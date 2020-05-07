በአዲስ አበባ ጭምብሎችን የማያደርጉ የትራንስፖርት ተጠቃሚዎች በሕግ ይቀጣሉ

አዲስ አበባ ሚያዝያ 29/2012 (ኢዜአ)በአዲስ አበባ የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ጭምብሎችን የማያደርጉ የትራንስፖርት ተጠቃሚዎችን ከማስተማር እስክ ሕጋዊ እርምጃዎች እንደሚወስድባቸው የአዲስ አበባ ትራንስፖርት ቢሮ አስጠነቀቀ።
የፐብሊክ ሰርቪስ ሠራተኞች ትራንስፖርት አገልግሎት ድርጅት ከትናንት ጀምሮ ተሳፋሪዎች የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ጭምብሎችን በአስገዳጅ ሁኔታ እንዲጠቀሙ ማድረግ ጀምሯል።
ከነገ ጀምሮ ደግሞ የሚኒ ባስ ታክሲ ተጠቃሚዎች ጭምብል እንዲጠቀሙ ይገደዳሉ።
የቢሮ ኃላፊው አቶ ስጦታው አካለ ለኢዜአ እንዳሉት የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኙን ለመግታት የትራንስፖርት አገልግሎት ተጠቃሚዎች ጭምብል እንዲጠቀሙ ይደረጋል።
ይሁንና በቸልተኝነትም ይሁን በሌላ መልኩ ጭምብል ያላደረጉ ተሳፋሪዎች በመጀመሪያ ትምህርት ይሰጣቸዋል።
ከዚህ ካለፈ የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን ለመቆጣጠር በወጣው የአስቸኳይ ጊዜ ዓዋጅ መሠረት እንደሚዳኙ ኃላፊው አስጠንቅቀዋል።
ጭምብል ያላደረጉ ተሳፋሪዎች አገልግሎቱን ማግኘት እንደማይችሉም ተናግረዋል።
እንደ ኃላፊው ገለጻ ተጠቃሚዎች ተሽከርካሪ ውስጥ ሲገቡ ብቻ ሳይሆን፤ ሰልፍ ላይም ሆነው ጭምብል እንዲያደርጉ ይገደዳሉ።
“በከተማዋ የሚስተዋለው የኅብረተሰቡ ቸልተኝነት ከበሽታው ስርጭት ጋር የሚቃረን ሆኖ አግኝተነዋል” ያሉት አቶ ስጦታው፤መንግሥት የወረርሽኙን ስርጭት በመቆጣጠር አገርንና ሕዝብን ለማዳን የሚያደርገው ጥረት ጥቅሙ ለራስ መሆኑን መረዳት ይገባል ብለዋል።
የበሽታውን ስርጭት ለመቆጣጠር የሚወጡ መመሪያዎችን በትክክል በመተግበር ጥንቃቄ ማድረግ ወሳኝነት እንዳለው አመልክተዋል።
ጭምብል አቅርቦትን በትራንስፖርት አገልግሎት መስጫ አካባቢዎች በሽያጭ ማግኘት እንደሚቻል ጠቁመዋል።
ቢሮው በከተማዋ የሚኒ ባስና የብዙኃን ትራንስፖርት አገልግሎት ሰጪዎች የሚጭኗቸውን ተሳፋሪዎች ቁጥር በግማሽ እንዲቀንሱ በመደረጉ የተፈጠረውን እጥረት ለመቀነስ አማራጮች እየተፈለገ መሆናቸውን ኃላፊው ተናግረዋል።