችን እየመገበ ነው

አዲስ አበባ፣ ሚያዚያ 30/2012 (ኢዜአ) ላይፍ ጌት የተሰኘ ግብረ ሰናይ ድርጅት በአዲስ አበባ ከተማ ከ1ሺህ 100 ለሆኑ የጎዳና ተዳዳሪዎችን እየመገበ መሆኑን ገለጸ።
መርሐ ግብሩ ከዚህ ወር መጀመሪያ አንስቶ እየተካሄደ ያለው በአራዳና አዲስ ከተማ እንዲሁም በቂርቆስ ክፍለ ከተሞች በሚገኙ አራት ምገባ ጣቢያዎች ነው።
የድርጅቱ መስራች አቶ እውነቱ ደምሴ ድርጅቱ የኮቪድ-19 ወደ አገሪቱ መግባትን ተከትሎ መርሐ ግብሩን ከዚህ ወር መግቢያ ጀምሮ እያደረገ ነው።
ምገባው የኮሮና ወረርሽኝ በኢትዮጵያ እስኪያበቃ ድረስ እንደሚቀጥል አመልክተዋል።
ምገባው በለገሃር፣ ቂርቆስ፣ በጊዮርጊስና በአውቶቡስ ተራ አካባቢ ትምህርት ቤቶች ውስጥ በተቋቋሙት ጣቢያዎች በመሰጠት ላይ እንደሚገኝ አስረድተዋል።
ድርጅቱ ለሚያካሂደው ምገባ ግለሰቦች ድጋፍ እያደረጉ መሆናቸው አቶ እውነቱ ተናግረዋል።
ሆኖም ድጋፉ በቂ ባለመሆኑ ዘይትና ለወጥ የሚያገለግሉ ግብዓቶች በማድረግ መርሐ ግብሩን እንዲደግፉ ጠይቀዋል።
ኀብረተሰቡ ራሱን ከኮሮና ቫይረስ ከመከላከል በዘለለ አቅም የሌላቸውን ወገኖቹን ማሰብ ይገባዋል ብለዋል።
የአራዳ ክፍለ ከተማ የወረዳ 10 ዋና ሥራአስፈፃሚ አቶ ክብሩ ሉላ ደስታ በበኩላቸው ድርጅቱ በወረዳቸው አቅም የሌላቸውን በወረዳው 300 ያህል ሰዎች እየመገበ መሆኑን ገልጸዋል።
መርሐ ግብሩ የኮሮና ቫይረስን መከላከያ መንገዶችን በጠበቀ መልኩ እንዲከወን በጎ ፈቃደኛ ወጣቶች ማህበራዊ ርቀትና አካላዊ ንክኪ ባስወገደ መልኩ እያከናወኑት መሆኑን አስረድተዋል።
ድርጅቱ ባለፉት አራት ዓመታት ከ80 እስከ 120 ለሚደርሱ የጎዳና ተዳዳሪዎች ምገባ ማካሄዱን መሥራቹ አስታውቀዋል።