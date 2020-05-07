በጉጂ ዞን ከኮሮና ቫይረስ በመጠንቀቅ 18 ሚሊዮን ችግኝ ተተከለ

ነገሌ፤ ሚያዝያ 29/2012 (ኢዜአ) በጉጂ ዞን የኮሮና ቫይረስን ከመከላከል ጎን ለጎን አረንጓዴ ልማትን ለማስፋፋት ከ18 ሚሊዮን በላይ ችግኝ መተከሉን የዞኑ እርሻና ተፈጥሮ ሀብት ጽህፈት ቤት ገለጸ፡፡
አብዛኛው የጉጂ ዞን በጫካ የተሸፈነ ቢሆንም ከህዝብ አሰፋፈር፣ ከማዕድን ማውጣት ስራዎችና ከአካባቢው በረሃማነት የተነሳ ደኖቹ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተመናመኑ መምጣቸውም ተገልጿ።
ለተፈጥሮ እና ሰው ሰራሽ አደጋ ተጋላጭነቱን እየጨመረ ለመጣው የደን መራቆት ምላሽ እንዲሆንም ዞኑ ከአጠቃላይ የአገሪቷ የአረንጓዴ ልማት መርሃ ግብር የተጣጣመ የአካባቢ ጥበቃና የችግኝ ተከላ ስራዎችን እየሰራ ይገኛል።
የዞኑ የክረምት ወቅት ቀድሞ እንደመግባቱም ዞኑ ከኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ መከላከል ጎን ለጎን አረንጓዴ ልማትን በማስፋፋት የተለያዩ ችግኞችን ቀድሞ በመትከል ላይ ነው።
በዞኑ የእርሻና ተፈጥሮ ሀብት ጽህፈት ቤት የተፈጥሮ ሀብት ልማት ባለሙያ አቶ ወንዶ ሸርቦቴ እንዳሉት በጉጂ ዞን 14 ወረዳዎች 150 ሚሊዮን ችግኝ ለተከላ ተዘጋጅቷል።
ከዚህ ውስጥ የበልጉን ዝናብ በመጠቀም ባለፈው አንድ ወር ጊዜ ብቻ 18 ሚሊዮን 400 ሺህ ችግኝ መተከሉን አስታውቀዋል፡፡
በዚህ አመት ለተከላ የተዘጋጀው ችግኝ ካለፈው አመት ጋር ሲነጻጸር በ33 ሚሊዮን የሚበልጥ መሆኑን ያወሱት ባለሙያው፤ ከተዘጋጁት የችግኝ ዓይነቶች መካከልም ጽድ፣ ኮሶ፣ ዝግባ፣ ዋንዛ፣ ግራቪሊያ፣ የእንስሳት መኖና የጥላ ዛፍ ዋና ዋናዎቹ መናቸውን ጠቁመዋል።
የኮሮና ቫይረስ ተጋላጭነትን ለመከላከል ማህበራዊ ርቀታቸውን ጠብቀው በችግኝ ተከላው እየተሳተፉ ካሉት 59 ሺ 600 አርብቶ አደሮችና አርሶ አደሮች መካከልም 11 ሺህ 557ቱ ሴቶች መናቸውን አመልክተዋል፡፡
የቫይረሱን ተጋላጭነት ለመከላከል በተከላ ቦታዎቹ ውሃ ፣ ሳሙናና ሳኒታይዘርን ጨምሮ ልዩ ልዩ የንጽህና መስጫ ቁሳቁስ መቅረቡን ጠቁመዋል፡፡
በተጨማሪም የቫይረሱን መተላለፊያ መንገዶች አስመልክቶ የልማት ጣቢያ ሰራተኞች ለአርሶ አደሩና ለአርብቶ አደሩ የግንዘቤ ማሳደጊያ ትምህርት እየተሰጡ መሆናቸውንም አውስተዋል።
አረንጓዴ ልማትን ለማስፋፋት ባለፈው አመት ከተተከለው 117 ሚሊዮን ችግኝ እንክብካቤና ጥበቃ ተደርጎለት 108 ሚሊዮን መጽደቁም በባለሙያ ምልከታ ተረጋግጧል ብለዋል፡፡
በተከላው የተሳተፉት የዞኑ አርሶ እና አርብቶ አደሮችም የኮሮና ቫይረስ ስጋት ቢፈጥርም በደን መራቆት ከደረሰባቸው የጎርፍና የመሬት መንሸራተት ስጋቶች ለመዳን ቤተሰቦቻቸውን በማስተባበርና እራሳቸውን ከንክኪ በመገደብ የችግኝ ተከላ ስራውን እየሰሩ መሆኑን ተናግረዋል።
በዞኑ ሊበን ወረዳ የመኤሳ ዳሎሬ ቀበሌ ነዋሪ አቶ ናስር አብደላ በበኩላቸው ለቤት መስሪያ ፣ ለማገዶና ለእርሻ ስራ ዛፎች ስለሚቆረጡ አካባቢያቸው ለድርቅ መጋለጡን በመግለጽ፤ ሳይታሰብና ሳይጠበቅ በሚከሰት ድርቅ የመሬት መንሸራተት ፣ የአፈር ለምነት መቀነስ ፣ ጎርፍና ሀይለኛ ንፋስ የዘወትር ስጋቶች ሆነው እንደቆዩ ያስታውሳሉ ።
አረንጓዴ ልማትን በማስፋፋት የድርቅ ተጋላጭነትን መከላከል የውዴታ ግዴታ ሆኗል የሚሉት የዚሁ ወረዳ ነዋሪ አቶ መጠፋ መሀመድ “በራሴ ፍላጎትና ተነሳሽነት ችግኝ ማዘጋጀትና መትከል የጀመርኩት ከ5 ዓመታት በፊት ነው” ይላሉ፡፡
በዚህ ዓመትም በግል ችግኝ ጣቢያቸው ካዘጋጁት 350 የጽድ ችግኝ ውስጥ እስከ አሁን 180 የሚሆውን እንደተከሉ ጠቁመዋል፡፡
የኮሮና ቫይረስ ስጋት ቢፈጥርም ልማት የማይቋረጥና የማይቆም እንቅስቃሴ በመሆኑ ቤተሰቦቼን በማስተባበርና ከንክኪ በመጠበቅ የችግኝ ተከላ ስራውን ቀጥለንበታል ብለዋል፡፡