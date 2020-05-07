በሐዋሳ ከተማና አካባቢዋ ከ2 ሚሊዮን በላይ ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ ያላቸው ችግኝ ተከላ ተጀመረ

ሐዋሳ፤ ሚያዚያ 29/2012 (ኢዜአ)በሐዋሳ ከተማና አካባቢዋ በያዝነው የበልግ ወቅት ከ2 ሚሊዮን በላይ ዘርፈ ብዙ ጥቅም ያላቸው ችግኞችን የመትከል እንቅስቃሴ መጀመሩን የከተማዋ አስተዳደር አስታወቀ።
የችግኝ ተከላው አካል የሆነው የሐዌላ ቱላ ክፍለ ከተማ የአላሞራ ተፋሰስ ላይ በነዋሪዎችና በአስተዳደሩ አመራሮች ዛሬ የችግኝ ተከላ መርሃ ግብር ተካሂዷል።
በዚህ ወቅት የሃዋሳ ከተማ አስተዳደር ግብርና መምሪያ ሃላፊ አቶ ፍቅረእየሱስ አሸናፊ እንዳሉት የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን ከመከላከል ስራ ጎን ለጎን ለአፈርና ውሃ እቀባ ስራ ትኩረት ተሰጥቶ እየተሰራ ይገኛል።
በተለይ በከተማዋ ስር ባሉ 12 ገጠራማ ቀበሌዎች ማህበረሰቡን በማስተባበር የአፈር መሸርሸርን ለመከላከል፣የአየር ንብረት ተፅዕኖን ለመቆጣጠርና ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ ያላቸው ከ2 ሚሊዮን በላይ ችግኞችን በተያዘው በልግ ለመትከል ታቅዶ እየተሰራ ነው።
ከሚተከሉት ችግኞች ማንጎ፣ ፓፓያ፣ ግራቪሊያ፣ አቮካዶ እንዲሁም ሃገር በቀል የሆኑ ዝግባና ግራር እንደሚገኝበት ጠቅሰዋል።
በተለይ የተከተቡ የአትክልትና ፍራፍሬ ዝሪያዎችን ለአርሶ አደሩ በማቅረብ የምግብ ዋስትናውን ከማረጋገጥ ባለፈ ለኢንዱስትሪ ፓርኮች መጋቢ እንዲሆን ታስቦ እየተሰራ መሆኑን ተናግረዋል።
በየጊዜው የህብረተሰቡ ግንዛቤና ተሳትፎ እየጨመረ መምጣቱን የተናገሩት ሃላፊው፤ የሚሰሩ የአፈርና ውሃ ጥበቃ ስራዎች የሃዋሳን ሃይቅ ከደለል ለመከላከል ወሳኝ ናቸው ብለዋል።
እያገጠሙ ያሉ የምርታማነትና የአየር ንብረት አሉታዊ ተፅዕኖ ለመከላከል የአካባቢ ጥበቃ ስራው ከተለመደው በተለየ መልኩ ለመተግበር ታቅዶ ርብርብ መጀመሩን የገለጹት ደግሞ የሐዋሳ ከተማ አስተዳደር የብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ሃላፊ አቶ ከተማ ሎባ ናቸው።
የቫይረሱን ስርጭት ለመግታት ከሚደረገው ጥረት በተጓዳኝ ህብረተሰቡ በችግኝ ተከላው ላይ በንቃት እንዲሳተፍ ይደረጋል ብለዋል።፡
በከተማዋ የአላሞራ ቀበሌ ነዋሪ አርሶ አደር አበራ ቀናፋ በአከባቢው የተፋሰስ ስራ ከተጀመረ ወዲህ የመሬት ገጽታ መለወጡንና በምርታቸው ላይ ለውጥ ማየታቸውን ይናገራሉ።
የተገኘው ውጤት ዘላቂነት እንዲኖረው ባላቸው ማሳ ላይ የተለያዩ ችግኞችን እየተከሉ መሆናቸውን ጠቅሰዋል።
የኮሮና ቫይረስ መከሰት ህዝቡ በጋራ እንደወትሮው እንዳይተክል ፈተና ቢሆንም ተጋላጭ እንዳይሆኑ ጥንቃቄ እያደረጉ በአፈርና ውሃ እቀባ ስራ እየተሳተፉ መሆናቸውን ገልጸዋል።
በሐዌላ ቱላ ክፍለ ከተማ የገመቶ ጤና ጣቢያ ሃላፊ አቶ እሥራኤል ችሎታ በበኩላቸው የኮሮና ቫይረስ በክልሉ መከሰቱ በመረጋገጡ ማህበረሰቡ ርቀቱን ጠብቆ የተፋሰስ ስራውን እንዲያከናወን የግንዛቤ ስራ ተሰርቷል ብለዋል።
ልማቱ እንዲቀጥል ለማድረግም በተቀናጀ መልኩ እንደሚሠሩም ነው አረጋግጠዋል፡፡
በዘንድሮ በልግ የሚተከለው ችግኝ 1 ሺህ 80 ሄክታር መሬት እንደሚሸፍን ከመምሪያው የተገኘው መረጃ ያመለክታል።