በማይጨው ከተማ ወረርሽኙን በመከላከሉ በኩል የህብረተሰቡ ቸልተኝነት አሳሰቢ ነው

ማይጨው፣ ሚያዚያ 30/2012 (ኢዜአ) በማይጨው ከተማ የኮሮና ቫይረስ ወረርሽን በመከላከሉ በኩል በኅብረተሰቡ ዘንድ የሚስተዋለው መዘናጋትና ቸልተኝነት አሳሰቢ መሆኑ ተገለጸ።
አስተያየታቸውን ለኢዜአ የሰጡ የከተማው ነዋሪዎች እንዳሉት ቸልተኝነቱ ለቫይረሱ መሰራጨት ዕድል የሚፈጥር በመሆኑ ተገቢውን ጥንቃቄ ሊደረግ ይገባል።
በከተማው የቀበሌ ሦስት ነዋሪዎች መካከል ወጣት ገብረአብ ሥዩም ቫይረሱ ባስከተለው ሥጋት አብዛኛውን ጊዜ የሚያሳልፈው በቤት ውስጥ ሆኖ ንጽሕናውን በመጠበቅ እየተጠነቀቀ መሆኑን ተናግሯል።
”ቫይረሱ ተከስቷል ተብሎ መጀመሪያ ሲነገር ኅብረተሰቡ የተሻለ ጥንቃቄ ያደርግ ነበር” ያለው ወጣቱ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ግን የነበረውን ጥንቃቄ ቀስ በቀስ እየተቀዛቀዘ መምጣቱን ጠቁሟል።
የአካባቢው ማኅበረሰብ ለቫይረሱ መከላከል እየተሰጠ ያለው ትኩረት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየቀነሰ የሚስተዋለው መዘናጋት አሳሰቢ መሆኑን ገልጿል።
በከተማው በተለይ ወጣቱ የቡናና ሻይ ቤቶች፣ ገበያና ሌሎች አገልግሎት መስጫ ሥፍራዎች ፊት ለፊት ተጠጋግቶ ሲነካካ መታዘቡን ወጣቱ አመልክቷል።
“በከተማው የሚታየው መዘናጋትና ቸልተኝነት ለቫይረሱ መስፋፋት ዕድል የሚፈጥር በመሆኑ ኅብረተሰቡ ተገቢውን ጥንቃቄ ማድረግ አለበት” ብሏል።
ኅብረተሰቡ ስለ ኮሮና ቫይረስ በቂ ግንዛቤ እንዲኖረው እየተሰራ ቢሆንም የሚያሳየው መዘናጋት አሳሰቢ መሆኑን የገለጸው ደግሞ በከተማው የቀበሌ ሁለት ነዋሪ ወጣት ጠዓመ ዝናቡ ነው።
መዘናጋቱ እየተፈጠረ ያለው የቫይረሱ መንስኤና መከላከያ መንገዶቹ ኅብረተሰቡ ጠፍቶት ሳይሆን ወደ ከተማችን ገና አልገባም በሚል የተሳሳተ አመለካከት እንደሆነ መታዘቡን ተናግራል።
መዘናጋት እንዳይኖር የወጣቱ ሚና ከፍተኛ መሆን ሲገባው ራሱም ቸልተኝነት እንደሚያሳይ ያመለከተው ወጣት ጠዓመ፤ ሁሉም ጥንቃቄ እንዲያደርግ ለመቀስቀስ ከሌሎች አቻዎቹ ጋር በመሆን የድርሻውን እንደሚወጣ ገልጿል።
የከተማው ነዋሪና በራያ ዩኒቨርስቲ የሳይኮሎጂ መምህር መንገሻ ንጉሥ በበኩላቸው “ከዚህ በሽታ ማምለጥ የሚቻለው ተገቢ የሆነ ጥንቃቄ አስቀድሞ በማድረግ ነው “ብለዋል።
ሆኖም በአካባቢው የሚስተዋለው መዘናጋት አሳሰቢ መሆኑን አመልክተዋል።
በሀገሪቱ ብሎም በዓለም አቀፍ ደረጃ በቫይረሱ የሚያዙና ሕይወታቸው የሚያልፍ ሰዎች በየጊዜው እየጨመረ ነው ተብሎ በሚነገርበት በአሁኑ ወቅት መዘናጋትና ቸልተኝነቱ ተገቢ እንዳልሆነም ተናግረዋል።
በከተማው በርካታ ወጣቶች የቫይረሱ ወረርሽኝ የጠፋ በሚመስል መልኩ በጋራ የመዝናናት እና ተገቢ ጥንቃቄ ያለማድረግ ሁኔታ በስፋት እንዳለ ማስተዋላቸውን ጠቁመዋል።
ምንም እንኳን ስለ ኮሮና ቫይረስ ገዳይነት ተደጋግሞ ሲነሳ አስፈሪና ለሰዎች ወደ ጭንቀት የሚያስገባ ቢሆንም በተለያዩ ዘዴዎች የግንዛቤ ማስጨበጥ ሥራው ተጠናክሮ መቀጠል እንዳለበትም መልዕክታቸውን አስተላልፈዋል።