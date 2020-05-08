የሸዋሮቢት ማረሚያ ማዕከል የአልባሳት ስፌት ዘርፍ የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ እያመረተ ነው

አዲስ አበባ፣ ሚያዚያ 30/2012(ኢዜአ) በፌዴራል ማረሚያ ቤት ኮሚሽን የሸዋሮቢት ተሀድሶ ልማት ማረሚያ ማዕከል አስተዳደር የቴክኒክና ሙያ ማስልጠኛ ተቋሙ ይመረት የነበረውን የአልባሳት ስፌት ምርት ወደ አፍና አፍንጫ መሸፈኛ ምርት ማሸጋገሩን ገለጸ።
ማዕከሉ ታራሚዎችን በሥነ ምግባር አንጾ ከማውጣት ባሻገር በታራሚዎቹ ከሚያከናውናቸው ተግባራት መካከል የልማት ሥራዎችና የቴክኒክና ሙያ ሥልጠና ተጠቃሽ ናቸው።
በቴክኒክና ሙያ ዘርፍ ከሚሰጠው ሥልጠና መካከል የልብስ ስፌት አንዱ ሲሆን የታራሚ ቱታ፣ የተለያዩ አልባሳቶችና ሌሎች የጨርቃጨርቅ ምርቶችን ያመርታል።
የማዕከሉ አስተዳዳሪ ኮማንደር እንዳሻው ሹምዬ ለኢዜአ እንደገለጹት፤ “የኮሮና ቫይረስ (ኮቪድ-19) ወረርሽኙን መከሰቱን ተከትሎ ማረሚያ ቤቱ ምርቱን ወደ አፍና አፍንጫ መሸፈኛ ማስክ ቀይሯል።”
በዚህም በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ ከአንድ ሺህ 500 በላይ ማስኮችን ለማምረት አቅዶ ከዚያ በላይ መምረት መቻሉን ጠቁመዋል።
የማስክ ምርቱን በዋናነት በማረሚያ ማዕከሉ ላሉ ታራሚዎችና በተለያዩ ዘርፎች ለሚሰሩ የማዕከሉ ሠራተኞች ለጥንቃቄ እንዲጠቀሙበት ማሰራጨት መቻሉን ገልጸዋል።
በቀጣይም ምርቱን በስፋት በማምረት ለሸዋሮቢት ከተማ ነዋሪዎች በተመጣጣኝ ዋጋ በማቅረብ ወረርሽኙን ለመከላከል የራሱን አስተዋጽኦ እንደሚያበረክት አስተዳዳሪው ገልጸዋል።
ይህ በእንዲህ እንዳለ በማረሚያ ማዕከሉ ሰፋፊ የልማት ሥራዎች እንደሚከናወኑ የጠቀሱት ኮማንደር እንዳሻው፤ የተለያዩ ሰብሎች ልማት እንደሚከናወን ጠቁመዋል።
ለታራሚዎች የሚሰጠው የምግብ አገልግሎትንም በታራሚዎች የሚለማውን ምርት በመጠቀም እንደሆነና ምርቱንም ለማኅበረሰቡ በተመጣጣኝ ዋጋ እየቀረበ እንደሚገኝ አብራርተዋል።
በዚህም የአካባቢውን ማኅበረሰብ ተጠቃሚ ከማድረግ ባሻገር ምርቶችን ወደ አዲስ አበባና ሌሎች አካባቢዎች በማቅረብ በምርት አቅርቦት ላይ አስተዋጽኦ እያበረከተ መሆኑንም አስረድተዋል።
”ይህ የልማት ሥራ በታራሚዎች መከናወኑ ታራሚዎች የሥራ ባሕልን እንዲያሳድጉና የሥራ ፈጠራ ክህሎታቸውን እንዲያጎለብቱ ይረዳቸዋል” ብለዋል።
በአሁኑ ወቅት የኮሮናቫይረስ የተከሰተበትና ልዩ ጥንቃቄ የሚደረግበት በመሆኑ ማረሚያ ቤቱ በርካታ ታራሚዎችን በይቅርታ በመልቀቁ የታራሚዎች ቁጥር መቀነሱን ተናግረዋል።
የማረሚያ ማዕከሉን የልማት ሥራዎች የሚያከናውኑ አካላት ለወረርሽኙ ተጋላጭ እንዳይሆኑ ተገቢውን ጥንቃቄ እያደረጉ እንደሆነም ኮማንደር እንዳሻው አብራርተዋል።
በአፍ መሸፈኛ ማስክ ስፌት ዘርፍ የተሰማሩ ታራሚዎች በበኩላቸው በተሰማሩበት የአልባሳት ስፌት ዘርፍ ልምድ ማግኘታቸውን ገልጸዋል።
በተጨማሪም በአሁኑ ወቅትም በአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ማስክ ምርት ላይ መሰማራታቸው ለመከላከያና ለጥንቃቄ የሚሆን ምርት ላይ አሻራቸውን እያሳረፉ በመሆኑ የኅሊና እርካታ እንዳገኙበትም ተናግረዋል።
የሸዋሮቢት ተሀድሶ ልማት ማረሚያ ማዕከል የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ከተከሰተ በኋላ ቫይረሱን ለመከላከልና ለመቆጣጠር ያለውን አካላዊ መቀራረብ ችግር ለመቀነስ ሁለት ሺህ 760 ታራሚዎችን በይቅርታ መልቀቁን ከማዕከሉ የተገኘው መረጃ ያመለክታል።