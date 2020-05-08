የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ማስክ አጠቃቀም ላይ ተገቢ ጥንቃቄ መወሰድ አለበት

አዲስ አበባ፣ ሚያዚያ 30/2012 (ኢዜአ) የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ማስክ አጠቃቀም ላይ ተገቢውን ጥንቃቄ በማድረግ አፍና አፍንጫን መሸፈን እንዳለበት ተገለፀ።
ባለፉት ጥቂት ቀናት በአዲስ አበባ ከተማ የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ማስክ ተጠቃሚዎች ቁጥር የጨመረ ቢሆንም ተገቢውን የአጠቃቀም ሂደት መከተልና ጥንቃቄ ማድረግ ላይ ክፍተት ይስተዋላል።
የኮሮናቫይረስ (ኮቪድ-19) ወረርሽኝ ከሚተላለፍባቸው መንገዶች አንዱ በምናስል፣ በምናስነጥስና በምናወራበት ወቅት ከአፍና አፍንጫ የሚወጡ ጥቃቅን ጠብታዎች ናቸው።
በአዲስ አበባ የትራንስፖርት ተጠቃሚዎች የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ማስክ እንዲጠቀሙ የብዙሃን ትራንስፖርት ሰጪ አውቶብሶች ከትናንት በስቲያ ጀምሮ ተግባራዊ እየተደረገ ሲሆን በሚኒባስ ታክሲዎች ላይም ከዛሬ ጀምሮ በአስገዳጅነት ተግባራዊ መደረግ ይጀምራል።
በአበበች ጎበና የእናቶችና ህፃናት ህክምና ማዕከል ስር በሚገኘው ሆስፒታል ጠቅላላ ሀኪም የሆኑት ዶክተር ሮማን ጌታቸው ለኢዜአ እንዳሉት፤ በኅብረተሰቡ የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ማስክ አጠቃቀም ላይ ክፍተት ይታያል።
ለአንድ ጊዜ ጥቅም ላይ የሚውሉ በህክምና ‘ሰርጂካል ማስክ ተብለው’ የሚጠሩትን ደጋግሞ መጠቀም፣ ጭምብሉን በሚደረግበትና በሚወልቅበት ጊዜ ጥንቃቄ የጎደለውና ያልተገባ መንገድን መከተል ከክፍተቶቹ መካከል መሆናቸውን ተናግረዋል።
ማስኮችን ከመጠቀም አስቀድሞ እጅን በውሃና በሳሙና መታጠብ አሊያም በሳኒታይዘር ማፅዳት እንደሚገባ ገልፀው፤ ጭምብሉን በሚደረግበትና በሚወልቅበት ጊዜ ማንጠልጠያውን መያዝ እንደሚገባ አመልክተዋል።
ከአንድ ጊዜ በላይ ጥቅም ላይ የሚውሉ ማስኮችን ቢያንስ በቀን አንዴ ከተቻለም ሁለት ጊዜ መቀየር እንደሚገባ ገልጸዋል።
ይህንን ማድረግ ቫይረሱ በጨርቅ ላይ ስለሚቆይ ለኢንፌክሽን ተጋላጭ ሊያደርግ እንደሚችል አመልክተዋል።
ማስኩ በሚደረግበት ጊዜ አፍና አፍንጫን እንዲሁም አገጭ ድረስ መሸፈን እንደሚገባ ገልፀው፤ የማስኩን የውጭ ክፍል መነካካት እንደማያስፈልግ አስገንዝበዋል።
አንዳንድ ሰዎች ከአፍንጫቸው ዝቅ በማድረግ ለአፋቸው ብቻ ጭምብሉን ሲጠቀሙ እንዲሁም ማስኩን በማይጠቀሙበት ጊዜም ከአገጫቸው በታች አድርገው መታየታቸውም ሌላኛው ክፍተት እንደሆነ ገልጸዋል።
እንዲህ በሚደረግበት ወቅት የተለያዩ ተህዋሲያን ወደአፍና አፍንጫ ሊገቡ እንደሚችሉ ዶክተር ሮማን አስጠንቅቀዋል።
ማስኩ በማይደረግበት ወቅት በማውለቅ በደረቅ ስፍራ ማስቀመጥ እንደሚያስፈልግ ገልጸዋል።
”የማይታጠበውን ማስክ ከተጠቀምን በኋላ ክዳን ባለው የቆሻሻ ማጠራቀሚያዎች ውስጥ ማስወገድ፤ የሚታጠቡትን ደግሞ ከተጠቀምን በኋላ ህፃናት የማይደርሱበት ቦታ ማስቀመጥ ይኖርብናል” ብለዋል።
በቦርሳ አሊያም በኪስ ውስጥ በሚቀመጥበት ወቅት ከሌሎች እቃዎች ጋር ንክኪ እንዳይኖራቸው በደረቅ ኪስ ወረቀት አሊያም በሌላ ደረቅ ጨርቅ በመጠቅለል መያዝ እንዳለበት አመልክተዋል።
ሁሉም የኅብረተሰብ ክፍል በሀኪሞች የሚሰጡ ምክሮችን በመተግበር ራሱን ከኮሮና ቫይረስ መጠበቅ እንዳለበትም ተናግረዋል።
በተለይ ህዝብ በሚበዛባቸው የትራንስፖርት መጠበቂያ አካባቢዎች ላይ ርቀትን በመጠበቅና አካላዊ ንክኪ ከማደረግ በመቆጠብ እንዲሁም ማስክ በማድረግ ኅብረተሰቡ ጥንቃቄ እንዲያደርግ መክረዋል።
”እጅን በውሃና በሳሙና ለ20 ሰከንድ ያህል መታጠብ እንደሚገባ መዘንጋትም አይገባም” ብለዋል።