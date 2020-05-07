ቢሮው ለኮሮና ወረርሽኝ ተጎጂዎች ድጋፍ ያሰባሰበው ከ16 ነጥብ 3 ሚሊዮን ብር በላይ አስረከበ

አዲስ አበባ ሚያዝያ 29/2012 (ኢዜአ) የአዲስ አበባ ገቢዎች ቢሮ በኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ሳቢያ ለተጎዱ ወገኖች መርጃ ከንግዱ ማህበረሰብ ያሰባሰበውን ከ16 ነጥብ 3 ሚሊዮን ብር በላይ ለከተማ አስተዳደሩ አስረከበ፡፡
በከንቲባው ጽህፈት ቤት ዛሬ በተከናወነው የርክክብ ሥነ ሥርዓት እንደተገለጸው ከድጋፉ በጥሬ ገንዘብ ከ15 ሚሊዮን 603ብር በላይ በጥሬ ገንዘብ፤ቀሪው በዓይነት የተሰበሰበ ነው።
በምክትል ከንቲባ ማዕረግ የመንግሥት አገልግሎት ሰጪተቋማት አስተባባሪ ኢንጂነር እንዳወቅ አብጤ በዚህ ወቅት ቢሮው በተለይ ዝቅተኛ ገቢ ያላቸው የኅብረተሰብ ክፍሎችን ለመርዳት ለተደረገው ጥረት ምስጋና አቅርበዋል።
ወረርሽኑ እስኪጠፋ ድረስ ሌሎች ተቋማት የለጋሾቹን አርአያ በመከተል ለአገራዊው ጥሪ አስተዋጽኦ እንዲያደርጉ ጠይቀዋል።
ወረርሽኙን በጋራ ለመከላከልና የሕክምና ባለሙያዎች የሚሰጡትን ምክር መቀበል መተግበር እንደሚያስፈልግ ጠይቀዋል።
በኅብረተሰቡ ውስጥ የሚታየው መዘናጋት ዋጋ እንዳያስከፍለን ልንጠነቀቅ ይገባል ብለዋል።
የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ገቢዎች ቢሮ ኃላፊ አቶ ሺሰማ ገብረ ሥላሴ ድጋፉ ቼኩን ካስረከቡ በኋላ የንግዱ ማህረሰብ ካሰናዳቸው የገቢ ማሰባሰቢያ ዝግጅቶች ገቢው መሰባሰቡን አስታውቀዋል።