ወረርሺኙ የሚያደርሰውን ተጽእኖ ለመቀነስ በእውቀት ላይ የተመሰረተ የመከላከል ስራ መሰራት አለበት …ፕሮፌሰር ሂሩት

አዲስ አበባ፤ ሚያዝያ 28/2012 (ኢዜአ)የኮሮናቫይረስ ወረርሺኝ የሚያደርሰውን ተጽእኖ ለመቀነስ በእውቀት ላይ የተመሰረተ የመከላከል ስራ መሰራት እንዳለበት የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒሰትር ፕሮፌሰር ሂሩት ወልደማርያም አስታወቁ ።
ሚኒስትሯ በኢትዮጵያ የኮቪድ-19 ለመከላከል ያለው ዝግጁነትና ምላሽ በተመለከተ ቪዲዮ ኮንፍረንስ ከምሁራን ጋር አካሂደዋል።
ሚኒስትሯ በዚሁ ወቅት እንዳሉት፤ የኮቪድ-19 ለመከላከልና የሚያደርሰውን ተጽእኖ ለመቀነስ ባለሙያዎች የሚሰጡት ን ሙያዊ ትንታኔዎች በአግባቡ ተረድቶ ወደ ተግባር መግባት ያስፈልጋል።
”የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴርም ጉዳዩን አስመልክቶ የጠራ እውቀትን ለመፍጠር ጥናትና ምርምሮች በማካሄድ ላይ ነው” ብለዋል።
የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር ይህንን ተግባር ሲያከናውን በአገር ውስጥና በውጭ የሚገኙ ምሁራን ቫይረሱን ለመከላከል የሚደረገውን ጥረት አጠናክረው እንዲቀጥሉ ፕሮፌሰር ሂሩት ጠይቀዋል።
”የዛሬው ውይይትም ምሁራን በእውቀተ ላይ የተመሰረት ጥናት በማድረግ ለህብረተሰቡ እንዲደርስ የሚያደርጉበት አንዱ አማራጭ ነው” ብለዋል።
እስካሁን በሚኒስቴሩና በአጋሮች በቫይረሱ ዙሪያ 30 የሚሆኑ ጥናትና ምርምሮች እየተደረጉ መሆኑን ጠቁመዋል።
ጥናቶቹን ወደ ተግባር በፍጥነት ወደ ስራ ለማሰገባት በአገር ውስጥና በውጭ ያሉ ምሁራን የበኩላቸውን ድጋፍ እንዲያደርጉም ጠይቀዋል።
በአገሪቱ ሙያዊ አስተያየቶችን በአግባቡ አለመተግበር፣ ወረርሽኙን ለመከላከል የሚወጡ ምርምሮች አናሳ መሆኑና ህብረተሰቡ የሚያሳየው ቸልተኝነት ለኮቪድ-19 መስፋፋት መንገድ እንደሚከፍት ተናግረዋል።
በውይይቱ ወቅት የቀረበው ጥናታዊ ጽሁፍ ቫይረሱን በእውቅት ላይ በተመሰረተ ጥናትና ምርምር በአግባቡ ካልተከላከሉ ከፍተኛ ጉዳት እንደሚያደርስ አመላክች ሁነቶች መኖራቸውን ጠቁሟል።
የጥናቱ አቅራቢ ዶክተር ስንታየሁ ጸጋዬ እንዳሉት፤ በአገሪቱ እስካሁን በቫይረሱ ከተጠቁት ሰዎች መካከል ግማሽ ያህሉ ምልክቱ ያልታያባቸው ናቸው።
”ይህ ደግሞ ቫይረሱን ማን ይዞት እንደሚዞር ስለማይታወቅ የማስፋፋት እድሉን ሰፊ ያደርገዋል” ብለዋል።
የዛሬው ጥናታዊ ጽሁፍ እንደሚያመለክተው በአለም ዓቀፍ ደረጃ በቫይረሱ የከፋ ጉዳት ያደረሰባቸው አገሮች ላይ ያሉ ምልክቶች በአገራችንም እየተስተዋለ መሆኑን እንደሚያመላክት ተናግረዋል።
የሚደረጉ መከላከሎች በጥናትና ምርምር የተደገፉና የሚገኙ መረጃዎችን በአግባቡ በማደራጀትና በመተንተን ቫይረሱን መከላከል ተገቢ መሆኑን ጥናቱ አመላክቷል።
በዛሬው ዕለት የቀረበው ጽሁፍም የቫይረሱ ስርጭት በአግባቡ ከተከላከሉት የጉዳቱን መጠን የመቀነሰ እድል እንዳለና ካልተከላከሉት ግን የከፋ ጉዳት እንደሚያደርስ አመላካች ነው ብለዋል።
ሌላኛው ጽሁፍ አቅራቢ ዶክተር አሉላ ፓንክረስት እንዳሉት፤ ቫይረሱን ከመከላከል ጎን ለጎን በተጓዳኝ ያሉ በሽታዎች እንዳይዘነጉ ጥንቃቄ ሊደረግ ይገባል።
በቫይረሱም ስደተኞችና የጎዳና ተዳዳሪዎች በከፍተኛ ሁኔታ ተጋላጭ ስለሚሆኑና የመከላከል ዕድላቸውም አናሳ በመሆኑ ከወዲሁ ጥንቃቄ ሊደረግ እንደሚገባ አመልክተዋል።