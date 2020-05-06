ሕይወት የተቀናጀ የልማት ድርጅት ለኮሮናቫይረስ መከላከል ከ614 ሺህ ብር በላይ ግምት ያለው ቁሳቁስ ደገፉ

አዲስ አበባ ሚያዚያ 28/2012 ዓ.ም (ኢዜአ) – ሕይወት የተቀናጀ የልማት ድርጅት የኮሮናቫይረስን ለመከላከል እየተከናወነ ያለውን ተግባር ለማገዝ ከ614 ሺህ ብር በላይ ግምት ያለው የምግብና የንጽሕና መጠበቂያ ቁሳቁስ ድጋፍ አደረገ።
ድርጅቱ ድጋፉን ያደረገው እገዛ ለሚሹና ወላጆቻቸውን ላጡ 200 ሕፃናትና ታዳጊዎች ነው።
የድርጅቱ መሥራችና ሥራ አስኪያጅ ሎሬት ሲስተር ጥበበ ማኮ ድጋፉን ከሰጡ በኋላ ባደረጉት ንግግር ድርጅቱ ከዚህ በፊትም የተለያዩ ድጋፎችን ሲያደርግ መቆየቱን አስታውሰዋል።
በዚህም ላለፉት 20 ዓመታት ለኤች.አይ.ቪ ኤድስ ታማሚዎችና ሌሎች ድጋፍ ለሚሹ ዜጎች፣ በአስቸጋሪ የኑሮ ሁኔታ ውስጥ ያሉ ሕፃናትና ሴቶች ድጋፍ ሲያደርግ መቆየቱን ጠቅሰዋል።
በዛሬው ዕለትም ለ200 ሕጻናትና ታዳጊዎች የምግብና የንጽሕና መጠበቂያ ቁሳቁስ ድጋፍ ማበርከቱን ገልጸው፣ ድጋፉ ለሦስት ወራት በተመሳሳይ መልኩ ይቀጥላል ብለዋል።
ለኢዜአ አስተያየታቸውን የሰጡ ታዳጊዎች እንዳሉት ዕርዳታው ትልቅ እገዛ መሆኑን በመግለጽ ምሥጋናቸውን አቅርበዋል።
በድርጅቱ በተመቻቸላቸው ዕድል ሙሉ የትምህርትና አስፈላጊው ወጪ ተሸፍኖላቸው ሕይወታቸውን እየመሩ ያሉ እንዳሉም ተናግረዋል።
በአሁኑ ወቅትም የኮሮናቫይረስ ሥርጭትን ለመከላከል የሚያግዙ የምግብና የንጽሕና መጠበቂያ ድጋፍ መደረጉ ተጨማሪ እገዛ መሆኑን ገልጸዋል።
ድርጅቱ ከዚህ ቀደም ከሠራተኞቹ፣ ከያስፖራው ማኅበረሰብና ከበጎ ፈቃደኞች የሰበሰበውን ከ600 ሺህ ብር በላይ ለተቸገሩ ዜጎች ማከፋፈሉን የተገኘው መረጃ ያመለክታል።