ባለሃብቶች አምስት መጋዘኖችን ድጋፍ አደረጉ

ባህርዳር ሚያዚያ 28/2012 (ኢዜአ) የአደጋ መከላከል ዝግጅትን ለማጠናከር የሚያግዙ አምስት መጋዘኖችን ከባለሃብቶች በድጋፍ ማግኘቱን የአማራ ክልል የአደጋ መከላከል፣ ምግብ ዋስትናና ትኩረት የሚሹ አካባቢዎች ማስተባበሪያ ኮሚሽን አስታወቀ።
የኮሚሽኑ የህዝብ ግንኙነት ዳይሬክተር አቶ እያሱ መስፍን ለኢዜአ እንደገለጹት ኮሚሽኑ በቅድመ መከላከል ዝግጅት የምግብ እህልና ሌሎች ቁሳቁሶችን ለማከማቸት የሚያስችል መጋዘኖችን ለማግኘት ባቀረበው ጥሪ መሰረት ድጋፉን አግኝቷል።
በባህርዳር ከሚገኙ አራት ባለሃብቶች የተገኙት አምስቱ መጋዘኖች ከ20ሺህ እስከ 400ሺህ ኩንታል የመያዝ አቅም እንዳላቸው ገልጸዋል።
“በነጻ የተገኙት መጋዘኖችም ኮሚሽኑ በየወሩ ያወጣ የነበረውን ከ300ሺህ ብር በላይ ለሌሎች የአደጋ መከላከል ስራዎች እንዲያውል የሚያግዝ ነው” ብለዋል።
ባለሃብቶቹ ያደረጉት ድጋፍ በክልሉ በሰው ሰራሽና ተፈጥሮ አደጋ ምክንያት የሚፈናቀሉ፣ የእለት ምግብ የሌላቸውንና ለሌሎች ችግሮች የተጋለጡ ወገኖችን ለመታደግ አስተዋጽኦው የጎላ እንደሆነም አቶ እያሱ ተናግረዋል።
በቀጣይም የእርዳታ እህልን በቅርበት በማከማቸት ችግር ሲያጋጥም በቀላሉ ማሰራጨት እንዲቻል በሁሉም ዞኖች መጋዘን ያላቸው ባለሃብቶች ትብብራቸውን እንዲያሳዩ መልዕክት አስተላልፈዋል።
መጋዘን ከሰጡት ባለሃብቶች መካከልም አቶ ሰሎሞን ድንቁ ባለፈው ዓመት ሰኔ ወር ላይ አንድ መጋዘን ለኮሚሽኑ በመስጠት ተፈናቃይ ወገኖች መጠለያ ሆኖ እስካሁን እያገለገለ እንደሚገኝ ገልጸዋል።
በአሁኑ ወቅትም ባለፈው ክረምት ከተከሰተው ድርቅና ከኮሮና መምጣት ጋር ተያይዞ ለምግብ እህል ማከማቻ እንዲውል ከ80ሺህ ኩንታል በላይ የሚይዝ ተጨማሪ መጋዘን ማስረከባቸውን ተናግረዋል።
በክልሉ ደብረ ብርሃን፣ ባህርዳር፣ ጎንደርና ሌሎች አካባቢዎች የምግብ እህልን አከማችቶ ለህብረተሰቡ የሚያሰራጭበት ቋሚ መጋዘኖች እንዳሉት ኮሚሽኑ አመልክቷል።