የኩላሊት ህመምተኞች እጥበት በጎ አድራጎት ድርጅት መሥራቾች የነበሩት አቶ ዮሱፍ አብዱልሃሚድ አረፉ

አዲስ አበባ ሚያዚያ 28/2012 (ኢዜአ) የኩላሊት ህመምተኞች እጥበት በጎ አድራጎት ድርጅት መሥራቾች መካከል አንዱ የነበሩት አቶ ዮሱፍ አብዱልሃሚድ አረፉ።
የኩላሊት ህመምተኞች እጥበት በጎ አድራጎት ድርጅት ለኢዜአ በላከው መግለጫ እንዳስታወቀው አቶ ዮሱፍ በኮሪያ ሆስፒታል የዲያሊሲስ ህክምና ሲደረግላቸው ቆይቶ በትናንትናው ዕለት ህይወታቸው አልፏል።
በመግለጫው እንደተመለከተው አቶ ዮሱፍ አብዱልሃሚድ ከተመሰረተ 9 ዓመታትን ላስቆጠረው የኩላሊት ህመምተኞች እጥበት በጎ አድራጎት ድርጅት 43 መስራች አባላት መካከል አንዱ ነበሩ።
ከመስራች አባላቱ መካከል 42 ከዚህ ቀደም በተለያየ ጊዜ ህይወታቸው ያለፈ መሆኑም ታውቋል።
ከመስራቾቹ መካከል በህይወት የነበሩት አቶ ዮሱፍ እስከ ዕለተ ሞታቸው ድረስ በድርጅቱ በቦርድ አባልነት ሲያገለግሉ ቆይተዋል፡፡
አቶ ዮሱፍ ከሚመለከታቸው ጋር በመሆን በኢትዮጵያ የዲያሊሲስ አገልግሎት እንዲጀመር በማድረግ ጉልህ ድርሻ ነበራቸው።
ግለሰቦችን በማስተባበር የድርጅቱ ዲያሊሲስ ማዕከል በዘውዲቱ መታሰቢያ ሆስፒታል ቅጥር ግቢ እንዲገነባ በማድረግም ላቅ ያለ ሚና ነበራቸው።
በውጭ አገራት የሚገኙ ሐኪሞችን በማስተባበርም፣ የተለያዩ የህክምና መገልገያ መሳሪያዎችን በልገሳ ማስመጣታቸው ይታወቃል።
የህክምና ባለሙያዎችን ከውጭ በማስመጣት፣ ከፍተኛ ወጪ የሚጠይቀውን የኤቪ ፊስቱላ መለስተኛ ጥገና፣ ህሙማኑ በነፃ እንዲያገኙ በማድረግም አቶ ዮሱፍ ይታወቃሉ።
አቶ ዮሱፍ ባለትዳርና የሁለት ሴቶችና የሦስት ወንድ ልጆች አባት የነበሩ ሲሆን በተወለዱ በ73 ዓመታቸው ከዚህ ዓለም በሞት ተለይተዋል።
ሥርዓተ ቀብራቸውም በዛሬው እለት ኮልፌ በሚገኘው የሙስሊሞች መካነ መቃብር ተፈፅሟል፡፡
ድርጅቱ ለቤተሠቦቻቸው፣ ለወዳጅ ዘመዶቻቸውና ለሙያ አጋሮቻቸው መጽናናትን ተመኝቷል።